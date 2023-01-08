«Челси» интересен не только Маркус Тюрам, но и его младший брат Кефрен. В опорнике «Ниццы» видят альтернативу Энцо (Daily Mail)
«Челси» ведет переговоры о переходе форварда гладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.
Как пишет Daily Mail, недавно лондонский клуб контактировал с окружением форварда сборной Франции, контракт которого с «Глабахом» рассчитан до лета 2023 года.
Несколько клубов уже сейчас проявляют интерес к Тюраму, но он, возможно, останется в «Боруссии» до лета и покинет клуб бесплатно.
Неизвестно, сможет ли «Челси» убедить Тюрама и «Боруссию» осуществить трансфер уже зимой. Отмечается, что тренер Грэм Поттер хочет обновить атаку.
Кроме того, лондонский клуб проявляет интерес к опорнику «Ниццы» Кефрену Тюраму, младшему брату Маркуса. В нем видят альтернативу Энцо Фернандесу, трансфер которого из «Бенфики» сорвался.
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