«Желаю Роналду снова получать удовольствие от игры и улыбаться». Тренер «Аль-Насра» о Криштиану

Тренер «Аль-Насра» пожелал получать удовольствие.

посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.

«Я желаю Роналду одного – чтобы он вновь открыл для себя удовольствие от игры и улыбался. Дело в том, что в последние месяцы у был нелегкий период в « », национальной сборной и в личном плане.

Если он вновь найдет в игре удовольствие, то цель уже будет достигнута. Он потрясающий спортсмен», – сказал француз.

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