Бора Милутинович: «Пеле или Марадона? Неправильно сравнивать игроков разных эпох. Сейчас Месси и Роналду делают невероятные вещи для футбола»

высказался о Пеле, , и .

– Кто был сильнее на поле – Пеле или Марадона?

– На этот вопрос ответить невозможно. Оба великие! Но играли в разное время.

Когда начинал Пеле, не то что видео – фото делали еще не на каждом матче. При Марадоне снимали уже гораздо больше. Но все равно далеко не столько, сколько сейчас.

И в любом случае считаю абсолютно неправильным сравнивать игроков из разных эпох. Когда-то блестяще играл Ди Стефано. Потом Пушкаш. Затем Пеле. Вслед за ним Марадона.

А сейчас невероятные вещи для футбола делают Месси и Роналду. И не нужно говорить, кто из них лучше, а кто хуже, – сказал экс-тренер сборной Мексики.

Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит