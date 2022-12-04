Мюллер о вылете Германии с ЧМ-2022: «Амбиции, политика, поражение, надежда, победа и вылет. Полная катастрофа» 

прокомментировал вылет с .

«Укус зверски глубокий. Чувствуется глубже, чем обычно.

Это была волна эмоций. Предвкушение, амбиции, политика, неприятие, поражение в начале, надежда и понимание после второй игры. Затем после нашей первой победы мы вылетели, а вместе с этим [случилась] и полная катастрофа.

Этот турнир непрозрачнее, чем обычно, здесь больше противоречий. На этом чемпионате мира сложнее фильтровать и правильно интерпретировать пережитое.

Как следует оценивать игру и результаты? Главный вопрос в жизни: «В чем причина?» Несмотря на весь опыт больших успехов, а также сокрушительных поражений, на этот раз мне потребуется некоторое время, чтобы увидеть все в перспективе.

Большое спасибо всем, кто поддерживал нас как команду и меня лично в течение последних нескольких недель – даже в трудные моменты! До скорой встречи», – написал Мюллер в соцсетях.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