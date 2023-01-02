Гальтье не думает, что фанаты «ПСЖ» освистают Месси после победы на ЧМ: «Его хорошо примут дома, в этом нет сомнений»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики Парк де Пренс ЧМ-2022 Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье не думает, что фанаты «ПСЖ» освистают Лео Месси после победы на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пен. 4:2) в финале чемпионата мира.

«Конечно, его хорошо примут дома. В этом нет сомнений. Его хорошо встретят на «Парк де Пренс». Он выиграл самый прекрасный из трофеев, очень хорошо проведя чемпионат мира. Кроме того, теперь, когда он реализовал эту прекрасную цель, мы должны помнить, что он делал со старта сезона для этой команды.

Мы будем счастливы поприветствовать его. Лео точно присоединится к нам 3 января», – сказал тренер «ПСЖ» после поражения от «Ланса» (1:3) в матче Лиги 1.

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11 комментариев

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Пирс Морган
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Ответ otchim kaloeda
С хера ли они жолжны освистовать Месси? Он должен был проишрать финал,чтоб лягушатники не освистали его?
Ну как бы и радоваться поражению Франции тоже не должны, нейтрально может встретят)
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Lex
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Ответ otchim kaloeda
С хера ли они жолжны освистовать Месси? Он должен был проишрать финал,чтоб лягушатники не освистали его?
может за поведение
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GuruFutbola
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Месси вернется и затащит 2 подряд победу в чемпионате Франции, ведь все мы помним где был ПСЖ в сезоне до прихода гения
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Пирс Морган
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Шредер возвращается
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GuruFutbola
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Вчера ПСЖ проиграл без короля футбола, до этого они проигрывали 33 матча назад Монако, и тоже без великого 👑
Так сильно как Месси никто не влияет на игру команды
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Любезный Коссутий
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дома, в Аргентине, его хорошо приняли, да.
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&_Bishep_&
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Ответ Dexter Dallas
я конечно понимаю, что отрыгаберсон без мозга совсем. но паренек, нефтекачка из без лянеля лигу 1 брала. а тут ты выдумываешь сказки, что без него ничего не могут. кстати, а что ты как маленькая девочка меня в черный список поставила?
маленькая девочка очень боится...(((
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otchim kaloeda
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С хера ли они жолжны освистовать Месси?
Он должен был проишрать финал,чтоб лягушатники не освистали его?
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Dexter Dallas
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я конечно понимаю, что отрыгаберсон без мозга совсем. но паренек, нефтекачка из без лянеля лигу 1 брала. а тут ты выдумываешь сказки, что без него ничего не могут. кстати, а что ты как маленькая девочка меня в черный список поставила?
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Флоренти́но Пéрес
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Освистают за то, что сильнее лягушки? :D

Лягушку саму ещё год назад на* посылали за интрижки с Реалом.
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rigobersong
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Конечно, все уважают великого победителя Месси, уже видно как ПСЖ без короля футбола в 2х турах мучался и все ждут его возвращения!:)) Месси величайшее событие, что было в футболе!:)) 🇦🇷🥇
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