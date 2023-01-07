«Челси» начал переговоры о трансфере Тюрама. Форварда сборной Франции хотят купить зимой

Теги Боруссия Менхенгладбах Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

«Челси» начал переговоры о трансфере французского нападающего.

Лондонский клуб вступил в переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» о переходе Маркуса Тюрама. Как стало известно ранее, «синие» хотят купить игрока в январе

Контракт Тюрама с «Гладбахом» рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист интересен «МЮ», «Интеру» и «Баварии».

В текущем сезоне Маркус провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 результативных паса. Статистику игрока сборной Франции можно найти здесь

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8 комментариев

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rusichi
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Интересно, сколько игроков из купленных Боэли одобрила бы Грановская? Одного? Двух? Или никого, судя по занимаемому сейчас месту.
Зачем было ломать Мерседес, перестраивать его в Фольксваген, чтобы через год-два (а это в лучшем случае) снова сделать из него Мерседес?
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llolishe
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Боэли-Поттеру-Мы игроков накупим, а ты потом своей волшебной палочкой помахай все само собой решится кто будет играть
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0rbit
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Лол, знаете кто будет рад этой вакханалии чфк, уж точно не болельщики чфк, они максимум будут довольствоваться ЛК. а летом когда с 90% вероятность, эти вообще не подходящие друг другу игроки, и вторая половина с лавки будут разлетаться за полцены по адекватным клубам, их болельщики будут рады.

Как можно было не купить Тухелю только Обамеянга, Кулибали, и ненужного ему Стерлинга, Чуквуэмеку... (там где-то ещё Касадеи за 20ку. Он хоть раз на лавку попал )
не дождаться зимнего то и начать скупать все что и нынешнему тренеру не понадобиться, менеджер который Ноттингем собирал похоже не затерялся, теперь только с другими бабками.
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HellLight
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Играть будем позже, пока боули за покупками в магаз зашел
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Аванэс Карапетян
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Крутая статистика, отличное укрепление, но только для глубины состава!
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NIRVANA
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Ответ Акира_1
Может сначала тренера нормального найти? Чтобы когда уволят Поттера все эти дорогие новички опять не оказались ненужными ему. 🤔
У Поттера все получится, уверен. Редко кто сходу был успешен.
Сезон-два и станут занозой для первой 4-ки АПЛ
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Evgen_Hazard
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Не пойму, у них золотая карточка орла и решки? Или сумму инвестиций, которую Боулинг обязан потратить за 15 лет, решил потратить сейчас?
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Акира_1
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Может сначала тренера нормального найти? Чтобы когда уволят Поттера все эти дорогие новички опять не оказались ненужными ему. 🤔
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