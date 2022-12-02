Мюллер после 4:2 с Коста-Рикой: «Если это моя последняя игра за Германию, то я получил удовольствие. Я всегда старался оставить сердце на поле»

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Томас Мюллер не исключил, что провел последний матч за сборную Германии

«Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе.

В каждом матче я старался оставить на поле свое сердце. И делал это с любовью», – сказал 33-летний хавбек Германии после 4:2 с Коста-Рикой.

Напомним, Германия заняла 3-е место в группе и покинула ЧМ-2022.

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