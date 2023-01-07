«МЮ» работает над арендой Вегорста. Форвард Нидерландов арендован «Бешикташем» у «Бернли», с ними почти договорились

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски игрока на замену Криштиану Роналду. 

Английский клуб ведет работу над подписанием Ваута Вегорста, сообщает Foot Mercato. Нидерландский нападающий играет за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли». 

Утверждается, что все стороны уже почти достигли договоренности о переходе игрока в «Юнайтед». Манкунианцы планируют взять форварда в платную аренду.

Журналист Sky Sports Дармеш Шет подтверждает информацию об интересе «МЮ» и отмечает, что манкунианцы рассматривают форварда сборной Нидерландов как опцию, которой у них нет – физически сильной «девятки».

В текущем сезоне чемпионата Турции 30-летний футболист провел 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь

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40 комментариев

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Максим Маслов
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Ответ tackle by Moore
Я до последнего надеялся на полноценный трансфер Тюрама, которого похоже перехватывают песны, так что немножко разочарован. Надеюсь летом новые владельцы дадут денег на действительно крутого напа
за Тюрма надо платить, полноценный трансфер. А Глейзеры денег не дают. Даже условные 10-15 лямов. Поэтому рассматривают только аренды
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Kiryl Olshewski
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На полгода отличный вариант. Навесить на него, побороться в воздухе, протаранить. Летом уже можно решать и покупать топ-форварда
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Papa Bear
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Вегорст идеальный вариант. Сравнивая со всеми, кого отправляли в МЮ слухи последний месяц, он лучше всех подходит для позиции, на которую клуб ищет усиление.

Может быть, у него не получится забивать много, но такой центрфорвард команде был нужен очень давно. Тен Хагу как минимум не придется больше экспериментировать.
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Флоренти́но Пéрес
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Это тот самый "bobo"? :D
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Dm Kznts
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Ответ tackle by Moore
Я до последнего надеялся на полноценный трансфер Тюрама, которого похоже перехватывают песны, так что немножко разочарован. Надеюсь летом новые владельцы дадут денег на действительно крутого напа
Наверное Эрик от него отказался по той же причине что он отказался и от Гакпо
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Dm Kznts
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Ответ Hunterr Hunter
Нуу есь честно сравнивать команды не получится.одна играет в глубокой обороне.у второй 4 5 игроков которые будут его обслуживать.
Под навесы Хаг его берёт
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Dm Kznts
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Ответ tackle by Moore
У него в АПЛ 20 матчей и 2 гола. Такое себе
Посмотрим.
Сейчас глянул нарезки, замыкало он отменный.
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Great ManUtd
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Ответ tackle by Moore
У него в АПЛ 20 матчей и 2 гола. Такое себе
В том сезоне, перед переходом в Бернли, он в БЛ в 16 матчах забил 8 голов и отдал 4 голевые.
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Hunterr Hunter
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Ответ tackle by Moore
У него в АПЛ 20 матчей и 2 гола. Такое себе
Нуу есь честно сравнивать команды не получится.одна играет в глубокой обороне.у второй 4 5 игроков которые будут его обслуживать.
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Вакилич
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Чего уставился при*урок)
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Great ManUtd
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Ответ tackle by Moore
У него в АПЛ 20 матчей и 2 гола. Такое себе
Это не показатель. Играл в аутсайдере, пришёл посреди сезона. Бернли заточен на оборону и там в составе в основном отборные поленья были.
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tackle by Moore
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Ответ Dm Kznts
Зато на ЧМ задалось Чемпионам двушку закинул на изи
У него в АПЛ 20 матчей и 2 гола. Такое себе
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Great ManUtd
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Ответ tackle by Moore
Странно, что не бесплатный Абубакар. Но с другой стороны Тен Хаг никогда не упустит возможность затащить лишнего голландца. Надеюсь Вегхорст хотя бы прессингует
Зачем Тен Хагу непонятный африканец?! У них с дисциплиной не очень, плюс не понятно, какой там уровень у Бубакара. А Вегхорста думаю он знает по Бундеслиге и чемпу Голландии.
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tackle by Moore
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Я до последнего надеялся на полноценный трансфер Тюрама, которого похоже перехватывают песны, так что немножко разочарован. Надеюсь летом новые владельцы дадут денег на действительно крутого напа
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Great ManUtd
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Лучше пусть будет игрок в составе, чем с Элангой на позиции ЦФ. Вегхорст не такой уж плохой вариант, ЧМ это показал. С прострелами/проходами быстрых игроков МЮ на флангах, способен замыкать башкой/ногой, бороться в штрафной.
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tackle by Moore
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Странно, что не бесплатный Абубакар. Но с другой стороны Тен Хаг никогда не упустит возможность затащить лишнего голландца. Надеюсь Вегхорст хотя бы прессингует
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Dm Kznts
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197 у него рост
Реальный столб
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Great ManUtd
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Сегодня, кстати, забил за Бешикташ победный.
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LAVRENT129
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он 16 голов забивал, потом 17, 20 голов. Потом сдал сильно и его отправили в Бернли. Там тоже у него не задалось
Ну тогда тем более если он сдал
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Ksandvankneshas
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Ответ Андрей Тишкович
Получается Бернли он не нужен или не тянет а вот нас он усилит...чтото я хз
Скорее просто не захотел в Шипе играть.
И да –усилит. Про основу молчу, хоть Марс и приуныл опять да и сломаться может в любой момент, но на замену это то, что надо.
У нас ведь тупо некому цн играть: Реш лучше на пространстве и на месте цн он сильно ограничен, а Эланга, которого из-за отсутствия альтернатив недавно пробовали в центре, просто абсолютный нуль. Всё.
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Мохнатый55
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Первый гол в ворота Аргентины забил мастерски.
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QWertY
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На полгода норм вариант. Тен Хаг умеет и любит работать работать с такими столбами в команде
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Dm Kznts
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Радует что это исключительно рабочий вариант а не коммерческая пыль в глаза. Игрок АПЛ знает.
И наверняка сравнительно дешёвая опция на самую проблемную позицию.
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Great ManUtd
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Ответ Андрей Тишкович
Получается Бернли он не нужен или не тянет а вот нас он усилит...чтото я хз
Нет. Бернли улетел в Шип и видимо по контракту, Вегхорст имел право сменить команду, так как не хочет играть в Шипе.
+18
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Dm Kznts
Аки Сульшер?
Аки Люк де Йонг в Барселоне
+6
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