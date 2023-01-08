Тевес о ЧМ: «Не следил внимательно. Не писал Месси после победы – его телефон, должно быть, взорвался»
Карлос Тевес рассказал, что не поздравлял Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
«Я не следил за чемпионатом мира в Катаре так уж внимательно, но я видел много игр сборной Франции, потому что эта команда мне очень нравилась.
Я не писал Месси, потому что его телефон, должно быть, взорвался. Счастлив, что мои дети праздновали его голы», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в интервью Radio Mitre.
В Португалии такой же актив был, да и команда во все годы сильно сбалансированнее аргентинской, только почему-то мало кто камни в огород федерации кидал.
Все ему должны
Все на Месси должны пахать, а не на сборную
Сектанство страшная вещь)