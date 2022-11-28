Представитель Месси опроверг, что Лео близок к переходу в «Интер Майами»: «Это ложь, фэйк-новости»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы агенты Интер Майами Футбол

Представитель Лионеля Месси опроверг сведения о скором переходе игрока в «Интер Майами».

Вчера появилась информация о том, что клуб уверен в переходе форварда летом 2023 года. Сообщалось, что Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС. Также стало известно, что «ПСЖ» делает все, чтобы удержать Месси.

«Это ложь, фэйк-новости. У Лионеля нет переговоров о переходе в «Интер Майами» в следующем сезоне», – сказал Марсело Мендес.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные