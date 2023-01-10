Непомнящий о Мир РПЛ: «С чемпионом интриг нет – «Зенит» сильнее всех на две головы. Хочется, чтобы ЦСКА дал бой им и «Спартаку»

поделился ожиданиями от второй части сезона Мир .

«Во второй части сезона, конечно же, буду следить за – они в приоритете. Очень хочется, чтобы они вклинились в борьбу за призовые места, а самое главное – дали бой « » и «Зениту».

Но с чемпионом все давно понятно – здесь интриг никаких нет. Сегодняшний «Зенит» сильнее всех на две головы», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

После 17 проведенных туров Мир РПЛ в таблице лидирует « », набравший 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 баллами.