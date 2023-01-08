Тевес о ЧМ: «Не следил внимательно. Не писал Месси после победы – его телефон, должно быть, взорвался»

Теги ПСЖ Карлос Тевес Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Карлос Тевес рассказал, что не поздравлял Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Я не следил за чемпионатом мира в Катаре так уж внимательно, но я видел много игр сборной Франции, потому что эта команда мне очень нравилась.

Я не писал Месси, потому что его телефон, должно быть, взорвался. Счастлив, что мои дети праздновали его голы», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в интервью Radio Mitre.

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29 комментариев

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Itog23
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А был то Тевес по сильнее Месси .
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alexis2020
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Ответ Under
И?
Ему в целом футбол не особо интересен
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Захар Собов
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Ответ Extrim
Может фразы вырваны из контекста, так как то слишком пренебрижительно звучит если не сказать больше
Тевес равнодушен к футболу в целом
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Under
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Ответ Экспертное мнение
Месси это уникальный актив сборной Аргентины, и если страна не может правильно использовать такое преимущество, то вина тут явно на организаторах)) Ну хоть один ЧМ сумели при нем выжать, уже неплохо, но могли явно поэффективнее использовать его наличие. Это скорее ты хочешь страдать хейтом, а я как раз рассматриваю с точки зрения блага для Аргентины.
Уникальный актив не равно гарантия победы.
В Португалии такой же актив был, да и команда во все годы сильно сбалансированнее аргентинской, только почему-то мало кто камни в огород федерации кидал.
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Захар Собов
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Ответ Экспертное мнение
Аргентинские игроки из поколения Месси в большей степени завидовали Лео и не желали в нем признавать лучшего, так как каждый аргентинский талант считает себя Марадоной, отсюда и полный провал, нулевая сыгранность в 2010 году. На 100% уверен, если бы все эти Тевесы, Игуаины безоговорочно признавали статус Месси как лучшего, Лео бы еще тогда мог разорвать всех на ЧМ, но вместо этого в сборную всунули Марадону и Верона, которые якобы как лидеры должны были помочь Аргентине, по факту они только мешали раскрыться гению Месси, а их "авторитет и лидерство" был разгромлен немцами в 1/4. В 2022 Месси уже играл со своими фанатами в команде и никто не смел сомневаться в нём, полностью доверились и итог все видели. Именно в этом дело, в не в том, как Месси якобы в 35 стал играть лучше, чем в 23))
Всё проще. Давно известно, что Тевес не фанат футбола, относится просто как к работе, за которую хорошо платят, не часто смотрит матчи по ТВ. Поэтому он так безразлично высказался.
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Экспертное мнение
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Ответ Lana Rhoades
Все виновны в том что Месси несколько раз чм не выиграл Все ему должны Все на Месси должны пахать, а не на сборную Сектанство страшная вещь)
Месси это уникальный актив сборной Аргентины, и если страна не может правильно использовать такое преимущество, то вина тут явно на организаторах)) Ну хоть один ЧМ сумели при нем выжать, уже неплохо, но могли явно поэффективнее использовать его наличие. Это скорее ты хочешь страдать хейтом, а я как раз рассматриваю с точки зрения блага для Аргентины.
