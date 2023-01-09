«МЮ» ждет исхода переговоров «Бернли» и «Бешикташа» о прекращении аренды Вегорста. Турецкий клуб требует компенсацию

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бернли чемпионшип Ваут Вегорст Футбол

«Манчестер Юнайтед» работает над арендой форварда Ваута Вегорста.

Сейчас форвард выступает за «Бешикташ» на правах аренды из «Бернли» с правом выкупа за 10 млн евро. 

Как сообщает Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с «Бернли». Теперь манкунианцы ждут, чем закончатся переговоры «Бернли» и «Бешикташа» о досрочном прекращении аренды Вегорста. Форвард хочет перейти в «МЮ».

Ранее спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи заявил, что аренду Вегорста прекратят досрочно только в случае выплаты компенсации. Если этого не произойдет, Ваут останется в Турции до конца сезона.

Летом «МЮ» уже искал нападающего типа Вегорста. Клуб интересовался Сашей Калайджичем, который в итоге перешел в «Вулверхэмптон» из «Штутгарта», а также Беньямином Шешко, трансфер которого из «Ред Булл Зальцбург» оформил «РБ Лейпциг».

Чтобы Вегорст смог сыграть в матче против «Манчестер Сити», который состоится в субботу, «МЮ» должен зарегистрировать его до полуночи пятницы.

У 30-летнего нападающего 8 голов и 4 результативные передачи в 16 матчах за «Бешикташ» в чемпионате Турции. На ЧМ-2022 он принял участие в 4 матчах сборной Нидерландов и сделал дубль после выхода на замену в игре 1/4 финала против Аргентины (2:2, по пен. 3:4).

Статистику игрока можно найти здесь.

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10 комментариев

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Aleus Marcus
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Ответ Berekella 999
С турками лучше дела не иметь
расскажи это десяткам тысяч своих соотечественников, которые в Турции так или иначе имеют с ними дела
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Direct free kick
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Даже кочевники нагибают МанЮ
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Панк рок группы в России
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Неужели мю начинает мыслить в правильном направлении, такой форвард им как раз и нужен, дай бог чтобы его подписали
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Демьян=)
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Ответ LLiriKK
В «Бешикташе» он по-настоящему раскрылся в этом сезоне. Сильно сомневаюсь, что турки его отпустят. В противном случае, они рискуют остаться с одним Тосуном, лишившись той единицы, которая их сейчас тащит в атаке.
они вроде абубакара выписывать будут, так что получат компенсацию от мю и подпишут свободного абубакара.
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e069tk
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Вроде торговля людьми запрещена
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LLiriKK
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В «Бешикташе» он по-настоящему раскрылся в этом сезоне. Сильно сомневаюсь, что турки его отпустят. В противном случае, они рискуют остаться с одним Тосуном, лишившись той единицы, которая их сейчас тащит в атаке.
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ivica_sprut
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вариант 50/50
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Любезный Коссутий
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один раз, за 10 лет карьеры, забил 20 мячей (без учета пенальти). возможно, он не совсем тот, кто нужен МЮ, хотя зимой других и не найти, скорее всего.
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Любезный Коссутий
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Ответ Барыга блинами
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я уже читал это вчера. зачем повторяешься?
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Berekella 999
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С турками лучше дела не иметь
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Барыга блинами
Комментарий удален
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