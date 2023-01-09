«Гладбах» готов продать Тюрама «Челси» зимой за 8,5 млн фунтов. «Синим» также интересен вингер ПСВ Мадуэке

Теги Боруссия Менхенгладбах Челси ПСВ премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маркус Тюрам Чуквунонсо Мадуэке Футбол

«Челси» продолжает искать варианты для усиления атаки. 

Как сообщает Evening Standard со ссылкой на The Times, лондонский клуб работает над трансфером Маркуса Тюрама. Менхенгладбахская «Боруссия» согласится продать нападающего за 8,5 миллиона фунтов, поскольку его контракт истекает уже в июне. 

Кроме того, «синим» интересен вингер ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Сумма потенциального трансфера неизвестна. 

Напомним, ранее стало известно, что «Челси» и «Атлетико» достигли устной договоренности о переходе Жоау Феликса на правах аренды. 

С подробной статистикой Тюрама можно ознакомиться здесь, а Мадуэке – тут

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25 комментариев

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_Alex*
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Им куда игроков то столько? Учитывая, что травмированные то в любом случае вернутся в обозримой перспективе
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KNVB Oranje
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Мадуэке дëшево не отдадут.
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Stewart Downing
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Ответ Shuller18
Феликс, Тюрам, ещё один Фофана, кто-то из ПСВ...кто-то видит хоть какую-то логику?) По-моему после даже не самых удачных переходов Лукаку и Вернера данные трансферы это прямо явный даунгрейд
Вижу только то что они покупают сплошняком чёрных
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Eden Hazard
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Ответ The Best
Боули играет в футбол менеджер в реальной жизни,такой активности от Челси на трансферном рынке давно не видел.
Это на самом деле круто. В менеджере такая политика в итоге делает клуб супер-топом. Но только ждать года три надо. Это минус)
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ta-tosha
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На ЧМ играл отвратительно, медленный в мыслях, тяжёлый, неуверенный в себе был. Хотя в прошлом и позапрошлом сезонах зажигал не по детски.
Интересно, что из всего этого получиться
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Alexander Yavriantz
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Ответ Тимур Гарипов
За полгода контракта немало
Атлетико столько за полгода аренды Феликса взяли.
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Shuller18
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Ответ Владимир Владимирович
Сомнительный Бадиашиле ещё
Бадиашиле хотя бы один из самых перспективных ЦЗ в своём возрасте, при этом уже достаточно опытный.
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Тимур Гарипов
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Ответ Алексей Туроверов
Тюрам за 8.5 млн это даром буквально
За полгода контракта немало
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LLiriKK
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Ответ cgmngt6ehj
На самом деле, на чемпионате мира не показал то, чего от него ждали, проявил бы себя, сейчас в 5 раз дороже был стоил
За какое время ему было себя проявлять? За те пять секунд, которые ему на турнире предоставил Дешам?
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Chistian Jadson
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К сожалению Челси очень быстро превращается в середняк
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софочка
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Ответ Бухгалтер2021
Челси состав бомба 1 место заберут
В чемпионшипе следующего сезона судя по всему
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Ivan Ivanov
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Тюрам за 8.5... На этом фоне Мудрик за 70 выглядит просто комедией.
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Бухгалтер2021
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Челси состав бомба 1 место заберут
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cgmngt6ehj
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На самом деле, на чемпионате мира не показал то, чего от него ждали, проявил бы себя, сейчас в 5 раз дороже был стоил
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Владимир Владимирович
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Ответ Shuller18
Феликс, Тюрам, ещё один Фофана, кто-то из ПСВ...кто-то видит хоть какую-то логику?) По-моему после даже не самых удачных переходов Лукаку и Вернера данные трансферы это прямо явный даунгрейд
Сомнительный Бадиашиле ещё
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Владимир Владимирович
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Неужели если зимой выставить на трансфер , то никто не заберёт хотя бы за двадцатку 🤷‍♂️ футболист ударный ,игрок конкуретнейшей сборной
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Ezra-Matthew Miller
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Ответ Shuller18
Феликс, Тюрам, ещё один Фофана, кто-то из ПСВ...кто-то видит хоть какую-то логику?) По-моему после даже не самых удачных переходов Лукаку и Вернера данные трансферы это прямо явный даунгрейд
Мадуэке на деле самый интересный из всех, только жутко стеклянный
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The Best
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Боули играет в футбол менеджер в реальной жизни,такой активности от Челси на трансферном рынке давно не видел.
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Химчанин Юран
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Цена просто подарок
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Shuller18
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Феликс, Тюрам, ещё один Фофана, кто-то из ПСВ...кто-то видит хоть какую-то логику?) По-моему после даже не самых удачных переходов Лукаку и Вернера данные трансферы это прямо явный даунгрейд
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Владимир Владимирович
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Ответ Леван Мкртчян
Теперь сороки - это Челси , а не Ньюкасл
Ну здесь пусть подбирают , считай даром хорошая добыча
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Юрий Поляков
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Надо брать !!!
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Владимир Владимирович
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Ого, не подарок ли это , считай бесплатно , многообещающий форвард . Или Боули интересны трансферы выше ста лямов ….
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Алексей Туроверов
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Тюрам за 8.5 млн это даром буквально
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Леван Мкртчян
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Теперь сороки - это Челси , а не Ньюкасл
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