Зарплату Роналду в «Аль-Насре» будет платить государственный фонд, владеющий «Ньюкаслом». Переход состоялся благодаря саудовским принцам

Теги Криштиану Роналду Ньюкасл премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика деньги Футбол

Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» стал возможен благодаря властям Саудовской Аравии.

Как утверждает AFP со ссылкой на источник, близкий к клубу, переход Роналду поддержали высшие должностные лица Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, который де-факто руководит страной.

«Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, а также его братья Наиф, Турки и Ракан, сыновья короля Салмана, стали почетными членами [совета директоров] «Аль-Насра» еще до того, как их отец стал наследным принцем.

Они хотели даровать своему любимому клубу превосходство и привлечь к нему международное внимание. Лучший способ сделать это – подписать лучшего игрока мира», – рассказал источник.

Как рассказал источник, переход Роналду в «Аль-Наср» был профинансирован Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund). Напомним, в октябре 2021 года саудовский консорциум, в состав которого вошел PIF, приобрел «Ньюкасл».

«У «Аль-Насра» и других саудовских клубов не таких огромных денег, чтобы профинансировать эту сделку. Расходы взял на себя PIF», – сказал источник.

Другой источник, близкий к «Аль-Насру», рассказал, что переход Роналду в клуб стал возможен только благодаря саудовским принцам.

«Братья Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда предложили эту сделку. Они стремились заключить ее любой ценой. Все они – фанаты «Аль-Насра», и они хотели доказать, что их любимый клуб обладает международным масштабом», – сказал источник.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Примак
Он был свободным агентом а если у шейхов денег бесконечность это их дело.
Я не считаю их деньги, я просто пытаюсь смотреть на это более правдоподобно. Он им нужен для проведения ЧМ. Звезда мирового футбола, подписчики в Инстаграм 😂 лизоблюды журналюги и игроки на подобии Эвра. Это всё маркетинг который даёт держаться Рону на волне хайпа долгие годы. И кто как не он сможет протолкнуть в ФИФА кандидатуру СА в ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Арабские бабушкии детки скинутся! Ради них наш РОНбин Гуд туда ведь и приехал))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Примак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Социо Пат
Давайте говорить откровенно, как игрок он им нахрен не сдался, это вложение в будущего посла который будет лоббировать проведение следующего ЧМ в Саудовской Аравии 😐
Он был свободным агентом а если у шейхов денег бесконечность это их дело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мдаааа...

И Роналду что нибудь пискнет о защите прав женщин которым не дают ездить за рулём???

Да за такие деньги Кришти съест права Джирджины не запивая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Someone from Internet
Ну там народ хоть не бедствует
Теперь будут бедствовать,поскольку все бабки народа уходят в карман португальца)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давайте говорить откровенно, как игрок он им нахрен не сдался, это вложение в будущего посла который будет лоббировать проведение следующего ЧМ в Саудовской Аравии 😐
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Нижников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А я бы за 200к в месяц пахал бы за них хоть 10 лет, эх бездарные скауты у них
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Примак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну так ясно там ведь в Ньюкасле тоже шейхи к нему относятся как-то эти деньги все от шейхов почти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тогда понятно, откуда пунктик про Ньюкасл, если они будут в ЛЧ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рузанна Гасоян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скорее всего следующий сезон Роналду начнет в Ньюкасле
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хз зачем саудитам такие бессмысленные траты а-ля Это"о в Анжи. Могли бы купить тот же Марсель, профинансировать, сделать великую битву за титул с ПСЖ и повысить престиж Лиги 1 до уровня второго чемпионата в мире, после АПЛ. Взамен французы подарили бы им ЧМ 30, как сделали Катару
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прям как в зените
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Someone from Internet
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну там народ хоть не бедствует
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий