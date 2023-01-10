Непомнящий о Мир РПЛ: «С чемпионом интриг нет – «Зенит» сильнее всех на две головы. Хочется, чтобы ЦСКА дал бой им и «Спартаку»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Чемпионат.com Футбол

Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от второй части сезона Мир РПЛ.

«Во второй части сезона, конечно же, буду следить за ЦСКА – они в приоритете. Очень хочется, чтобы они вклинились в борьбу за призовые места, а самое главное – дали бой «Спартаку» и «Зениту».

Но с чемпионом все давно понятно – здесь интриг никаких нет. Сегодняшний «Зенит» сильнее всех на две головы», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

После 17 проведенных туров Мир РПЛ в таблице лидирует «Зенит», набравший 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 баллами. 

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Volgogradets
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
когда были у всех деньги , тогда и бой давали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Попов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Смысл на поле им выходить на самом деле, Зенит стыдно должно быть очень сильно, что против девочек играют. Пора уже мужиков в Премьер-лигу, что бы дали бой Зениту
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZarvuR2020
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Главное чтобы клуб из Москвы, а не Ростов или Краснодар какой нибудь, да?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy Tucker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну да Непомнящий это не 1/4 ЧМ, это Томь🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С такими админ. и газовыми ресурсами, даже Амкар бы стал чемпионом
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
87mores
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А можно в заголовке добавлять, что за Непомнящий? «Камерун Непомнящего» или «Карлсен Непомнящего»?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Правспарт
В идеале надо разгонять эту питерскую братю
Ручонки коротки, любезный.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Михалев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Валерий, конечно, заряженный. 6 очков всего разница, не рановато - ли посыпать голову пеплом, мужик?!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очередной сумасшедший старик на таблетки зарабатывает

Что-то в кубке России, где фонбет банкует, зенит выкинули в путь ФНЛ

Но вот в РПЛ, где все от Газпрома, почему-то команду уровня ФНЛ без тренера такие вот клоуны чемпионом делают до начала чемпионата
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Правспарт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В идеале надо разгонять эту питерскую братю
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кублицкий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В идеале хотелось бы что бы за первую тройку и чемпионство боролось 5-6 команд , тем зрелищней будет чемпионат
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хочется, чтобы в РПЛ были бы конкуренция и интрига (но без интриганства)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
и богаче на 10 голлв, благодаря сидению на бюджете
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думал Ян начал футболом увлекаться
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий