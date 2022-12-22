«Барселона» хочет купить Субименди в рассрочку. «Сосьедад» требует 60 млн евро сразу

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«Барселона» сохраняет интерес к полузащитнику «Реал Сосьедад» Мартину Субименди.

По данным журналиста Relevo Тони Хуанмарти, каталонцы хотят приобрести 23-летнего футболиста в рассрочку.

«Сосьедад» не намерен соглашаться на сумму меньше, чем указана в качестве отступных (60 млн евро), и рассчитывает получить ее сразу в полном объеме.

Также «Барселона» сомневается в том, что ей стоит подписывать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Она находит его игру недостаточно убедительной.

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