Тюрам готов перейти зимой только в «Баварию», «Интер», «МЮ» или «ПСЖ»

Маркус Тюрам готов перейти в один из четырех клубов зимой.

Речь о «Баварии», « », « » и « ». Только в этих команда он видит себя в долгосрочной перспективе.

И только в эти 4 клуба Тюрам готов перейти зимой, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

В противном случае он останется в гладбахской «Боруссии» до лета и поборется за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

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