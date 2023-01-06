«Челси» хочет купить Маркуса Тюрама в январе (Foot Mercato)

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Лондонский клуб готов подписать 25-летнего форварда сборной Франции уже в январе, сообщает Foot Mercato.

Контракт Тюрама с «Боруссией» рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист интересен «МЮ», «Интеру» и «Баварии».

В текущем сезоне Маркус провел в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 результативных паса.

На ЧМ-2022 он отдал 2 голевые передачи в 5 матчах. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.