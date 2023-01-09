Карасев не считает драку «Зенита» и «Спартака» ошибкой Москалева: «Судья довел игру до конца, все было нормально. Такой несчастный случай может произойти с любым из нас»

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал эпизод с дракой в матче «Зенита» и « ».

Напомним, после финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой судья удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК РФС дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– Вы же должны были работать на матче «Зенита» и «Спартака», но пропустили его из‑за болезни. Когда смотрели матч, о чем думали? Слава богу, что не судил? Или жалели Москалева, что все так произошло?

– Нет, у меня такого вообще не бывает. Молился, чтобы все хорошо закончилось, потому что для любого арбитра не своя игра, когда нужно в срочном порядке собираться и куда‑то ехать заменять, это большая ответственность.

Когда узнаешь о назначении, начинаешь готовиться, прорабатывать моменты. В общем, это твоя игра, это твое. И ехать вот так спонтанно – совсем другая история.

Смотрел последние 20 минут, из‑за болезни было очень тяжело физически даже это сделать. И вот этот свисток, и… началось. Несчастный случай, по‑другому это не назовешь.

– То есть это не ошибка главного судьи?

– Нет. Лично мое мнение на основе последних посмотренных мною 20 минут – судья довел игру до конца, все было нормально. Он дал свисток, и только потом все началось. Поэтому Володю могу только поддержать. Такой несчастный случай может произойти с любым из нас.

– Ваша оценка эпизода? Одни говорят, что стал инициатором потасовки, другие – что, наоборот, его там держали и били.

– Не буду вдаваться в детали. Уже все сказано и пересказано, КДК вынес свой вердикт.

Но что касается судейства, я полностью на стороне Володи. Никто не даст гарантии, что у меня, выйди я на этот матч, не случилось бы того же самого. Даже несмотря на то, что у меня больше опыта.

Так случилось, бывает. Просто замкнуло людей, и это началось. Хотя уже был финальный свисток, надо пробить пенальти, уходить с поля и лететь в отпуск.

– Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью « » сказал, что вы оценили игру Аргентина – Нидерланды как «жесть». Там же тоже было много всего…

– Я про это и говорю как раз! Такие игры бывают даже у больших, заслуженных, самых опытных арбитров. Сколько финалов, Кубков и всего остального. Если брать по-серьезному, «по чесноку», там можно было удалять и по ходу игры… – сказал Карасев.

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