Месси завтра сыграет за «ПСЖ» против «Анжера» – впервые после победы на ЧМ. Мбаппе игру пропустит, участие Неймара под вопросом

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Анжер Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Футбол

Лионель Месси завтра проведет первый матч за «ПСЖ» после победы Аргентины на ЧМ-2022.

4 января нападающий вернулся в расположение «ПСЖ» после отпуска, предоставленного ему клубом.

Как пишет L’Équipe, вчера Месси тренировался в обычном режиме. Если не случится чего-то неожиданного, он выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на завтрашний матч 18-го тура Лиги 1 против «Анжера».

Участие Неймара в этой игре находится под вопросом. В понедельник бразилец провел часть тренировки «ПСЖ». Тренерский штаб оценит, сколько минут готов отыграть форвард. Неймар пропустил игру Кубка Франции с «Шатору» (3:1), чтобы пройти лечение в связи с травмой, полученной в матче ЧМ-2022 между Бразилией и Сербией.

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими, получившие неделю отпуска, вернутся в расположение «ПСЖ» сегодня. Ожидается, что они сыграют с «Ренном» в матче 19-го тура Лиги 1, который состоится 15 января.

27 комментариев

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Сергей Котов
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Месси во втором тайме выйдет и положит свой дежурный.. А из пустыни будут злобные взгляды. Т. К. 8 мяч можно не пережить ни психологически ни физически..
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Вадим Дзахоев
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Ответ иц а мэн
Кто нибудь объяснит почему мбаппе и ашрафу дали выходные?
Отыграли по факту столько же, сколько и Месси, но вернулись к тренировкам раньше положенного срока и уже сыграли за ПСЖ, так что предоставить им отдых в этом матче не то что можно, но даже нужно было
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Игорь Климов
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Удачи и победы в матче лучшему футболисту современности - Лео Месси!
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SiberMK
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Лол, преступили к тренировкам чтоб сходу сыграть после возобновления чемпа, столько пафоса, посмотрите я профессионал, на деле же, еле вытащили игру против аутсайдера с пенкой в доп. времени, а потом без шансов влетели преследователю-конкуренту чтоб получить недельный отпуск?!
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Геннадий Тимченко
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Ответ иц а мэн
Кто нибудь объяснит почему мбаппе и ашрафу дали выходные?
Ну как бы они тоже играли на ЧМ максимальное количество матчей 🤷
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Men77
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Ответ Tollie
Без двух лучших футболистов мира наш Меомель как обычно будет ходить пешком в районе центрального круга, чесать рыжую бороду и грустно смотреть на табло, где будут красоваться цифры "0": - напротив голов и голевых передач от нашего гоата 🐑 - напротив счета ПСЖ - напротив шансов гоата стать лучшим футболистом в истории
Без этих двух футболистов Великий недавно чемпионом мира стал.
Или это другое для гелевого?😁
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Гегенпрессинг Рангника
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11 числа все фанаты Роналду будут наблюдать за величайшим. Их кумир завершил карьеру, будут надеяться что Месси не будет блистать в остатке, восьмой ЗМ для нашей секты будет невыносимым
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Наталия Байдакова
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Ответ Артем Шарапов
Потому что они после ЧМ сразу прибыли в расположении,а потом после одной игры они все таки поехали
Только после двух игр)
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Tollie
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Без двух лучших футболистов мира наш Меомель как обычно будет ходить пешком в районе центрального круга, чесать рыжую бороду и грустно смотреть на табло, где будут красоваться цифры "0":
- напротив голов и голевых передач от нашего гоата 🐑
- напротив счета ПСЖ
- напротив шансов гоата стать лучшим футболистом в истории
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Рустам Атаев
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Герой чемпионата мира Лео Месси!
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Тор 100
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Мир ждёт гения Месси !
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Stade de Reims
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Весь Реймс сейчас ждёт старта, Месси в Лиге 1
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Emma Nevskaia
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Надеюсь травма Неймара уже залечена и он выйдет на поле 💟
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Goofts
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Экитике счастлив, лучший игрок в истории точно ему моментов на создает
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Пирс Морган
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Теперь может в свое удовольствие играть и творить
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Артем Шарапов
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Ответ иц а мэн
Кто нибудь объяснит почему мбаппе и ашрафу дали выходные?
Потому что они после ЧМ сразу прибыли в расположении,а потом после одной игры они все таки поехали
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Пирс Морган
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Ответ иц а мэн
Кто нибудь объяснит почему мбаппе и ашрафу дали выходные?
Мбаппе приехал раньше срока после чм, тренер увидел, что чет просел парень с лансом, пусть еще отдохнет
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Бестрофейник 19/20
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Месси покажет Мбаппе как тащить ПСЖ. Анже из 20 места отличный соперник для этого
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Andria Managadze
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Ответ иц а мэн
Кто нибудь объяснит почему мбаппе и ашрафу дали выходные?
Мбапия же "владелец" ПСЖ по новому контракту пусть веселиться
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Анатолий Ярына
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Леонель,начинай!.. Всегда за тебя!.. Привет из Кишинёва!..)
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Максим Примак
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Ответ иц а мэн
Кто нибудь объяснит почему мбаппе и ашрафу дали выходные?
Наверно правила ФИФА нарушили.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
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С возвращением короля
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AF007
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Вперёд к восьмому ЗМ. Сейчас кэф 1.29, за следующие два месяца должен стать 1.01
+40
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Вадим Швецов
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Месси + Мбаппе = 💔
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иц а мэн
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Кто нибудь объяснит почему мбаппе и ашрафу дали выходные?
+21
-2
+19
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