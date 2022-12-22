«Барселона» хочет купить Субименди в рассрочку. «Сосьедад» требует 60 млн евро сразу

« » сохраняет интерес к полузащитнику « » .

По данным журналиста Relevo Тони Хуанмарти, каталонцы хотят приобрести 23-летнего футболиста в рассрочку.

«Сосьедад» не намерен соглашаться на сумму меньше, чем указана в качестве отступных (60 млн евро), и рассчитывает получить ее сразу в полном объеме.

Также «Барселона» сомневается в том, что ей стоит подписывать полузащитника « » . Она находит его игру недостаточно убедительной.