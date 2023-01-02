Гальтье не думает, что фанаты «ПСЖ» освистают Месси после победы на ЧМ: «Его хорошо примут дома, в этом нет сомнений»

не думает, что фанаты «ПСЖ» освистают Лео Месси после победы на .

обыграла Францию (3:3, по пен. 4:2) в финале чемпионата мира.

«Конечно, его хорошо примут дома. В этом нет сомнений. Его хорошо встретят на « де Пренс». Он выиграл самый прекрасный из трофеев, очень хорошо проведя чемпионат мира. Кроме того, теперь, когда он реализовал эту прекрасную цель, мы должны помнить, что он делал со старта сезона для этой команды.

Мы будем счастливы поприветствовать его. Лео точно присоединится к нам 3 января», – сказал тренер « » после поражения от «Ланса» (1:3) в матче Лиги 1.