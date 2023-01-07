«Челси» начал переговоры о трансфере Тюрама. Форварда сборной Франции хотят купить зимой
«Челси» начал переговоры о трансфере французского нападающего.
Лондонский клуб вступил в переговоры с менхенгладбахской «Боруссией» о переходе Маркуса Тюрама. Как стало известно ранее, «синие» хотят купить игрока в январе.
Контракт Тюрама с «Гладбахом» рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист интересен «МЮ», «Интеру» и «Баварии».
В текущем сезоне Маркус провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 результативных паса. Статистику игрока сборной Франции можно найти здесь.
Зачем было ломать Мерседес, перестраивать его в Фольксваген, чтобы через год-два (а это в лучшем случае) снова сделать из него Мерседес?
Как можно было не купить Тухелю только Обамеянга, Кулибали, и ненужного ему Стерлинга, Чуквуэмеку... (там где-то ещё Касадеи за 20ку. Он хоть раз на лавку попал )
не дождаться зимнего то и начать скупать все что и нынешнему тренеру не понадобиться, менеджер который Ноттингем собирал похоже не затерялся, теперь только с другими бабками.
Сезон-два и станут занозой для первой 4-ки АПЛ