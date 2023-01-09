«МЮ» ждет исхода переговоров «Бернли» и «Бешикташа» о прекращении аренды Вегорста. Турецкий клуб требует компенсацию

« » работает над арендой форварда .

Сейчас форвард выступает за « » на правах аренды из « » с правом выкупа за 10 млн евро.

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с «Бернли». Теперь манкунианцы ждут, чем закончатся переговоры «Бернли» и «Бешикташа» о досрочном прекращении аренды Вегорста. Форвард хочет перейти в «МЮ».

Ранее спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи заявил, что аренду Вегорста прекратят досрочно только в случае выплаты компенсации. Если этого не произойдет, Ваут останется в Турции до конца сезона.

Летом «МЮ» уже искал нападающего типа Вегорста. Клуб интересовался Сашей Калайджичем, который в итоге перешел в «Вулверхэмптон» из «Штутгарта», а также Беньямином Шешко, трансфер которого из «Ред Булл Зальцбург» оформил «РБ Лейпциг».

Чтобы Вегорст смог сыграть в матче против «Манчестер Сити», который состоится в субботу, «МЮ» должен зарегистрировать его до полуночи пятницы.

У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

Статистику игрока можно найти здесь.