«Челси» интересен не только Маркус Тюрам, но и его младший брат Кефрен. В опорнике «Ниццы» видят альтернативу Энцо (Daily Mail)

« » ведет переговоры о переходе форварда гладбахской « » .

Как пишет Daily Mail, недавно лондонский клуб контактировал с окружением форварда сборной Франции, контракт которого с «Глабахом» рассчитан до лета 2023 года.

Несколько клубов уже сейчас проявляют интерес к Тюраму, но он, возможно, останется в «Боруссии» до лета и покинет клуб бесплатно.

Неизвестно, сможет ли «Челси» убедить Тюрама и «Боруссию» осуществить трансфер уже зимой. Отмечается, что тренер Грэм Поттер хочет обновить атаку.

Кроме того, лондонский клуб проявляет интерес к опорнику «Ниццы» , младшему брату Маркуса. В нем видят альтернативу , трансфер которого из «Бенфики» сорвался.