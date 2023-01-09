«Желаю Роналду снова получать удовольствие от игры и улыбаться». Тренер «Аль-Насра» о Криштиану
Тренер «Аль-Насра» пожелал Криштиану Роналду получать удовольствие.
Руди Гарсия посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.
«Я желаю Роналду одного – чтобы он вновь открыл для себя удовольствие от игры и улыбался. Дело в том, что в последние месяцы у был нелегкий период в «Манчестер Юнайтед», национальной сборной и в личном плане.
Если он вновь найдет в игре удовольствие, то цель уже будет достигнута. Он потрясающий спортсмен», – сказал француз.
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p.s. Владельцы обоих клубов одинаковые (если кто не в курсе).