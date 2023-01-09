«Я был иконой, я чертовски много сделал для этой страны». Сол Кэмпбелл назвал 9 причин, почему он должен быть награжден почетным званием в Великобритании

недоволен тем, что не попал в список награжденных почетными званиями.

Традиционно два раза в год в Великобритании составляется список из приблизительно 1350 имен людей, заслуживших почетные звания или государственные награды. В последний наградной список попали 4 футболистки сборной – капитан Лия Уильямсон, Бет Мид, Эллен Уайт и Люси Бронз – и их главный тренер Сарина Уигман в знак признания их победы на Евро-2020.

«Когда дело доходит до списков почестей, есть много непопулярных людей, которые становятся сэрами или получают степень кавалера или офицера Ордена Британской империи.

Если вы посмотрите на то, что я сделал, и через что я прошел, играя в футбол, и на то, какой стабильности я добился за два десятилетия, находясь под сильным давлением, то поймете, что я стою рядом с некоторыми великими спортсменами нашей страны.

Я гордый англичанин, я много занимался футболом и работал на поле и вне его из-за расизма. Я там, на вершине, со всеми ними. Я не знаю, почему на меня не обращают внимания в подобных случаях. Я не единственный великий спортсмен, которого упустили из виду. Для меня было бы честью иметь звание сэра, кавалера или офицера за деятельность в моем виде спорта, которому я посвятил более двух десятилетий.

Я организовал благотворительную организацию, помогающую обездоленным детям со всего Лондона, помогая им посещать спортивные мероприятия.

Я чертовски много сделал для этой страны. Я был иконой. Когда я выезжаю за границу, люди узнают меня за мои достижения как футболиста. Было бы здорово, если бы у меня было что-нибудь, говорящее: «Меня признали в моей собственной стране».

Я брошу вызов любому, кто скажет, что я не заслуживаю такой чести. Я видел, как многие люди получали звания кавалеров, офицеров и сэров за заслуги перед спортом, и я озвучу причины, по которым [я должен был быть включен].

Во-первых, 56 матчей [Премьер-лиги] без поражений – это индивидуальный рекорд. Во-вторых, непобедимый «Арсенал» – 49 игр без поражений, это рекорд. В-третьих, я первый чернокожий игрок, забивший на чемпионате мира за сборную Англии. В-четвертых, я первый чернокожий капитан, поднявший кубок на «Уэмбли».

В-пятых, я первый чернокожий англоговорящий игрок, забивший в финале Лиги чемпионов. В-шестых, я провел два десятилетия и более 500 матчей в Премьер-лиге.

В-седьмых, я выступал против расизма в футболе здесь и за рубежом. В-восьмых, я единственный английский игрок, сыгравший за сборную Англии в шести турнирах подряд. В-девятых, я попал в символическую сборную чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и в символическую сборную чемпионата Европы 2004 года, так что на одном этапе я был одним из лучших защитников в мире – сколько англичан могут это сказать?

У меня также была благотворительная организация под названием Kids Goes Live, которая приглашала школьников из малообеспеченных семей смотреть спортивные события в прямом эфире! Я бросаю вызов любому, кто говорит, что я этого не заслуживаю! Тишины не будет!» – сказал бывший защитник « » и « » GB News.