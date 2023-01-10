Зарплату Роналду в «Аль-Насре» будет платить государственный фонд, владеющий «Ньюкаслом». Переход состоялся благодаря саудовским принцам

Переход Криштиану Роналду в « » стал возможен благодаря властям Саудовской Аравии.

Как утверждает AFP со ссылкой на источник, близкий к клубу, переход Роналду поддержали высшие должностные лица Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, который де-факто руководит страной.

«Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, а также его братья Наиф, Турки и Ракан, сыновья короля Салмана, стали почетными членами [совета директоров] «Аль-Насра» еще до того, как их отец стал наследным принцем.

Они хотели даровать своему любимому клубу превосходство и привлечь к нему международное внимание. Лучший способ сделать это – подписать лучшего игрока мира», – рассказал источник.

Как рассказал источник, переход Роналду в «Аль-Наср» был профинансирован Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund). Напомним, в октябре 2021 года саудовский консорциум, в состав которого вошел PIF, приобрел « ».

«У «Аль-Насра» и других саудовских клубов не таких огромных денег, чтобы профинансировать эту сделку. Расходы взял на себя PIF», – сказал источник.

Другой источник, близкий к «Аль-Насру», рассказал, что переход Роналду в клуб стал возможен только благодаря саудовским принцам.

«Братья Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда предложили эту сделку. Они стремились заключить ее любой ценой. Все они – фанаты «Аль-Насра», и они хотели доказать, что их любимый клуб обладает международным масштабом», – сказал источник.