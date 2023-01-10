Месси завтра сыграет за «ПСЖ» против «Анжера» – впервые после победы на ЧМ. Мбаппе игру пропустит, участие Неймара под вопросом

завтра проведет первый матч за «ПСЖ» после победы Аргентины на ЧМ-2022.

4 января нападающий вернулся в расположение « » после отпуска, предоставленного ему клубом.

Как пишет L’Équipe, вчера Месси тренировался в обычном режиме. Если не случится чего-то неожиданного, он выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на завтрашний матч 18-го тура Лиги 1 против «Анжера».

Участие Неймара в этой игре находится под вопросом. В понедельник бразилец провел часть тренировки «ПСЖ». Тренерский штаб оценит, сколько минут готов отыграть форвард. Неймар пропустил игру Кубка Франции с «Шатору» (3:1), чтобы пройти лечение в связи с травмой, полученной в матче ЧМ-2022 между Бразилией и Сербией.

и , получившие неделю отпуска, вернутся в расположение «ПСЖ» сегодня. Ожидается, что они сыграют с « » в матче 19-го тура Лиги 1, который состоится 15 января.