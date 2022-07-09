Бэйл по-испански поприветствовал фанатов «Лос-Анджелеса». Когда Гарет был в «Реале», его обвиняли, что он не знает язык

Бывший вингер «Реала» прибыл в Лос-Анджелес и поприветствовал фанатов.

Футболист, который некоторое время назад подписал с «Лос-Анджелесом» контракт сроком на год с опцией продления еще на 18 месяцев, прибыл в город на юге Калифорнии и поприветствовал болельщиков своего нового клуба на испанском языке. Напомним, что во время выступлений за «Реал» Бэйла регулярно обвиняли в том, что он не говорит по-испански, хотя провел в 9 лет.

Например, в 2019 году защитник Марсело рассказал: «Бэйл не говорит по-испански. Мы общаемся при помощи жестов».

Вчера Бэйл как зритель посетил дерби – матч «Лос-Анджелеса» с (3:2). После победы своего нового клуба он вышел на поле, чтобы отпраздновать вместе с новыми партнерами по команде.

Фото: твиттер «Лос-Анджелеса»