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Isa Babaev
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Ответ Экспертное мнение
Аргентинские игроки из поколения Месси в большей степени завидовали Лео и не желали в нем признавать лучшего, так как каждый аргентинский талант считает себя Марадоной, отсюда и полный провал, нулевая сыгранность в 2010 году. На 100% уверен, если бы все эти Тевесы, Игуаины безоговорочно признавали статус Месси как лучшего, Лео бы еще тогда мог разорвать всех на ЧМ, но вместо этого в сборную всунули Марадону и Верона, которые якобы как лидеры должны были помочь Аргентине, по факту они только мешали раскрыться гению Месси, а их "авторитет и лидерство" был разгромлен немцами в 1/4. В 2022 Месси уже играл со своими фанатами в команде и никто не смел сомневаться в нём, полностью доверились и итог все видели. Именно в этом дело, в не в том, как Месси якобы в 35 стал играть лучше, чем в 23))
Что ты несёшь, Лео в 2010 не созрел для победы на чм, не был на пике и сама сборная заметно слабее нынешней была
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Безымянный болельщик
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Нотки Мостового слышны в Латинской Америке)
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Gani
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Ответ Экспертное мнение
Аргентинские игроки из поколения Месси в большей степени завидовали Лео и не желали в нем признавать лучшего, так как каждый аргентинский талант считает себя Марадоной, отсюда и полный провал, нулевая сыгранность в 2010 году. На 100% уверен, если бы все эти Тевесы, Игуаины безоговорочно признавали статус Месси как лучшего, Лео бы еще тогда мог разорвать всех на ЧМ, но вместо этого в сборную всунули Марадону и Верона, которые якобы как лидеры должны были помочь Аргентине, по факту они только мешали раскрыться гению Месси, а их "авторитет и лидерство" был разгромлен немцами в 1/4. В 2022 Месси уже играл со своими фанатами в команде и никто не смел сомневаться в нём, полностью доверились и итог все видели. Именно в этом дело, в не в том, как Месси якобы в 35 стал играть лучше, чем в 23))
Не знаю, мне кажется это ты просто сейчас подвел теорию под эту статью, которая и вправду написана несколько в «угрюмых» тонах относительно симпатии Тевеса к победе Аргентины на ЧМ. Я согласен с тем, что Тевес наверняка думает о том, что его поколение (мягко говоря, не менее талантливое чем нынешнее) не взяло ни один значимый трофей на уровне сборных и возможно считает это несправедливым. Отсюда и желчь - если, в оригинале на самом деле была желчь. По мне неудачи Аргентины времен Тевеса не столько в том, что все тянули одеяло на себя, а скорее в том, что состав у Аргентины никогда не был настолько сбалансированным, насколько он был сейчас. Аргентина сейчас это именно команда умеющая играть на результат, с лидерами в каждой линии, а не только в нападении. И пусть атака уступает по именам Агуэро, Тевесу и Игуаину. Зато в других зонах есть игроки способные терпеть и держать уровень все 90 минут, отсюда и малое количество пропущенных голов. ИМХО
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Giggs
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Бухал?!
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Under
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Ответ alexis2020
Тевес как то говорил, что мечтает закончить карьеру в 28 лет)
И?
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Lana Rhoades
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Ответ Экспертное мнение
Аргентинские игроки из поколения Месси в большей степени завидовали Лео и не желали в нем признавать лучшего, так как каждый аргентинский талант считает себя Марадоной, отсюда и полный провал, нулевая сыгранность в 2010 году. На 100% уверен, если бы все эти Тевесы, Игуаины безоговорочно признавали статус Месси как лучшего, Лео бы еще тогда мог разорвать всех на ЧМ, но вместо этого в сборную всунули Марадону и Верона, которые якобы как лидеры должны были помочь Аргентине, по факту они только мешали раскрыться гению Месси, а их "авторитет и лидерство" был разгромлен немцами в 1/4. В 2022 Месси уже играл со своими фанатами в команде и никто не смел сомневаться в нём, полностью доверились и итог все видели. Именно в этом дело, в не в том, как Месси якобы в 35 стал играть лучше, чем в 23))
Все виновны в том что Месси несколько раз чм не выиграл
Все ему должны
Все на Месси должны пахать, а не на сборную
Сектанство страшная вещь)
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Игорь Климов
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Ответ Экспертное мнение
Аргентинские игроки из поколения Месси в большей степени завидовали Лео и не желали в нем признавать лучшего, так как каждый аргентинский талант считает себя Марадоной, отсюда и полный провал, нулевая сыгранность в 2010 году. На 100% уверен, если бы все эти Тевесы, Игуаины безоговорочно признавали статус Месси как лучшего, Лео бы еще тогда мог разорвать всех на ЧМ, но вместо этого в сборную всунули Марадону и Верона, которые якобы как лидеры должны были помочь Аргентине, по факту они только мешали раскрыться гению Месси, а их "авторитет и лидерство" был разгромлен немцами в 1/4. В 2022 Месси уже играл со своими фанатами в команде и никто не смел сомневаться в нём, полностью доверились и итог все видели. Именно в этом дело, в не в том, как Месси якобы в 35 стал играть лучше, чем в 23))
В твоих словах огромная доля правды, но теперь всё молодое поколение будет считать Лео Месси главным футболистом Аргентины.
