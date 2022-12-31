Тюрам готов перейти зимой только в «Баварию», «Интер», «МЮ» или «ПСЖ»
Маркус Тюрам готов перейти в один из четырех клубов зимой.
Речь о «Баварии», «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Только в этих команда он видит себя в долгосрочной перспективе.
И только в эти 4 клуба Тюрам готов перейти зимой, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
В противном случае он останется в гладбахской «Боруссии» до лета и поборется за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.
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