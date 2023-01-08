Тевес о ЧМ: «Не следил внимательно. Не писал Месси после победы – его телефон, должно быть, взорвался»

рассказал, что не поздравлял с победой на .

«Я не следил за чемпионатом мира в Катаре так уж внимательно, но я видел много игр сборной , потому что эта команда мне очень нравилась.

Я не писал Месси, потому что его телефон, должно быть, взорвался. Счастлив, что мои дети праздновали его голы», – сказал бывший нападающий сборной в интервью Radio Mitre.