Кристоф Гальтье: «ПСЖ» ведет с Месси переговоры по контракту. Мне кажется, Лео счастлив в Париже»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил, что переговоры с Лео Месси о новом контракте идут.

Срок действующего контракта форварда, который недавно стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, истекает летом 2023 года.

«Переговоры идут, спортивный менеджмент общался с Лео по поводу продления. Я не знаю, на каком они этапе.

Мне кажется, что Лео счастлив в Париже. Нужно понять, какова его позиция в отношении проекта нашего клуба. Этот вопрос мы с ним не обсуждали», – сказал Гальтье.

Ранее стало известно, что завтра Месси сыграет за «ПСЖ» впервые после победы на чемпионате мира – против «Анжера» в 18-м туре Лиги 1.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 12 голов и 14 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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22 комментария

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Elkorazon01
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Конечно счастлив такую личку пешеходу ни кто не даст
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Александр Степанов
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Ответ Абдул Абакаев
надеюсь на два сезона пррдлит
А в 37 можно а Аль-Хиляль 💪🏻
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хамлохам
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Пора в Интер Майами
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Анатолий Ярына
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Он везде сможет играть...У него голова РАБОТАЕТ... Удачи ему...)))
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NURI Galiev
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Ответ Максим Примак
Вот и правильно Лео счастлив в Париже молодец дак ещё и после ЧМ он счастлив. А то были слухи что Аль-Наср хотел его купить и давать зп там 300МЛН Евро. Не знаю фейк или нет, но если правда то не надо наглеть как Роналдо только из-за денег. Если что я не оскорбляю Роналдо он очень хороший игрок удачи ему в аль-настре!
😀
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Игорь Морозов
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Думаю было бы хорошо если бы месси смог бы играть на этом уровне еще полтора года, а потом в 37 можно будет заканчивать с большим футболом.
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NURI Galiev
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Эсли ты наидешь общ.язык партнерами то везде ты счаслив, пока что он не изгои что бы играть там где заслуживаешь своим характером.
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l1973
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Продажный Леопольд счастлив везде, где бабло не пахнет.
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mr kovalsky
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Ответ AC_Milan_7
А Роналду в Саудовской Аравии счастлив) забил первый гол на тренировке в пустые) все как он любит 😁
Приплел как всегда😁😁
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Flow market Victor Mercedes
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Месси не только счастлив и продлит контракт но и приведёт клуб к чемпионству, вернёт кубок в столицу и поднимет долгожданный для клуба и для него самого кубок ЛЧ! 👑🇦🇷
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Tango442
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В Барселону за треблом и можно в Штаты!
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AC_Milan_7
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Ответ ZamoRano
Лео счастлив в Катаре!
А Роналду в Саудовской Аравии счастлив) забил первый гол на тренировке в пустые) все как он любит 😁
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Сережа Геймер
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Да это лучше чем в Америке или где то ещё Лига 1 как ни как в топ 5 лиг
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corazón blanco
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Отличный вариант, этот сезон проводит на очень высоком уровне, полностью адаптировался, есть все шансы побороться за ушастого, конечно нужно продлевать.
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Максим Примак
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Вот и правильно Лео счастлив в Париже молодец дак ещё и после ЧМ он счастлив. А то были слухи что Аль-Наср хотел его купить и давать зп там 300МЛН Евро. Не знаю фейк или нет, но если правда то не надо наглеть как Роналдо только из-за денег. Если что я не оскорбляю Роналдо он очень хороший игрок удачи ему в аль-настре!
+2
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Пирс Морган
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Кристоф Гальтье наверно там был в шоке, когда Лео сказал, что приступит к игре только после одобрения тренера, остальные фрукты там по Нью-Йоркам и карнавалам ездят
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Фанат Аль-Насра
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Короче говоря продление контракта это вопрос времени
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LIBerly
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Месси сейчас счастлив везде.
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AC_Milan_7
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Кто бы мог подумать два года назад что Месси скорее всего закончит проф карьеру в Париже?) а это уже почти реальность)
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ZamoRano
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Лео счастлив в Катаре!
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Абдул Абакаев
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надеюсь на два сезона пррдлит
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cmorblr
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После ЧМ он везде счастлив
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