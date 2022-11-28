Представитель Месси опроверг, что Лео близок к переходу в «Интер Майами»: «Это ложь, фэйк-новости»
Представитель Лионеля Месси опроверг сведения о скором переходе игрока в «Интер Майами».
Вчера появилась информация о том, что клуб уверен в переходе форварда летом 2023 года. Сообщалось, что Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС. Также стало известно, что «ПСЖ» делает все, чтобы удержать Месси.
«Это ложь, фэйк-новости. У Лионеля нет переговоров о переходе в «Интер Майами» в следующем сезоне», – сказал Марсело Мендес.
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