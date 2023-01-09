«Желаю Роналду снова получать удовольствие от игры и улыбаться». Тренер «Аль-Насра» о Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Тренер «Аль-Насра» пожелал Криштиану Роналду получать удовольствие.

Руди Гарсия посетил проходящий в Саудовской Аравии ралли-рейд «Дакар» и высказался о 37-летнем нападающем.

«Я желаю Роналду одного – чтобы он вновь открыл для себя удовольствие от игры и улыбался. Дело в том, что в последние месяцы у был нелегкий период в «Манчестер Юнайтед», национальной сборной и в личном плане.

Если он вновь найдет в игре удовольствие, то цель уже будет достигнута. Он потрясающий спортсмен», – сказал француз.

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14 комментариев

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инок
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Так слиться под занавес большого пути Криша это умудриться нужно.
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Sinister Kid
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Смска от банка, вот что заставит Роналду вновь улыбаться😁😁😁
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Великий Алонсо
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Наконец-то нормальный тренер, а не быдло Тен Хаг которого Криштиану поставил на место
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Алексий Бяконт
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"Получать удовольствие" - как по-европейски звучит.
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fatei4
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Сказал тренер аль-насра собирая чемодан потому что не такой красивый
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Барсик Юрана
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Да хоть тыщу там забьет, это не будет считаться
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Rick Sorkin
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Один хейт в комментах. Да харош. Я сам критиковал за его высказывания, но это уже переходит все границы.
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rigobersong
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Вот честно, ты адекватнее Шуллера:)
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iJoy
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Поговаривают, что у него в контракте прописано, что в случае попадания Ньюкасла в ЛЧ, Криш переходит туда на тех же условиях, что и в Аль-Насре.
p.s. Владельцы обоих клубов одинаковые (если кто не в курсе).
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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rigobersong
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Да пусть что хочет делает сбитый летчик:)😀
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GuruFutbola
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Улыбка кринжа прямо пропорциональна назначенным пенальти
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trav
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"Целую Ваши глаза" - добавил Гарсия
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therealgreenman
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Весной фрукты расцветают, осенью подгнивают…
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corazón blanco
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Руди все делает, чтобы как можно дольше оставаться тренером)
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