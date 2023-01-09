«МЮ» ждет исхода переговоров «Бернли» и «Бешикташа» о прекращении аренды Вегорста. Турецкий клуб требует компенсацию
«Манчестер Юнайтед» работает над арендой форварда Ваута Вегорста.
Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли» с правом выкупа за 10 млн евро.
Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с «Бернли». Теперь манкунианцы ждут, чем закончатся переговоры «Бернли» и «Бешикташа» о досрочном прекращении аренды Вегорста. Форвард хочет перейти в «МЮ».
Ранее спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи заявил, что аренду Вегорста прекратят досрочно только в случае выплаты компенсации. Если этого не произойдет, Ваут останется в Турции до конца сезона.
Летом «МЮ» уже искал нападающего типа Вегорста. Клуб интересовался Сашей Калайджичем, который в итоге перешел в «Вулверхэмптон» из «Штутгарта», а также Беньямином Шешко, трансфер которого из «Ред Булл Зальцбург» оформил «РБ Лейпциг».
Чтобы Вегорст смог сыграть в матче против «Манчестер Сити», который состоится в субботу, «МЮ» должен зарегистрировать его до полуночи пятницы.
У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).
Статистику игрока можно найти здесь.
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