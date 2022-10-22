Экс-тренер «Лиона» назвал Бензема величайшим французским игроком в истории: «У него экстраординарный послужной список. Он стал лидером «Реала» после ухода Роналду»
Поль Ле Гуэн назвал Карима Бензема лучшим футболистом в истории Франции.
«Несмотря на то, что я не видел поколение 1958 года, я считаю Карима Бензема величайшим французским игроком в истории.
Потому что у него экстраординарный послужной список, потому что он и его команда на редкость стабильно превосходно выступали. И потому что он смог занять 3-е место в трио BBC (Бензема – Бэйл- Криштиану Роналду – прим.): сначала в качестве супер-помощника Криштиану, а затем он стал лидером [«Реала»] после ухода [Роналду]. Это уникально», – сказал бывший тренер «Лиона», работавший с Бензема во французском клубе, в интервью France Football.
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