Бора Милутинович: «Пеле или Марадона? Неправильно сравнивать игроков разных эпох. Сейчас Месси и Роналду делают невероятные вещи для футбола»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Диего Марадона Пеле Альфредо Ди Стефано Ференц Пушкаш Бора Милутинович высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Спорт-Экспресс Футбол

Бора Милутинович высказался о Пеле, Диего Марадоне, Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Кто был сильнее на поле – Пеле или Марадона?

– На этот вопрос ответить невозможно. Оба великие! Но играли в разное время.

Когда начинал Пеле, не то что видео – фото делали еще не на каждом матче. При Марадоне снимали уже гораздо больше. Но все равно далеко не столько, сколько сейчас.

И в любом случае считаю абсолютно неправильным сравнивать игроков из разных эпох. Когда-то блестяще играл Ди Стефано. Потом Пушкаш. Затем Пеле. Вслед за ним Марадона.

А сейчас невероятные вещи для футбола делают Месси и Роналду. И не нужно говорить, кто из них лучше, а кто хуже, – сказал экс-тренер сборной Мексики.

Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит

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65 комментариев

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Vinnipukh Vinni
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Ответ Sevuska
1/8 мы уже с Мбаппе в России видели , и он уже тогда был на голову лучше чем Месси в 31 😆
Он не был лучше ни в 2018, ни в 2022.
Бегает быстрее Мбаппе, а в футбол лучше играет Месси.
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Andry 72
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Рональду давно уже ничего не делает,зачем его везде вместе с Месси сравнивать?
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jeni
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Ответ Великий Алонсо
Ни для кого уже не секрет, что Роналду сильнее как футболист чем Месси, это давно понятно всем людям которые хоть немного разбираются в футболе.
Это понятно только псам
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jeni
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Ответ Пилипенко Дмитрий
А ты только заголовки читаешь ?
В Саудовской Аравии только
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NartApsua
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Ответ Slavick Nemkovsky
Нет, много не существует, но по тем что есть видно как он выделяется на поле. У него пластика и видение поля как у Зидана, а завершение как у Роналдо. Он реально goat своего времени и двинул игру вперёд в работе с мячом
Кройфф не выделялся? Пеле? Эйсебио? Месси? Круто по нарезкам в ютуб так безапелляционно заявлять, что он Ди Стефано лучший на все времена)
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Вася Васильков
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Пеле , эталон футболиста, трехкратный чемпион мира а потом с большим отрывом все остальные
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Я Гражданин Мира
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Ответ Men77
Да что ты несешь🤣. Поражение от Ливерпуля было в полуфинале ЛЧ, где в первом матче Месси забил 2 гола, а могли бы больше ,если бы не Дембеле. Т.е. поражение в полуфинале это позор, а вылеты в 1/8 от Лионов и Порто это норм? 😁. Ты вообще в футболе не разбираешься по ходу. Я тебе открою страшную тайну, если бы Аргентина в финале ЧМ проиграла Франции со счетом 4:0, это все равно лучше, чем проиграть Австралии в 1/8 со счетом 1:2
И я не сказал что вылет от лиона и от порту нормальным.
Проста когда а говарите и не забывайте б говарит.
Причём я сам всегда болел и болею не за Роналду а за Месси.
Но надо быть объективным
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Игорь Новиков
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Ответ Lindeman
Вот только Мексику он тренировал в 1995-97 гг и после у него было ещё ряд сборных которые он тренировал, а последним местом работы была сборная Ирака в 2009-10, после чего завершил карьеру тренера
Суть в том, что он Мексику тренировал дважды. То есть, наверное, с ними больше других команд ассоциируется)
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Я Гражданин Мира
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Ответ Men77
Да что ты несешь🤣. Поражение от Ливерпуля было в полуфинале ЛЧ, где в первом матче Месси забил 2 гола, а могли бы больше ,если бы не Дембеле. Т.е. поражение в полуфинале это позор, а вылеты в 1/8 от Лионов и Порто это норм? 😁. Ты вообще в футболе не разбираешься по ходу. Я тебе открою страшную тайну, если бы Аргентина в финале ЧМ проиграла Франции со счетом 4:0, это все равно лучше, чем проиграть Австралии в 1/8 со счетом 1:2
Я не говарил что Месси плоха играл в полуфинале.
Речь идёт о команде.
И не умничи здесь. После победу три нол и проиграть нол 4 и причём так без помощно это было унизительно.
Ливерпуль им не давал дышать вообще.
И ты считаешь эту порожение достойным.
Тогда мне жалко тебя.
От Лиона сам реал вылетал несколько раз с великолепным семерком.
И последнее
Ха ха ха
Я вообще не понял что ты хотел сказать этим.
Сначала разбери свою мыслю а потом напишешь
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Darshan
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Ответ Тор 100
Сравнивать гения Месси с простым роналду это преступление!
