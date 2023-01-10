Непомнящий о Мир РПЛ: «С чемпионом интриг нет – «Зенит» сильнее всех на две головы. Хочется, чтобы ЦСКА дал бой им и «Спартаку»
Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от второй части сезона Мир РПЛ.
«Во второй части сезона, конечно же, буду следить за ЦСКА – они в приоритете. Очень хочется, чтобы они вклинились в борьбу за призовые места, а самое главное – дали бой «Спартаку» и «Зениту».
Но с чемпионом все давно понятно – здесь интриг никаких нет. Сегодняшний «Зенит» сильнее всех на две головы», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
После 17 проведенных туров Мир РПЛ в таблице лидирует «Зенит», набравший 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 баллами.
Что-то в кубке России, где фонбет банкует, зенит выкинули в путь ФНЛ
Но вот в РПЛ, где все от Газпрома, почему-то команду уровня ФНЛ без тренера такие вот клоуны чемпионом делают до начала чемпионата