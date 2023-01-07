«Челси» начал переговоры о трансфере Тюрама. Форварда сборной Франции хотят купить зимой

« » начал переговоры о трансфере французского нападающего.

Лондонский клуб вступил в переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» о переходе . Как стало известно ранее, «синие» хотят купить игрока в январе.

Контракт Тюрама с « » рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист интересен «МЮ», «Интеру» и «Баварии».

В текущем сезоне Маркус провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 результативных паса. Статистику игрока сборной Франции можно найти здесь.