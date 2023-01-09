«Гладбах» готов продать Тюрама «Челси» зимой за 8,5 млн фунтов. «Синим» также интересен вингер ПСВ Мадуэке

« » продолжает искать варианты для усиления атаки.

Как сообщает Evening Standard со ссылкой на The Times, лондонский клуб работает над трансфером . Менхенгладбахская « » согласится продать нападающего за 8,5 миллиона фунтов, поскольку его контракт истекает уже в июне.

Кроме того, «синим» интересен вингер ПСВ Чуквунонсо Мадуэке. Сумма потенциального трансфера неизвестна.

Напомним, ранее стало известно, что «Челси» и «Атлетико» достигли устной договоренности о переходе Жоау Феликса на правах аренды.

С подробной статистикой Тюрама можно ознакомиться здесь, а Мадуэке – тут.