«МЮ» работает над арендой Вегорста. Форвард Нидерландов арендован «Бешикташем» у «Бернли», с ними почти договорились

« » продолжает поиски игрока на замену Криштиану Роналду.

Английский клуб ведет работу над подписанием , сообщает Foot Mercato. Нидерландский нападающий играет за « » на правах аренды из « ».

Утверждается, что все стороны уже почти достигли договоренности о переходе игрока в «Юнайтед». Манкунианцы планируют взять форварда в платную аренду.

Журналист Sky Sports Дармеш Шет подтверждает информацию об интересе «МЮ» и отмечает, что манкунианцы рассматривают форварда сборной Нидерландов как опцию, которой у них нет – физически сильной «девятки».

В текущем сезоне чемпионата Турции 30-летний футболист провел 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.