«МЮ» и Вегорст уверены в переходе форварда. Ваут не хочет упустить такой шанс

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Эрик тен Хаг Фабрицио Романо Футбол

Ваут Вегорст в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли» с правом выкупа за 10 млн евро. 

Как пишет Manchester Evening News, Вегорст уверен, что перейдет в «Ман Юнайтед». Сейчас идут переговоры о прекращении его аренды в «Бешикташе».

Источники в «МЮ» уверяют, что контакты с Вегорстом носят ознакомительный характер, а источники MEN в Нидерландах утверждают, что сделка вскоре будет закрыта.

Эрик тен Хаг считает, что Ваут станет хорошей подменой Антони Марсьялю, который еще ни разу в этом сезоне не смог отыграть 90 минут.

Тренера «МЮ» впечатляют показатели Вегорста в «Бешикташе». Крупные габариты Вегорста, а также его умение играть головой в «МЮ» считают полезными атрибутами для команды.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что в успешном осуществлении сделки уверены и «МЮ», и Вегорст. Форвард ясно дал понять, что не собирается упускать шанс перейти в этот клуб. Тен Хаг хочет видеть его в команде.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» пытается договориться с «Бернли» и «Бешикташем». Переговоры продолжаются.

У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

Статистику игрока можно найти здесь.

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26 комментариев

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toxasel
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Лицо скаутов МЮ после того, как ТенХаг притащил пол аякса и пол сборной Нидерландов в МЮ и не собирается останавливаться:
Ну да, ну да, пошли мы...
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Мохнатый55
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30 лет, позвали в топ-клуб. Скорее всего, это действительно последний подобный шанс.
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Vadim Slutsky
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Ваут не хочет упустить такой шанс // У МЮ особо удобная скамейка запасных?
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Кукич
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Хотели Феликса? Получайте Вегорста. Лысый собирает голландских бревен или игроков из Эредивизи
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Борис Энгельгардт
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очередное Игало
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tackle by Moore
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Ответ Daniil Lakomih
197 рост,привет одни навесы в штрафную!!
И вес 77 кг, та еще шпала дистрофичная. Самое то для АПЛовских навесов. Пример Крауча не приводить - это было 20 лет назад и последние годы Крауча в современной АПЛ за Сток - очень печальное зрелище
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Malik Seferbekov
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Имя у него асоциируется с аутом (Ваут),как бы и трансфер и деньги не ушли в аут!
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Марсель Хабибуллин
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Ответ Daniil Lakomih
197 рост,привет одни навесы в штрафную!!
Это и подразумевалось в качестве опции и более прямолинейной игры в атаке в каких-то случаях.
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Леонид Ботвинник
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Ответ А.В.Бубнов
Это тот, который унижал отсталого гнома на ЧМ? Надо брать
Нет, это тот, кто смог забить чемпиону мира.
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Daniil Lakomih
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197 рост,привет одни навесы в штрафную!!
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Nuraly Amirov
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Ответ Dm Kznts
Видимо они учитывают пожелание игрока. Особой выгоды у них тут нет, даже наоборот.
Да, но наивно полагать, что с такой игрой и статой турки спокойно его отпустят, надо было изначально контракт чекать
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fellx
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Ответ Denis Rozanov
Объективно, это не уровень нынешнего МЮ. И уж тем более не того МЮ, который хотят видеть болельщики. Вариант до конца сезона дырку закрыть по Криша
Тен Хаг же вроде гений и новый САФ. Значит и этот игрок топовый. Судя по логике фанатов ПСЖлонТины
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Alexandr Donskoy
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Ответ Dm Kznts
Игрок уже попрощался с болелами турков. Сложно ему будет теперь там остаться.
Нет
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Нголо Щербатски
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Отлично! Он точно лучше чем Обамеянг, Фирмино. Отличное приобретение за гонку в Апл. Надеюсь уже в субботу дебютирует против Сити и забьет переоцененным Сити
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Dm Kznts
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Ответ Nuraly Amirov
Странно было начинать эти переговоры без уверенности в том, что Бернли сможет без особых проблем вернуть его по контракту
Видимо они учитывают пожелание игрока.
Особой выгоды у них тут нет, даже наоборот.
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Denis Rozanov
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Объективно, это не уровень нынешнего МЮ. И уж тем более не того МЮ, который хотят видеть болельщики. Вариант до конца сезона дырку закрыть по Криша
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bibendum
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Хорошие новости
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Роман Смирнов
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Ответ frol92
Манчестер Нидерлайтед🤣
Нидерланды Юнайтед
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Nuraly Amirov
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Странно было начинать эти переговоры без уверенности в том, что Бернли сможет без особых проблем вернуть его по контракту
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Alexandr Donskoy
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Ответ А.В.Бубнов
Это тот, который унижал отсталого гнома на ЧМ? Надо брать
Модрича что-ли?
+18
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seastar
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в последней игре помахал фанатам после гола
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А.В.Бубнов
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Это тот, который унижал отсталого гнома на ЧМ? Надо брать
+8
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Dm Kznts
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Игрок уже попрощался с болелами турков.
Сложно ему будет теперь там остаться.
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Божена Мович
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Мы тоже все уверенны что он перейдёт в МЮ и покажет хорошую игру !
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Berekella 999
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