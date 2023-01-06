«Челси» хочет купить Маркуса Тюрама в январе (Foot Mercato)

Теги Боруссия Менхенгладбах Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Маркус Тюрам Футбол

«Челси» включился в борьбу за Маркуса Тюрама.

Лондонский клуб готов подписать 25-летнего форварда сборной Франции уже в январе, сообщает Foot Mercato.

Контракт Тюрама с «Боруссией» Менхенгладбах рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист интересен «МЮ», «Интеру» и «Баварии».

В текущем сезоне Маркус провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 результативных паса.

На ЧМ-2022 он отдал 2 голевые передачи в 5 матчах. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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29 комментариев

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bogdan fedyuk
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Ответ Ваня Колобов
Сейчас в Челси такого уровня игроки (это такого, которыми интересуются другие команды, попадающие в ЛЧ в отличие от Челси) не перейдут.
смешно
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Сергей Кайзер
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Ответ liv6
Боэли слишком много на себя берет, скоро доиграется в футбольный менеджер
Конкретно здесь в чём проблема-то.
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King_X
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Гораздо лучше Мудрика
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liv6
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Боэли слишком много на себя берет, скоро доиграется в футбольный менеджер
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Комнатный олень
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Ответ всем зейтерам,кто говорил,что Абрамович не шарит в футболе) посмотрите на этих клоунов сейчас, во что превратили топ клуб.
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Любезный Коссутий
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обмен Обамеянга на Кришти, и ЛЕ будет гарантировано 💪
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Amalfitano
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Челси хочет купить тчк. А дальше нужное подчеркнуть.
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Marcus-light
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Ответ LIBerly
Челси нужен забивной форвард, который закроет эту позицию на долгие годы и будет забивать (ХОТЯ БЫ!!!) по 20 - 30 голов за сезон. А пока можно насладиться игрой Габонского гения и дождаться бельгийского шоколада из Италии
Ничего себе у вас хотелки. Бедные Дрогба и Коста, оказывается они едва дотягивали до звания "хотя бы")
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человек-муравей человек-физрук
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как там Обамеянг члеснюки? топ напа за дешево увели у Барсы :)
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Ваня Колобов
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Сейчас в Челси такого уровня игроки (это такого, которыми интересуются другие команды, попадающие в ЛЧ в отличие от Челси) не перейдут.
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GoonerLt
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хорошая инвестиция получилась в лице Обамы:)) 15 покупка+ 2 года по 15 зп, а результат примерно 0:)) ну по больше таких, пенсы!:)
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Любезный Коссутий
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Боели совсем крышу сорвало, от 10-го места
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Прохор Люшин
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Не факт что он сможет что то показать в АПЛ
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maxdk9
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Челси везет на богатых папиков которые вначале действуют по принципу старого анекдота -"и мне масла в жопу на штуку баксов"
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Tollie
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защитниками закупились, теперь можно и атакующих игроков набрать 😅

может тогда рыжий физрук сможет сдюжить с Брайтонами 🤡
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AC.Milan.Fan
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Хороший нападающий, Челси как раз только нападающего и не хватает, и тренера ... 😂
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OldRedWhite
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Ответ Okaka
последним был Коста
+/ Коста Леванович Хетагуров !
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HellLight
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О челси новостей на трансферном рынке больше чем обо всех остальных клубах вместе взятых))
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OldRedWhite
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Ответ Evgen_Hazard
Жду новость, что челси хочет купить Бенфику, и вообще всех 😁
А тренера ?
Тренера то покупать будут ?
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Benner
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Дайте уже щолсе еще миллиард, чтобы они наконец покорили эту гребаную Лигу Конференции💪
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rusichi
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Агенты распространяют информацию, что Челси хочет купить и...интерес к игрокам подскакивает, не говоря уже о цене.
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SayCoffet
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Боэли предложит обмен на Обамеянга)
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Okaka
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Ответ LIBerly
Челси нужен забивной форвард, который закроет эту позицию на долгие годы и будет забивать (ХОТЯ БЫ!!!) по 20 - 30 голов за сезон. А пока можно насладиться игрой Габонского гения и дождаться бельгийского шоколада из Италии
последним был Коста
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<~Inter~>
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Боули тупо интересуется всеми кого хотят его конкуренты
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DolJun
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интересно, какого мнения ща боули по поводу обамеянга) взяли пассажира на флажке, хорошо хоть 9-ку ему отдали, чтобы новый нап под проклятье не попал.
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