«Челси» интересен не только Маркус Тюрам, но и его младший брат Кефрен. В опорнике «Ниццы» видят альтернативу Энцо (Daily Mail)

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«Челси» ведет переговоры о переходе форварда гладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама.

Как пишет Daily Mail, недавно лондонский клуб контактировал с окружением форварда сборной Франции, контракт которого с «Глабахом» рассчитан до лета 2023 года.

Несколько клубов уже сейчас проявляют интерес к Тюраму, но он, возможно, останется в «Боруссии» до лета и покинет клуб бесплатно.

Неизвестно, сможет ли «Челси» убедить Тюрама и «Боруссию» осуществить трансфер уже зимой. Отмечается, что тренер Грэм Поттер хочет обновить атаку.

Кроме того, лондонский клуб проявляет интерес к опорнику «Ниццы» Кефрену Тюраму, младшему брату Маркуса. В нем видят альтернативу Энцо Фернандесу, трансфер которого из «Бенфики» сорвался.

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11 комментариев

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Денис Пупкин
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Ответ Balt
Я так понимаю про Захаряна они уже забыли?
Какой ещё Захерян???
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*MVP*
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Ответ charly_54
Чалоб вроде тоже несколько было
это воспитанники
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Cantstoped
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А Захарян им интересен?
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x2dj8fx6q7
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-братья есть?
-есть
-их тоже подпишем
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Born is the King
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Надо добивать трансфер Маркуса. Давно заметил его игру. Очень качественный нап. Как я понимаю Закарию выкупать не собираются, потому что в полузащите много вариантов. С приходом Сантоса не нужен Кефрен
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Balt
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Я так понимаю про Захаряна они уже забыли?
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Ashan Sorokin
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Бенфика конечно лютый шанс упускает, впарить своё днище за 120 лямов
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charly_54
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Ответ Evgeny Trifonov
Челси любит родственников подписывать. Так было и с Азарами
Чалоб вроде тоже несколько было
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иййет
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Челси интересен не только Маркус Тюрам, но и его отец Лилиан
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Evgeny Trifonov
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Челси любит родственников подписывать. Так было и с Азарами
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Фанат Доры Дуры
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Лилиан не интересен еще?
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