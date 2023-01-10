«Аль-Наср» хочет подписать Бускетса после Роналду. Хавбеку «Барсы» предлагают 13 млн евро в год

«Аль-Наср» после хочет подписать .

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, саудовский клуб готов предложить Бускетсу зарплату в размере 13 млн евро в год. Интерес к испанцу проявляет и «Интер Майами», переговоры с которым игрок ведет уже несколько месяцев. Полной договоренности с клубом из хавбек пока не достиг.

«Аль-Наср» после перехода Роналду хочет продолжить подписывать звезд мирового футбола.

Также саудовскому клубу интересен полузащитник « » , контракт которого также истекает летом.

Источники сообщили ESPN, что Бускетс думал об уходе из «Барселоны» уже этой зимой, но его убедили остаться в клубе до лета. Каталонский клуб не отказался от мысли о том, чтобы предложить Серджи новый контракт, так как из-за финансовых проблем поиск игрока на замену Бускетсу идет с трудом. Обсуждался даже вопрос о продлении сотрудничества на полгода – до января 2024 года.

В этом сезоне 34-летний опорник провел 19 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.