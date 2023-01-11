«ПСЖ» не устроит церемонию чествования Месси за победу на ЧМ-2022 перед игрой с «Анжером»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Анжер ЧМ-2022 Футбол

«ПСЖ» не организует церемонию чествования Лионеля Месси за победу на ЧМ-2022.

По данным Le Parisien, клуб считает достаточным приветствие, которое нападающий получил на базе «ПСЖ» после возвращения из отпуска. Тогда советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш подарил Месси копию Кубка мира, а игроки команды устроили ему чемпионский коридор.

Кроме того, в клубе считают, что время для проведения церемонии чествования уже прошло, так как финал чемпионата мира, в котором встречались Франция и Аргентина, состоялся 3,5 недели назад.

В связи с этим церемонии для Месси перед игрой 18-го тура Лиги 1 против «Анжера» не будет.

Ранее стало известно, что сегодня Лионель проведет первый матч за «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча против «Анжера», который начнется в 23:00 по московскому времени.

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42 комментария

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Сергей Штырков
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Фанаты месса со спортса негодуют как так. Месси надо чевствовать каждый день как последний
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Сергей Штырков
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Ответ GaiRic
гораздо хуже когда тебе устраивают чествования, дают сумасшедшие контракты , лелеят слух называя то уникальным то наивеличайшим ... но ты понимаешь что все равно не дошел до вершины футбола, нет у тебя кубка мира, и на 99,9% уже не будет
Зато есть 6 пенальти
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Artem Ka
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Ответ Великий Алонсо
Потому что никому неинтересен этот Месси, он даже в ПСЖ в топ-3 не входит
В топ-3 Алонсо в Астон Мартине не входит)
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ISkO
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Ответ Syndycate
Ну думаю в Барсе бы тоже не стали праздновать на стадионе, если бы в Финале обыграли Испанию)
Ты уверен что каталонцы не стали бы праздновать победу Месси даже если бы в финале проиграла Испания?
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GaiRic
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главное отметил победу со своим народом, все остальное неважно
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GaiRic
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гораздо хуже когда тебе устраивают чествования, дают сумасшедшие контракты , лелеят слух называя то уникальным то наивеличайшим ... но ты понимаешь что все равно не дошел до вершины футбола, нет у тебя кубка мира, и на 99,9% уже не будет
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Umar Rieltor
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Не хотят мбаппе дальше добивать ))
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GaiRic
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медаль и кубок чм , наверно и как и победа / достижения от этого не изменятся
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dimitrii36
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душевно, грохнул Францию в финале, вдруг такое, выходит не так уж и велик...
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Геннадий Тимченко
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Как некрасиво - могли же перед каждым матчем его чествовать ~ до ЧМ 2026 года ещё времени вагон
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Syndycate
Ну думаю в Барсе бы тоже не стали праздновать на стадионе, если бы в Финале обыграли Испанию)
Если бы обыграли Испанию, Каталония на ушах стояла бы от радости ))
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бек саидов
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Ответ Великий Алонсо
Потому что никому неинтересен этот Месси, он даже в ПСЖ в топ-3 не входит
За то всем интересно, как позорится Криш
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Константин Симкин
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Ответ Великий Алонсо
Потому что никому неинтересен этот Месси, он даже в ПСЖ в топ-3 не входит
Конечно не входит по твоему больному мнению, зато ты, входишь в топ1 клиентов одного очень странного заведения
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Денис Олегович
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Вот перед матчем с Аль-Насром вполне себе можно))
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Кукич
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Позорники. Не чествовать победу такого игрока.
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Мирас Камалов
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Сам Месси наверное все понимает, и не будет обижаться на это. А вот его фанатики устроят нытье по всему миру)
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Ivan Ivanych
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Ответ Константин Симкин
Да Лео это и не надо, церемонии награждения и чемпионского коридора достаточно, да и сам Лео человек скромный, не будет ходить кубком размахивать и орать на каждом углу я лучший 😄
Не говори, скромняга прям
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Станислав Л
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Ответ Великий Алонсо
Потому что никому неинтересен этот Месси, он даже в ПСЖ в топ-3 не входит
полыхаешь, все никак не отпускает тебя?
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Контепрессинг
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Еще бы устроили. Францию в финале обыграли и церемония аргентинца во Франции
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yrok77
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Ответ Sergey Khachiyan
Да, все логично, Месси плевать на это хотел, а в команде и так уже поздравили, достаточно.
Ты у него лично интересовался?
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Александра Александрова
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Да ладно и даже Мартинеса не позовут ?
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Sergey Khachiyan
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Да, все логично, Месси плевать на это хотел, а в команде и так уже поздравили, достаточно.
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Пирс Морган
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Да и так ПСЖ неплохо провел, подарили статуэтку со звездочкой, нормально все
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Papa Bear
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И правильно, никому еще один бунт во Франции не сдался.
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Barsa! bolshe chem klub
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Ответ Sir David Beckham
Он в финале обыграл Францию. ПСЖ — французский клуб с преимущественно французскими фанатами на стадионе. Сечешь?
Вы бы объяснили ему значение слова "сечешь"....🤭😅😅😅
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