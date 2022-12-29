«Тоттенхэм» предложил «Барсе» 15 млн евро за Кессиэ. Игрок, перешедший летом, не хочет уходить

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Мемфис Депай Франк Кессиэ деньги Футбол

«Барселона» может продать Франка Кессиэ в «Тоттенхэм».

Как сообщает Sport.es, английский клуб предложил за Кессиэ 15 млн евро.

Каталонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, поэтому могут продать ивуарийца, если сумма трансфера их устроит. Еще одним кандидатом на продажу является Мемфис Депай.

Отмечается, что сам Кессиэ не хочет покидать «Барсу», но в случае, если не удастся расстаться с Депаем, то, возможно, покинуть клуб придется африканцу.

В этом сезоне Ла Лиги 26-летний хавбек, перешедший летом после игры за «Милан», провел на поле всего 213 минут. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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39 комментариев

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Rostik Mgoï
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Ответ Любезный Коссутий
чем лучше?
Чем Милан
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Vitto
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Ответ Тэо 19
Милан и так потерял Чалханоглу и Киссие за бесплатно, но если потерю Киссие почти не заметили, ведь у Милана в опорниках и так играет аж 5 человек - Тонали, Бенассер, Крунич, Побега и Вракс, то уход Чалханоглу очень сильно ударил, Милан потеряли за бесплатно лучшего плеймейкера в сериале, а всего лишь нужно было дать ему зп всего в 6 миллионов ... 🤦‍♂️
И Чалханоглу слил чемпионство как раз для Милана.
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Тэо 19
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Ответ Любезный Коссутий
парень выбрал ЛЕ и лавку на Спотифае. надо уважать его выбор. в конце концов, теплая Барселона лучше дождливого Лондона.
Конечно теплая Барселона лучше дождливого и серого Лондона, да ещё и с самой дрянной едой в мире, и почти без развлечений, впрочем города Манчестер или Ливерпуль ещё хуже в этом плане ... 🤦‍♂️
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Vitto
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Ответ Любезный Коссутий
чем лучше?
Тем что играет в АПЛ.
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Тэо 19
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Не понимаю я Хави, ну вот зачем он его уговаривал, а потом не дает и шанса себя проявить?, и держит его на лавке ... 🤦‍♂️
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Тэо 19
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Милан и так потерял Чалханоглу и Киссие за бесплатно, но если потерю Киссие почти не заметили, ведь у Милана в опорниках и так играет аж 5 человек - Тонали, Бенассер, Крунич, Побега и Вракс, то уход Чалханоглу очень сильно ударил, Милан потеряли за бесплатно лучшего плеймейкера в сериале, а всего лишь нужно было дать ему зп всего в 6 миллионов ... 🤦‍♂️
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Тэо 19
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Ну вот зачем он перешёл в Барселону?, ради денег?, да беспорно, в Барсе он получает на пару миллионов больше, но зато не играет совсем, и через пару лет вообще никому не нужен будет ... 🤦‍♂️
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savik-A.M.
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Ответ gy9ndsyp55
Я так в футбольном менеджере делал, покупал ненужных , но достаточно сильных игроков , а потом предлагал их всем подряд )
И у тебя из никто не покупал , и потом у тебя на контрактах "315" назачем никому не нужных игроков , добро пожаловать. В Барселону
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savik-A.M.
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Ответ RW7
Свободным агентом как никак, даже с учетом лички останутся в плюсе если за 15 продадут
Кроме лички есть "подъемные" игроку и агенту ( за то что с Миланом не стал продлевать ) , так что 15 млн. может и а ноль не вывести
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Любезный Коссутий
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парень выбрал ЛЕ и лавку на Спотифае. надо уважать его выбор. в конце концов, теплая Барселона лучше дождливого Лондона.
+3
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Madhamish
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Ответ RW7
Свободным агентом как никак, даже с учетом лички останутся в плюсе если за 15 продадут
А зарплата Кессие с налогами? Это уже ничего не значит?
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Любезный Коссутий
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Ответ Муслим Атангулов
Все равно Тотенхем лучше чем Милан
чем лучше?
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Nuraly Amirov
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Ответ Blaumerc
Ну например не заиграл, не подошёл, большая конкуренция. А зачем Зидан подписывал Азара, Йовича, зачем подписывали Мариано? Зачем МЮ подписал Магуаера, Депая и Ди Марию. Зачем Челси подписал Кукурелью, Фофана и Лукаку? Зачем?
Половина из этого списка нужна была тренеру и они долго пытались их встроить
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Тиаго Мендес
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Тут такая новость, а листаешь вниз и предлагают материал с заголовком " Барса не продаст кессие зимой, Хави пообещал дать шанс" 😅😅
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А.Э.РАСИМ
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Кэссиэ не подходил Барсе.

Он игрок, например, Арсенала или Челси.
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gy9ndsyp55
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Я так в футбольном менеджере делал, покупал ненужных , но достаточно сильных игроков , а потом предлагал их всем подряд )
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Blaumerc
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Ответ Nuraly Amirov
Зачем Хави его подписывал? Тут на Кумана не свалишь
Ну например не заиграл, не подошёл, большая конкуренция. А зачем Зидан подписывал Азара, Йовича, зачем подписывали Мариано? Зачем МЮ подписал Магуаера, Депая и Ди Марию. Зачем Челси подписал Кукурелью, Фофана и Лукаку? Зачем?
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Blaumerc
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Ответ Jaxongir Shodiev
Ждем теперь, как Барса будет выплавлять игрока, как пыталась с Де Йонгом.
В жизни у тебя других ожиданий нет?
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Муслим Атангулов
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Ответ iluvatar
И стоило уходить из Милана?
Все равно Тотенхем лучше чем Милан
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Jaxongir Shodiev
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Ждем теперь, как Барса будет выплавлять игрока, как пыталась с Де Йонгом.
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Муслим Атангулов
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Ответ Nuraly Amirov
Зачем Хави его подписывал? Тут на Кумана не свалишь
Что бы зимой продать
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corazón blanco
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Кессиэ сейчас думает, почему не продлил контракт с Миланом, где был одним из лидеров команды, а в Барселоне практически не получает игрового времени.
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MK Gamer
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Может Лангле возьмёте 😁 его с радостью продаст 🤑
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RW7
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Ответ Nuraly Amirov
Зачем Хави его подписывал? Тут на Кумана не свалишь
Свободным агентом как никак, даже с учетом лички останутся в плюсе если за 15 продадут
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Nuraly Amirov
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Зачем Хави его подписывал? Тут на Кумана не свалишь
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