Представитель Месси опроверг, что Лео близок к переходу в «Интер Майами»: «Это ложь, фэйк-новости»

Представитель Лионеля Месси опроверг сведения о скором переходе игрока в «Интер Майами».

Вчера появилась информация о том, что клуб уверен в переходе форварда летом 2023 года. Сообщалось, что Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории . Также стало известно, что делает все, чтобы удержать Месси.

«Это ложь, фэйк-новости. У Лионеля нет переговоров о переходе в в следующем сезоне», – сказал Марсело Мендес.