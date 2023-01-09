«Реал» выражает свою благодарность, восхищение и любовь к великой легенде нашего клуба и мирового футбола. Удачи, Гарет». Мадридцы о завершении карьеры Бэйла

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Футбол

«Реал» выступил с заявлением относительно завершения карьеры Гарета Бэйла. 

9 января 33-летний валлиец опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

«Учитывая заявление Гарета Бэйла об уходе из профессионального футбола, футбольный клуб «Реал Мадрид» хочет выразить свою благодарность, восхищение и любовь к великой легенде нашего клуба и мирового футбола.

Гарет Бэйл пришел в «Реал Мадрид» в 2013 году и защищал нашу футболку в течение 9 лет, в течение которых он выиграл 19 титулов: 5 кубков Лиги чемпионов, 4 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 трофея Ла Лиги, 1 Кубок Короля и 3 Суперкубка Испании. Индивидуально он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов 2018 года и выиграл «Золотой мяч» на клубном чемпионате мира в том же году.

Гарет Бэйл был частью нашей команды на одном из самых успешных этапов в нашей истории и навсегда запомнится многими из самых ярких моментов последнего десятилетия, такими как его гол после незабываемого забега в финале Кубка Короля в 2014 году, его важнейший гол в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне в 2014 году или его голы в финале Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году, особенно ударом в падении через себя, который навсегда останется в памяти всех любителей футбола.

Его фигура навсегда будет связана с историей нашего клуба.

Удачи, Гарет, и шлем наилучшие пожелания тебе и твоей семье», – говорится в сообщении мадридского клуба.

Незабываемые моменты Бэйла: хет-трик «Интеру», бисиклета в финале ЛЧ и ультразабег в класико 👏

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43 комментария

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Alexandr Donskoy
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Лгуны
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Zorro
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Руководство Реала в своём репертуаре лжецы,!!
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Berekella 999
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Помню как болельщики Реала постоянно ругали Бэйла, ненавидели хрустальным называли, руководство Реала тоже никак не могло от Бэйла избавиться, так как он сам не уходил и сидел на скамейке запасных. А сейчас они восхищаются, лицемерие
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Тимур Бабаев
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Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Очередное доказательство фальши Реала! Со времен Йерро не испываю к этому баГемному клубу никаких симпатий! Алчные гнилые себялюбцы!
Я много хейтеров Реала видел, но это next level
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Растиньяк
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Стокгольмский/?? Легенде?лол
Чувак откровенно вам в рожу плевал со своим агентом
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SadButTrue
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Ответ weed
и за счёт чего Гиггз опережает Бале?
За счёт того, что Гиггз лет 20 играл в основе мю, неоднократно выигрывал Премьер-Лигу и лигу чемпионов, всегда был в основе. Не скажу что Гиггз лучше Бэйла, но они в общем сопоставимые игроки
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Burel
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Ответ Водяра
Ты болельщик Нефчи?
я не продавец арбузов, чтобы за такое болеть
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Shadow1882
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На главной сайта Тоттенхэма можете насладиться прекрасной нарезкой голов Гарета
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Иван Шуткин
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Дядюн , также хотел уехать из Реала , но его даже не позвали , так и не узнав о его бомбардирском таланте )
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Ilya Chistyakov
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Ответ Burel
шикарно поиздевался и подоил судейский мешок в последние годы 👍
Какой токсичный путалонец)
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weed
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Ответ Burel
ты в курсе, кто такой Гиггз ?
и за счёт чего Гиггз опережает Бале?
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Ёба Роба
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Где-то заплакаль великий Пав, которому маленький ушастый валлиец подавал мячики
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Водяра
Ты болельщик Нефчи?
Он фанат парижской цистерны
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Только вышла новость, а бурелька уже прискакал
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Очередное доказательство фальши Реала! Со времен Йерро не испываю к этому баГемному клубу никаких симпатий! Алчные гнилые себялюбцы!
🧯🧯🧯🧯🧯
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Водяра
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Ответ Burel
у реала есть настоящие болельщики ? ахаха 😂😂
Ты болельщик Нефчи?
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Burel
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Ответ Тиджани Бабангида
Несмотря на то,что последние пару сезонов Бейла больше увлекал гольф чем футбол,нельзя не отдать должное его великолепной игре и эффективной работе на благо «Реала» в лучшие годы. Для Уэльса очевидный футболист №1
ты в курсе, кто такой Гиггз ?
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
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Очередное доказательство фальши Реала! Со времен Йерро не испываю к этому баГемному клубу никаких симпатий! Алчные гнилые себялюбцы!
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Burel
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Ответ bel01
Пиковый Бэйл был просто футбольным монстром. Помню, видел с трибуны полуфинал ЧЕ-2016 Португалия-Уэльс. Португалия была на голову сильнее, но Бейл, казалось, стоил 2-3 любых её игроков. Обводил один в один, выигрывал весь верх, несколько раз как из пушки очень опасно пробил издали... Такой футбольный великан на фоне скромных партнёров... Жаль, что сделал в карьере не больше, чем половину от того, что реально мог бы... Трудолюбия не хватило... Всё равно, спасибо, Гарет.
шикарно поиздевался и подоил судейский мешок в последние годы 👍
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Burel
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какой еще мадридский клуб ?
Сколько там испанцев играет
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Burel
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Ответ Эльданиз Гусейнов
Настоящий болешики Реала не забудьте его гол финале в Лиге Чемпионов. Проста настоящий шедевр.👍⚽️
у реала есть настоящие болельщики ? ахаха 😂😂
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Михо
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Очень заметный игрок в мировом футболе. Мог бы даже стать великим и даже должен был, но что то пошло не так в последние годы. Явно был конфликт с руководством Реала, который навредил всем
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иййет
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Бэйл хочет выразить свою благодарность, восхищение и любовь к великой игре гольф
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Leo
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Ответ Тиджани Бабангида
Несмотря на то,что последние пару сезонов Бейла больше увлекал гольф чем футбол,нельзя не отдать должное его великолепной игре и эффективной работе на благо «Реала» в лучшие годы. Для Уэльса очевидный футболист №1
Пару последних сезонов? Он уже лет 5 как футбол забросил на большом уровне.
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Эльданиз Гусейнов
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Настоящий болешики Реала не забудьте его гол финале в Лиге Чемпионов. Проста настоящий шедевр.👍⚽️
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