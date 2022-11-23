Мюллер об 1:2 от Японии: «Начинать с поражения – нелепо. Германия долго играла хорошо, но превосходство нужно превращать в голы»
Томас Мюллер высказался о поражении от сборной Японии.
Сборная Германии проиграла матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2.
«Я чувствую, что мы хорошо играли на протяжении долгого времени, но в футболе нужно превращать превосходство в голы. Эффективности не было.
Начинать с поражения – нелепо. Но, видя, как мы пропускали голы, можно сказать, что это поражение не было незаслуженным.
Мы должны обдумать это. Признать поражение никогда не бывает легко. Но мы должны оставаться объективными – поражение легко анализировать с точки зрения футбола, но трудно воспринять эмоционально. Если ты не эффективен в футболе, ты ничего не выиграешь», – сказал полузащитник немецкой команды.
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