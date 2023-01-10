«Аль-Наср» хочет подписать Бускетса после Роналду. Хавбеку «Барсы» предлагают 13 млн евро в год
«Аль-Наср» после Криштиану Роналду хочет подписать Серджи Бускетса.
Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
Как сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, саудовский клуб готов предложить Бускетсу зарплату в размере 13 млн евро в год. Интерес к испанцу проявляет и «Интер Майами», переговоры с которым игрок ведет уже несколько месяцев. Полной договоренности с клубом из МЛС хавбек пока не достиг.
«Аль-Наср» после перехода Роналду хочет продолжить подписывать звезд мирового футбола.
Также саудовскому клубу интересен полузащитник «Челси» Нголо Канте, контракт которого также истекает летом.
Источники сообщили ESPN, что Бускетс думал об уходе из «Барселоны» уже этой зимой, но его убедили остаться в клубе до лета. Каталонский клуб не отказался от мысли о том, чтобы предложить Серджи новый контракт, так как из-за финансовых проблем поиск игрока на замену Бускетсу идет с трудом. Обсуждался даже вопрос о продлении сотрудничества на полгода – до января 2024 года.
В этом сезоне 34-летний опорник провел 19 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.
Португалец7 это суперзвезда на галактическом уровне поэтому ему 300 платит!
А Буся звезда максимум Барселоны и на этом все! Например люди из Аравии или люди из Бангладеша понятие не имеет кто такой Буся