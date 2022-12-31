Тюрам готов перейти зимой только в «Баварию», «Интер», «МЮ» или «ПСЖ»

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Маркус Тюрам готов перейти в один из четырех клубов зимой.

Речь о «Баварии», «Интере», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Только в этих команда он видит себя в долгосрочной перспективе.

И только в эти 4 клуба Тюрам готов перейти зимой, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

В противном случае он останется в гладбахской «Боруссии» до лета и поборется за звание лучшего бомбардира Бундеслиги.

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9 комментариев

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Rule1
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И ещё с десяток клубов,добавил менеджер Тюрама
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Чёрный тюльпан
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Ответ окечуква
Основным не потянет нигде, а на лавке в МЮ или Интере вполне может закрепиться.
Ну да, именно по этой причине Тюрам играл на ЧМ за Францию, а Марсьяль булки свои грел в Манчестере. А когда сперва Нкунку вылетел, а после и Бензема сбрили, то Дешам взял Коло Муани, а вместо второго вообще не стал никого приглашать. Да Маркус вышибет просто с двух ног кисломордого из основы. В Интере может чуть посложнее будет, всё таки там трёхногого взяли в аренду, хотя в текущей форме он не конкурент французу, так что Тюрам вполне может составить пару с Лаутаро.
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Александр Володин
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Ответ corazón blanco
Юнайтед нужно подсуетиться, трансфер не дорогой, у него контракт заканчивается летом, а нападающий им нужен здесь и сейчас.
Юнайтед никого не купит, Глейзеры публично объявили о предстоящей продаже, вот делать им нех вкладывать бабки в трансферы. Уверен, они кинули Тен Хаагу условные лямов 8 на аренду Феликса макс.
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Master Slova
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Ответ окечуква
Основным не потянет нигде, а на лавке в МЮ или Интере вполне может закрепиться.
Потянет, он самого Жиру на лавку усадил
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окечуква
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Основным не потянет нигде, а на лавке в МЮ или Интере вполне может закрепиться.
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Pagan
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только 😂)))
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Гегенпрессинг Рангника
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В МЮ самое оно. Дешевый и неплохой форвард, учитывая сколько матчей предстоит сыграть нужно суетиться
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corazón blanco
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Юнайтед нужно подсуетиться, трансфер не дорогой, у него контракт заканчивается летом, а нападающий им нужен здесь и сейчас.
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Bunyod Turgunov
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Ответ s_h_a_m_a_n
Комментарий удален пользователем
Наверно Экитика хочет подвинуть с банки
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s_h_a_m_a_n
Комментарий удален
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