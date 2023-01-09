«Гладбах» готов продать Тюрама «Челси» зимой за 8,5 млн фунтов. «Синим» также интересен вингер ПСВ Мадуэке
«Челси» продолжает искать варианты для усиления атаки.
Как сообщает Evening Standard со ссылкой на The Times, лондонский клуб работает над трансфером Маркуса Тюрама. Менхенгладбахская «Боруссия» согласится продать нападающего за 8,5 миллиона фунтов, поскольку его контракт истекает уже в июне.
Кроме того, «синим» интересен вингер ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Сумма потенциального трансфера неизвестна.
Напомним, ранее стало известно, что «Челси» и «Атлетико» достигли устной договоренности о переходе Жоау Феликса на правах аренды.
С подробной статистикой Тюрама можно ознакомиться здесь, а Мадуэке – тут.
Интересно, что из всего этого получиться