Кристоф Гальтье: «ПСЖ» ведет с Месси переговоры по контракту. Мне кажется, Лео счастлив в Париже»

Тренер « » подтвердил, что переговоры с Лео Месси о новом контракте идут.

Срок действующего контракта форварда, который недавно стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, истекает летом 2023 года.

«Переговоры идут, спортивный менеджмент общался с Лео по поводу продления. Я не знаю, на каком они этапе.

Мне кажется, что Лео счастлив в Париже. Нужно понять, какова его позиция в отношении проекта нашего клуба. Этот вопрос мы с ним не обсуждали», – сказал Гальтье.

Ранее стало известно, что завтра Месси сыграет за «ПСЖ» впервые после победы на чемпионате мира – против «Анжера» в 18-м туре Лиги 1.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 12 голов и 14 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.