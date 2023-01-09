Ван Хойдонк о Вегорсте в «МЮ»: «Опасный ход тен Хага. Ваут уже играл Англии и не хватал звезд с неба – всего два гола за «Бернли»

не уверен, что Ваут Вегорст будет успешен в « ».

«Я думаю, что это опасный ход со стороны тен . Он берет голландца, который уже играл в Англии, в « », и не хватал звезд с неба. Он забил два гола [в сезоне-2021/22] и был отправлен в аренду. Я бы задумался.

Если бы « » захотел меня подписать, я был бы счастлив. Тогда я бы подумал: хорошо, если они хотят вмешаться. Он очень хорошо показал себя в Турции», – сказал экс-нападающий сборной Нидерландов в студии NOS.

Ранее сообщалось, что «МЮ» и лично Эрик тен Хаг заинтересованы в подписании . За « », где нападающий « » и сборной Нидерландов выступает на правах аренды в текущем сезоне, на счету Вегорста 8 голов и 4 голевые передачи в 16 матчах.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.