Ван Хойдонк о Вегорсте в «МЮ»: «Опасный ход тен Хага. Ваут уже играл Англии и не хватал звезд с неба – всего два гола за «Бернли»
Пьер ван Хойдонк не уверен, что Ваут Вегорст будет успешен в «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что это опасный ход со стороны тен Хага. Он берет голландца, который уже играл в Англии, в «Бернли», и не хватал звезд с неба. Он забил два гола [в сезоне-2021/22] и был отправлен в аренду. Я бы задумался.
Если бы «Манчестер Юнайтед» захотел меня подписать, я был бы счастлив. Тогда я бы подумал: хорошо, если они хотят вмешаться. Он очень хорошо показал себя в Турции», – сказал экс-нападающий сборной Нидерландов в студии NOS.
Ранее сообщалось, что «МЮ» и лично Эрик тен Хаг заинтересованы в подписании Ваута Вегорста. За «Бешикташ», где нападающий «Бернли» и сборной Нидерландов выступает на правах аренды в текущем сезоне, на счету Вегорста 8 голов и 4 голевые передачи в 16 матчах.
Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
В 1/8 дубль Рейнджерс, 1/4 в обоих матчах с ПСВ (включая послематчевый пен), в 1/2 Интеру, в финале Боруссии дубль
Вот это я понимаю тащил к титулу.
Вчера болельщики Фенербахче вспоминали голландца на Шюкрю Сараджоглы.
Его очень любят в Турции.
А в Ротердаме есть несколько граффити с его изображением.
Отличный нападаю8иймбыл, со штрафных хорошо забивал.
P.S. 1. Тем, кто скажет про Антони: за него переплатили, потому что позиция горела и Аякс это знал.
2. Он на третьем месте в клубе по средней оценке за матч после Бруну и Решфорда.