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Экспертное мнение
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Ответ ronnych
Без хорошего тренера, Месси вместе со своими аргентинскими "фанатами" из группы не вышел бы.
поэтому в 2010 нужен был именно тренер, а не мотиватор и харизматичный Марадона, который еще и взял другого якобы "лидера" Верона. Цена их лидерству - 0:4 от Германии. Нужен был именно тренер. Но аргентинская федерация бездарно потратила время самого пикового Месси.
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Extrim
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Может фразы вырваны из контекста, так как то слишком пренебрижительно звучит если не сказать больше
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Ваня Кулагинъ
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Ответ Ванька-Манька
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Это же шутка
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ronnych
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Ответ Экспертное мнение
Аргентинские игроки из поколения Месси в большей степени завидовали Лео и не желали в нем признавать лучшего, так как каждый аргентинский талант считает себя Марадоной, отсюда и полный провал, нулевая сыгранность в 2010 году. На 100% уверен, если бы все эти Тевесы, Игуаины безоговорочно признавали статус Месси как лучшего, Лео бы еще тогда мог разорвать всех на ЧМ, но вместо этого в сборную всунули Марадону и Верона, которые якобы как лидеры должны были помочь Аргентине, по факту они только мешали раскрыться гению Месси, а их "авторитет и лидерство" был разгромлен немцами в 1/4. В 2022 Месси уже играл со своими фанатами в команде и никто не смел сомневаться в нём, полностью доверились и итог все видели. Именно в этом дело, в не в том, как Месси якобы в 35 стал играть лучше, чем в 23))
Без хорошего тренера, Месси вместе со своими аргентинскими "фанатами" из группы не вышел бы.
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Александра Александрова
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Ответ Roman
Ты как из палаты выбрался?
Там тебя уже все обыскались , срочно укол тебе нужен !
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Экспертное мнение
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Аргентинские игроки из поколения Месси в большей степени завидовали Лео и не желали в нем признавать лучшего, так как каждый аргентинский талант считает себя Марадоной, отсюда и полный провал, нулевая сыгранность в 2010 году. На 100% уверен, если бы все эти Тевесы, Игуаины безоговорочно признавали статус Месси как лучшего, Лео бы еще тогда мог разорвать всех на ЧМ, но вместо этого в сборную всунули Марадону и Верона, которые якобы как лидеры должны были помочь Аргентине, по факту они только мешали раскрыться гению Месси, а их "авторитет и лидерство" был разгромлен немцами в 1/4. В 2022 Месси уже играл со своими фанатами в команде и никто не смел сомневаться в нём, полностью доверились и итог все видели. Именно в этом дело, в не в том, как Месси якобы в 35 стал играть лучше, чем в 23))
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Итачи Учиха
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Ответ alexis2020
Тевес как то говорил, что мечтает закончить карьеру в 28 лет)
Так он после Юве ее и закончил в 30-31. Со скидкой на небольшую погрешность, не соврал Карлитос
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Roman
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Ответ Александра Александрова
Да жизнь опять все расставила по своим местам , фанатикам жалкой пластиковой девочки нравился Тевес , потому что он хоть на мужика похож , видимо такого парня они хотели роналде , а не Бадра Хари , но по масштабу личности Тевес даже бутсы Месси не годился чистить , жизнь все это показала ))
Ты как из палаты выбрался?
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Александра Александрова
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Да жизнь опять все расставила по своим местам , фанатикам жалкой пластиковой девочки нравился Тевес , потому что он хоть на мужика похож , видимо такого парня они хотели роналде , а не Бадра Хари , но по масштабу личности Тевес даже бутсы Месси не годился чистить , жизнь все это показала ))
+2
-3
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Илья Игнатьев
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну пешеход ему знатно подсирал в сборной, мож поэтому и не позвонил
Дада и Икарди подсирал и всем. Только вот Икарди тот же его поздравил
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alexis2020
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Тевес как то говорил, что мечтает закончить карьеру в 28 лет)
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Ванька-Манька
Ответ фанат Ска хабаровска
Как посмел не праздновать? Фанаты Месси вычеркнули Тевеса из списка хороших футболистов
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