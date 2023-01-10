«Аль-Наср» хочет подписать Бускетса после Роналду. Хавбеку «Барсы» предлагают 13 млн евро в год

Теги Криштиану Роналду Челси МЛС премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Серджи Бускетс Нголо Канте Интер Майами деньги Футбол

«Аль-Наср» после Криштиану Роналду хочет подписать Серджи Бускетса.

Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, саудовский клуб готов предложить Бускетсу зарплату в размере 13 млн евро в год. Интерес к испанцу проявляет и «Интер Майами», переговоры с которым игрок ведет уже несколько месяцев. Полной договоренности с клубом из МЛС хавбек пока не достиг.

«Аль-Наср» после перехода Роналду хочет продолжить подписывать звезд мирового футбола.

Также саудовскому клубу интересен полузащитник «Челси» Нголо Канте, контракт которого также истекает летом.

Источники сообщили ESPN, что Бускетс думал об уходе из «Барселоны» уже этой зимой, но его убедили остаться в клубе до лета. Каталонский клуб не отказался от мысли о том, чтобы предложить Серджи новый контракт, так как из-за финансовых проблем поиск игрока на замену Бускетсу идет с трудом. Обсуждался даже вопрос о продлении сотрудничества на полгода – до января 2024 года.

В этом сезоне 34-летний опорник провел 19 матчей за «Барселону» во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его статистику можно изучить здесь.

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60 комментариев

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Christos NB
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Ответ &_Bishep_&
Е...ТЬСЯ. Ничего общего с Шариатом эти государства не имеют. Рядом голодающие дети в Судане, Самали, Афганистане,там за 2$ можно вкусно и досыта накормить и ребенка, и мать. а эти по 200 лямов одному футболисту...чисто развлечения ради. Ладно местному населению это было бы нужно, ну нет..всё чисто ради личных потех самодура.
ну так делали везде это ж футбол хоть Роналду хоть Месси тут за 18 летнего уже дают лям так 40 а ты мне говоришь
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Ответ Razrubsis
Такое предложение для Бускетса будет оскорбительным - в 15 раз меньше зарплата. Я понимаю в два, ну ладно в пять раз меньше, но не в 15 же.
Так ему даже 10 млн нигде не дадут сейчас)
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Максим Примак
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У 3 игроков летом в Мадриде контракт кончается и куда они перейдут возможно?? Да все в Аль-Наср
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DolJun
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Ответ Егор Зуев .
Никому.....)
так зачем ты спрашиваешь об этом?)
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zenitni barsuck
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Ответ Я всех их сделал
Ну да, Роналду - один из самых известных людей в мире, и какой-то Бускетс, которого в лицо даже не каждый любитель футбола знает, с абсолютно нулевой медийностью. Действительно сравнимые величины. Роналду при всём своём падении это всё ещё бренд, Бускетс просто хороший игрок, и никто ему даже 20 не даст, кого бы там и куда он не посылал. Каждый сверчок должен знать свой шесток, и если есть хоть немного мозгов, то игроки Аль-Насра, настоящие и будущие, понимают кто они, а кто Роналду, и за что именно Кришу платят такие космические деньги. Из игроков за 30 только ещё Месси и Неймар могут требовать подобные условия, больше никто.
Ну уж прямо неизвестный! Буся был много лет мотором Барсы и безусловно не "просто хороший" один из лучших (если не лучший) и умнейших игроков мира на своей позиции! Хотя по медийности, естессно, с Кришем мало кто может тягаццо!
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zenitni barsuck
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Ответ DolJun
бедный бускец: останется в барсе - канте приедет его позорить если перейдет, а уедет к сауддитам - канте может настигнуть его и там) лучше конечно пусть остается в блауграновом середняке)
Ты в своём хейтерстве на таблицу то смотришь? "Середняк" то пока вроде на первом месте идёт!
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Егор Зуев .
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Ответ DolJun
кому 10ое место апл интереснее блаугранового середняка?)
Никому.....)
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Denis Akhmarov
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Это у Роналду видимо мелочь выпала из кармана
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DolJun
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Ответ Егор Зуев .
Кто занимает десятое место АПЛ?)
кому 10ое место апл интереснее блаугранового середняка?)
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SkorpAlone
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А что с лимитом на легионеров? Я как помню всего 8 легионеров можно в составе. Получается со всеми попрощаются как с Абубакаром?
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&_Bishep_&
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Е...ТЬСЯ. Ничего общего с Шариатом эти государства не имеют. Рядом голодающие дети в Судане, Самали, Афганистане,там за 2$ можно вкусно и досыта накормить и ребенка, и мать. а эти по 200 лямов одному футболисту...чисто развлечения ради. Ладно местному населению это было бы нужно, ну нет..всё чисто ради личных потех самодура.
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Егор Зуев .
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Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Кто занимает десятое место АПЛ?)
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DolJun
Ответ Егор Зуев .
Пока он не уйдет с этой платформы я не отстану 😆
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петя Вася
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Ответ Тимур Таубаев
200 ему дают в год , лол , какие 90…
Долбак,200 это со всей ..уетой..
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AlexYa182
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Ответ Nogoi89
Если Роналду 100, то бусе 300 надо )
600 )
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Егор Зуев .
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Ответ GuruFutbola
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Трусишка зайка серенький под ёлочкой скакал😆
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Я всех их сделал
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Ответ Юрий Кечко
Зная сколько платят Роналду , послал бы из в пешее эротическое
Ну да, Роналду - один из самых известных людей в мире, и какой-то Бускетс, которого в лицо даже не каждый любитель футбола знает, с абсолютно нулевой медийностью. Действительно сравнимые величины. Роналду при всём своём падении это всё ещё бренд, Бускетс просто хороший игрок, и никто ему даже 20 не даст, кого бы там и куда он не посылал. Каждый сверчок должен знать свой шесток, и если есть хоть немного мозгов, то игроки Аль-Насра, настоящие и будущие, понимают кто они, а кто Роналду, и за что именно Кришу платят такие космические деньги. Из игроков за 30 только ещё Месси и Неймар могут требовать подобные условия, больше никто.
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GuruFutbola
Ответ Егор Зуев .
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Decard Show
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Ответ Rusik Magomedov
если мёртвому Роналду дают чуть ли не 300 в год, то Бускетсу который всё ещё выдает хорошие матчи нужно как минимум 100
Открою тебе страшную тайну:
Португалец7 это суперзвезда на галактическом уровне поэтому ему 300 платит!

А Буся звезда максимум Барселоны и на этом все! Например люди из Аравии или люди из Бангладеша понятие не имеет кто такой Буся
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Raiymbek Danabekuly
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Ответ Юрий Кечко
Зная сколько платят Роналду , послал бы из в пешее эротическое
А сколько будет получать Роналду?
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Егор Зуев .
Ответ GuruFutbola
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Rusik Magomedov
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если мёртвому Роналду дают чуть ли не 300 в год, то Бускетсу который всё ещё выдает хорошие матчи нужно как минимум 100
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GuruFutbola
Ответ Егор Зуев .
Это я ещё про кубки страны не напоминаю. Там Пеп по конспектам Барселоны четыре раза продырявил сине-белый лондонский середняк
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Razrubsis
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Такое предложение для Бускетса будет оскорбительным - в 15 раз меньше зарплата. Я понимаю в два, ну ладно в пять раз меньше, но не в 15 же.
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Nogoi89
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Если Роналду 100, то бусе 300 надо )
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