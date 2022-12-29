«Тоттенхэм» предложил «Барсе» 15 млн евро за Кессиэ. Игрок, перешедший летом, не хочет уходить

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Как сообщает Sport.es, английский клуб предложил за Кессиэ 15 млн евро.

Каталонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, поэтому могут продать ивуарийца, если сумма трансфера их устроит. Еще одним кандидатом на продажу является .

Отмечается, что сам Кессиэ не хочет покидать «Барсу», но в случае, если не удастся расстаться с Депаем, то, возможно, покинуть клуб придется африканцу.

В этом сезоне 26-летний хавбек, перешедший летом после игры за «Милан», провел на поле всего 213 минут. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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