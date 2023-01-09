Ван Хойдонк о Вегорсте в «МЮ»: «Опасный ход тен Хага. Ваут уже играл Англии и не хватал звезд с неба – всего два гола за «Бернли»

Теги Манчестер Юнайтед сборная Нидерландов по футболу Пьер ван Хойдонк Бешикташ высшая лига Турция Бернли Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Футбол

Пьер ван Хойдонк не уверен, что Ваут Вегорст будет успешен в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что это опасный ход со стороны тен Хага. Он берет голландца, который уже играл в Англии, в «Бернли», и не хватал звезд с неба. Он забил два гола [в сезоне-2021/22] и был отправлен в аренду. Я бы задумался.

Если бы «Манчестер Юнайтед» захотел меня подписать, я был бы счастлив. Тогда я бы подумал: хорошо, если они хотят вмешаться. Он очень хорошо показал себя в Турции», – сказал экс-нападающий сборной Нидерландов в студии NOS.

Ранее сообщалось, что «МЮ» и лично Эрик тен Хаг заинтересованы в подписании Ваута Вегорста. За «Бешикташ», где нападающий «Бернли» и сборной Нидерландов выступает на правах аренды в текущем сезоне, на счету Вегорста 8 голов и 4 голевые передачи в 16 матчах.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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АРХАТ
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Ответ А.Э.РАСИМ
Ван Хойдонк закончил давно. Вчера болельщики Фенербахче вспоминали голландца на Шюкрю Сараджоглы. Его очень любят в Турции. А в Ротердаме есть несколько граффити с его изображением. Отличный нападаю8иймбыл, со штрафных хорошо забивал.
Чувак тогда забивал когда надо
В 1/8 дубль Рейнджерс, 1/4 в обоих матчах с ПСВ (включая послематчевый пен), в 1/2 Интеру, в финале Боруссии дубль
Вот это я понимаю тащил к титулу.
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Okaka
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Там Бернли никакой уже был, и справедливо вылетел
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Яйца Тен Хага
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Однозначно нужен. Хорошо показал себя на ЧМ. Лучше так, чем играть без ЦФ.
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Фрэнк Канистра
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ну его же подписывают как латание дыры в нападении и страховка на случай травмы Марса. плюс не на постоянку, а до конца сезона в аренду. вдруг стрельнет? а нет - ну ничего страшного. добавит вариативности, как минимум.
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oborit
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Если ЭТХ заинтересован в подписании Ваута , то он знает что делает.
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krealpmoney
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Если трансфер состоится, это будет просто огонь, я до конца сезона походу буду угарать с реакций Голдбриджа, если Вегхорст (a.k.a. персонаж из Гарри Поттера) будет пороть моменты
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Алексей Демченко
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Ответ x2dj8fx6q7
Все ставят под сомнение решения Тен Хага и всем Эрик затыкает рты. P.S. 1. Тем, кто скажет про Антони: за него переплатили, потому что позиция горела и Аякс это знал. 2. Он на третьем месте в клубе по средней оценке за матч после Бруну и Решфорда.
Антони пока не так хорош как в том же Аяксе или на олимпиаде. Он должен лучше стать , голы для него кроме гол в ворота сити для него сделал в основном Рэшфорд
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krealpmoney
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Ответ Костя Киреев
А как же 3 голевых? Это ж почти топ вариант)
одну из них он, кстати, в матче с Юнайтед и отдал, когда Магваера развернул как следует :)
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А.Э.РАСИМ
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Ван Хойдонк закончил давно.
Вчера болельщики Фенербахче вспоминали голландца на Шюкрю Сараджоглы.

Его очень любят в Турции.
А в Ротердаме есть несколько граффити с его изображением.

Отличный нападаю8иймбыл, со штрафных хорошо забивал.
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Костя Киреев
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А как же 3 голевых? Это ж почти топ вариант)
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x2dj8fx6q7
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Все ставят под сомнение решения Тен Хага и всем Эрик затыкает рты.

P.S. 1. Тем, кто скажет про Антони: за него переплатили, потому что позиция горела и Аякс это знал.
2. Он на третьем месте в клубе по средней оценке за матч после Бруну и Решфорда.
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Мистер Робот
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Но и в Бернли не было такого коллектива, как сейчас в МЮ, если ребята будут подносить ему снаряды, думаю, он порасторопней Марса будет ими распоряжаться. Расслабляемся и смотрим.
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