Мюллер о вылете Германии с ЧМ-2022: «Полная катастрофа и чувство бессилия»

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Немецкая сборная обыграла Коста-Рику (4:2) в 3-м туре группового этапа турнира в Катаре, но не вышла из группы, заняв третье место.

«Это полная катастрофа. Для нас это невероятно горько, потому что нашего результата было бы достаточно [если бы Испания не проиграла Японии].

Это чувство бессилия», – заявил форвард «Баварии».

Мюллер уже не догонит Роналдо и Клозе, хотя начинал с 10 голов на двух ЧМ. Эх

Мюллер после 4:2 с Коста-Рикой: «Если это моя последняя игра за Германию, то я получил удовольствие. Я всегда старался оставить сердце на поле»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