Гальтье не думает, что фанаты «ПСЖ» освистают Месси после победы на ЧМ: «Его хорошо примут дома, в этом нет сомнений»
Кристоф Гальтье не думает, что фанаты «ПСЖ» освистают Лео Месси после победы на ЧМ-2022.
Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пен. 4:2) в финале чемпионата мира.
«Конечно, его хорошо примут дома. В этом нет сомнений. Его хорошо встретят на «Парк де Пренс». Он выиграл самый прекрасный из трофеев, очень хорошо проведя чемпионат мира. Кроме того, теперь, когда он реализовал эту прекрасную цель, мы должны помнить, что он делал со старта сезона для этой команды.
Мы будем счастливы поприветствовать его. Лео точно присоединится к нам 3 января», – сказал тренер «ПСЖ» после поражения от «Ланса» (1:3) в матче Лиги 1.
Так сильно как Месси никто не влияет на игру команды
Он должен был проишрать финал,чтоб лягушатники не освистали его?
Лягушку саму ещё год назад на* посылали за интрижки с Реалом.