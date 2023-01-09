Бора Милутинович: «Пеле или Марадона? Неправильно сравнивать игроков разных эпох. Сейчас Месси и Роналду делают невероятные вещи для футбола»
Бора Милутинович высказался о Пеле, Диего Марадоне, Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– Кто был сильнее на поле – Пеле или Марадона?
– На этот вопрос ответить невозможно. Оба великие! Но играли в разное время.
Когда начинал Пеле, не то что видео – фото делали еще не на каждом матче. При Марадоне снимали уже гораздо больше. Но все равно далеко не столько, сколько сейчас.
И в любом случае считаю абсолютно неправильным сравнивать игроков из разных эпох. Когда-то блестяще играл Ди Стефано. Потом Пушкаш. Затем Пеле. Вслед за ним Марадона.
А сейчас невероятные вещи для футбола делают Месси и Роналду. И не нужно говорить, кто из них лучше, а кто хуже, – сказал экс-тренер сборной Мексики.
Бегает быстрее Мбаппе, а в футбол лучше играет Месси.
Проста когда а говарите и не забывайте б говарит.
Причём я сам всегда болел и болею не за Роналду а за Месси.
Но надо быть объективным
Речь идёт о команде.
И не умничи здесь. После победу три нол и проиграть нол 4 и причём так без помощно это было унизительно.
Ливерпуль им не давал дышать вообще.
И ты считаешь эту порожение достойным.
Тогда мне жалко тебя.
От Лиона сам реал вылетал несколько раз с великолепным семерком.
И последнее
Ха ха ха
Я вообще не понял что ты хотел сказать этим.
Сначала разбери свою мыслю а потом напишешь
Поражение от Ливерпуля было в полуфинале ЛЧ, где в первом матче Месси забил 2 гола, а могли бы больше ,если бы не Дембеле.
Т.е. поражение в полуфинале это позор, а вылеты в 1/8 от Лионов и Порто это норм? 😁.
Ты вообще в футболе не разбираешься по ходу.
Я тебе открою страшную тайну, если бы Аргентина в финале ЧМ проиграла Франции со счетом 4:0, это все равно лучше, чем проиграть Австралии в 1/8 со счетом 1:2
https://www.sports.ru/football/2910651.html
11 мая 2004, 15:10
Зарплата Милутиновича - "плевок в лицо" народу Гондураса.