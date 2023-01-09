«МЮ» и Вегорст уверены в переходе форварда. Ваут не хочет упустить такой шанс

в ближайшее время может стать игроком « ».

Сейчас форвард выступает за « » на правах аренды из « » с правом выкупа за 10 млн евро.

Как пишет Manchester Evening News, Вегорст уверен, что перейдет в «Ман Юнайтед». Сейчас идут переговоры о прекращении его аренды в «Бешикташе».

Источники в «МЮ» уверяют, что контакты с Вегорстом носят ознакомительный характер, а источники MEN в Нидерландах утверждают, что сделка вскоре будет закрыта.

Эрик тен Хаг считает, что Ваут станет хорошей подменой Антони Марсьялю, который еще ни разу в этом сезоне не смог отыграть 90 минут.

Тренера «МЮ» впечатляют показатели Вегорста в «Бешикташе». Крупные габариты Вегорста, а также его умение играть головой в «МЮ» считают полезными атрибутами для команды.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что в успешном осуществлении сделки уверены и «МЮ», и Вегорст. Форвард ясно дал понять, что не собирается упускать шанс перейти в этот клуб. Тен Хаг хочет видеть его в команде.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» пытается договориться с «Бернли» и «Бешикташем». Переговоры продолжаются.

У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

Статистику игрока можно найти здесь.