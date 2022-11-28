Сантос о драке «Зенита» и «Спартака»: «Такое происходит, когда судья отпускает игру. Он потерял нить с самого начала»

недоволен арбитром матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Футболисты устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура Фонбет Кубка России.

– «Зенит» хорошо играл. Команда старалась выполнить поставленную задачу – победить.

Было сразу видно, что «Спартак» устраивала ничья. Они оборонялись в пять защитников и действовали так, что было сложно взломать их насыщенную оборону во время матча. Но, хоть и в серии пенальти, победа нам все равно досталась.

Это был заключительный матч года. Впереди отпуск, и очень хочется отдохнуть, перевести дух и уже со свежей головой начать думать про Кубок России.

Конечно, наша главная цель – победа в Кубке. «Зенит» всеми силами и средствами будет идти к поставленной цели, чтобы добиться своего и взять трофей.

– Как оцените произошедшее в концовке матча?

– Арбитр потерял нить и контроль над игрой с самого начала встречи. А когда судья так отпускает игру и теряет контроль, то, к сожалению, подобные вещи происходят, – сказал защитник «Зенита».

На матче работала бригада арбитров во главе с .

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