То что фанаты Месси все время вспоминают Роналду говорит о том что он тоже гений от футбола. Только по итогам 2022 года можно сказать что Месси гений №1, а Роналду - гений №2. .
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Men77
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Ответ Я Гражданин Мира
Тем не менее в этом больном Ювентусе забил за три года больше сто голов. А Манчестере проблемы после Сера Фергюссона были и есть это никто не отрицает . Только Роналду об этом открыто сказал. Кстати не давно сам тренер тоже говарил об этом. Так что падение Ювентусе я бы не обвинил бы только Роналду. А барса с Месси что добился последние годы в лиге чемпионов Одни позорные, крупные порожение. А порожение от Ливерпуля это вообще катастрофа века
Да что ты несешь🤣.
Поражение от Ливерпуля было в полуфинале ЛЧ, где в первом матче Месси забил 2 гола, а могли бы больше ,если бы не Дембеле.
Т.е. поражение в полуфинале это позор, а вылеты в 1/8 от Лионов и Порто это норм? 😁.
Ты вообще в футболе не разбираешься по ходу.
Я тебе открою страшную тайну, если бы Аргентина в финале ЧМ проиграла Франции со счетом 4:0, это все равно лучше, чем проиграть Австралии в 1/8 со счетом 1:2
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Lindeman
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Ответ Игорь Новиков
Спасибо, поправили!
Вот только Мексику он тренировал в 1995-97 гг и после у него было ещё ряд сборных которые он тренировал, а последним местом работы была сборная Ирака в 2009-10, после чего завершил карьеру тренера
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Aleksey Yashin
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Ответ Пилипенко Дмитрий
А ты только заголовки читаешь ?
Если новость по заголовку кажется интересной, то читаю всю новость/статью. Когда заголовок вынуждает кликать на новость, чтобы просто узнать о чём вообще речь, то мне это кажется не совсем правильным. Должны же соблюдаться какие-то простые правила. Как например не обращаться к неизвестным людям в интернетах на ты)
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Пилипенко Дмитрий
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Лучший игрок это Роналду !
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Aleksey Yashin
А в чем проблема написать в заголовке, кто это говорит, авторы?
А ты только заголовки читаешь ?
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Temp LC
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Ответ AF007
Голевая на Молину в 1/4 > вся карьера ботоксного беспризорника
)) случаем не ты ли с д#рки сбежал?))
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udiekemen
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Ответ Карма такая карма
ахахахахахахахахахахха
Эмм, а шо тут такого смешного?🗿
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Sorpos
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Очень адекватное мнение. Сравнивать игроков разных периодов/эпох - максимально субъективное занятие. Все перечисленные мега крутые.
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Sevuska
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Ответ Айлин 1990
35 летний Месси завивая 3 гола в финале это мало???))) Ты сравни состав Франции с Аргентиной. Убери Месси из состава Аргентины и поставь туда Мбапе, они дальше 1/8 не прошли бы. А вот поставь к этим звездам Франции Месси он выиграл бы для Франции ЧМ.
1/8 мы уже с Мбаппе в России видели , и он уже тогда был на голову лучше чем Месси в 31 😆
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typical passion
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Ответ Aleksey Yashin
А в чем проблема написать в заголовке, кто это говорит, авторы?
Интрига
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Лайк если помнишь это: Зарплата Милутиновича - "плевок в лицо" народу Гондураса.
Ха, даже страница спорца еще есть
https://www.sports.ru/football/2910651.html
11 мая 2004, 15:10
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Лайк если помнишь это:
Зарплата Милутиновича - "плевок в лицо" народу Гондураса.
+3
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Breadman
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Пеле король! Лучше него не будет никого!
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ZamoRano
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Ответ Константин Симкин
Я тебе и ещё раз говорю отдыхай баба, Месси чемпион мира, Роналду твой закончился и убежал в пустыню, так как в Европе эта персона нон грата никому не нужна, собственно как и ты на сайте , как вы надоели воздыхатели заднеприводного, рад, что Лео поставил окончательную точку, хотя по большому счету и без точки могли обойтись, любому адекватному человеку уже всё давно ясно... 🤣
А симкины в Европе не персоны нонграта?🤣
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Alex1104
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Ответ geby
Давайте объективно, Месси и Роналду оба очень многое сделали. Тем более некорректно сравнивать 5-кратного обладателя "Золотого мяча" с футболситами, которые на троих взяли 1 ЗМ. Бензема, Лёва и Ней безусловно прекрасные футболисты и останутся в истории, но никак не дотягивают до Роналду в этом самом историческом следе и влиянии на футбол.
Футболсита - немного унижает)))
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