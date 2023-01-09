«Реал» выступил с заявлением относительно завершения карьеры Гарета Бэйла.

9 января 33-летний валлиец опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

«Учитывая заявление об уходе из профессионального футбола, футбольный клуб « » хочет выразить свою благодарность, восхищение и любовь к великой легенде нашего клуба и мирового футбола.

Гарет Бэйл пришел в «Реал Мадрид» в 2013 году и защищал нашу футболку в течение 9 лет, в течение которых он выиграл 19 титулов: 5 кубков Лиги чемпионов, 4 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 трофея , 1 Кубок Короля и 3 Суперкубка Испании. Индивидуально он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов 2018 года и выиграл «Золотой мяч» на клубном чемпионате мира в том же году.

Гарет Бэйл был частью нашей команды на одном из самых успешных этапов в нашей истории и навсегда запомнится многими из самых ярких моментов последнего десятилетия, такими как его гол после незабываемого забега в финале Кубка Короля в 2014 году, его важнейший гол в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне в 2014 году или его голы в финале Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году, особенно ударом в падении через себя, который навсегда останется в памяти всех любителей футбола.

Его фигура навсегда будет связана с историей нашего клуба.

Удачи, Гарет, и шлем наилучшие пожелания тебе и твоей семье», – говорится в сообщении мадридского клуба.

Незабываемые моменты Бэйла: хет-трик «Интеру», бисиклета в финале ЛЧ и ультразабег в класико 👏