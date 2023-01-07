«МЮ» работает над арендой Вегорста. Форвард Нидерландов арендован «Бешикташем» у «Бернли», с ними почти договорились
«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски игрока на замену Криштиану Роналду.
Английский клуб ведет работу над подписанием Ваута Вегорста, сообщает Foot Mercato. Нидерландский нападающий играет за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли».
Утверждается, что все стороны уже почти достигли договоренности о переходе игрока в «Юнайтед». Манкунианцы планируют взять форварда в платную аренду.
Журналист Sky Sports Дармеш Шет подтверждает информацию об интересе «МЮ» и отмечает, что манкунианцы рассматривают форварда сборной Нидерландов как опцию, которой у них нет – физически сильной «девятки».
В текущем сезоне чемпионата Турции 30-летний футболист провел 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.
Может быть, у него не получится забивать много, но такой центрфорвард команде был нужен очень давно. Тен Хагу как минимум не придется больше экспериментировать.
Сейчас глянул нарезки, замыкало он отменный.
Реальный столб
И да –усилит. Про основу молчу, хоть Марс и приуныл опять да и сломаться может в любой момент, но на замену это то, что надо.
У нас ведь тупо некому цн играть: Реш лучше на пространстве и на месте цн он сильно ограничен, а Эланга, которого из-за отсутствия альтернатив недавно пробовали в центре, просто абсолютный нуль. Всё.
И наверняка сравнительно дешёвая опция на самую проблемную позицию.