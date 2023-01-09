«Я был иконой, я чертовски много сделал для этой страны». Сол Кэмпбелл назвал 9 причин, почему он должен быть награжден почетным званием в Великобритании

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Сол Кэмпбелл дискриминация Футбол

Сол Кэмпбелл недоволен тем, что не попал в список награжденных почетными званиями.

Традиционно два раза в год в Великобритании составляется список из приблизительно 1350 имен людей, заслуживших почетные звания или государственные награды. В последний наградной список попали 4 футболистки сборной Англии – капитан Лия Уильямсон, Бет Мид, Эллен Уайт и Люси Бронз – и их главный тренер Сарина Уигман в знак признания их победы на Евро-2020.

«Когда дело доходит до списков почестей, есть много непопулярных людей, которые становятся сэрами или получают степень кавалера или офицера Ордена Британской империи.

Если вы посмотрите на то, что я сделал, и через что я прошел, играя в футбол, и на то, какой стабильности я добился за два десятилетия, находясь под сильным давлением, то поймете, что я стою рядом с некоторыми великими спортсменами нашей страны.

Я гордый англичанин, я много занимался футболом и работал на поле и вне его из-за расизма. Я там, на вершине, со всеми ними. Я не знаю, почему на меня не обращают внимания в подобных случаях. Я не единственный великий спортсмен, которого упустили из виду. Для меня было бы честью иметь звание сэра, кавалера или офицера за деятельность в моем виде спорта, которому я посвятил более двух десятилетий.

Я организовал благотворительную организацию, помогающую обездоленным детям со всего Лондона, помогая им посещать спортивные мероприятия.

Я чертовски много сделал для этой страны. Я был иконой. Когда я выезжаю за границу, люди узнают меня за мои достижения как футболиста. Было бы здорово, если бы у меня было что-нибудь, говорящее: «Меня признали в моей собственной стране».

Я брошу вызов любому, кто скажет, что я не заслуживаю такой чести. Я видел, как многие люди получали звания кавалеров, офицеров и сэров за заслуги перед спортом, и я озвучу причины, по которым [я должен был быть включен].

Во-первых, 56 матчей [Премьер-лиги] без поражений – это индивидуальный рекорд. Во-вторых, непобедимый «Арсенал» – 49 игр без поражений, это рекорд. В-третьих, я первый чернокожий игрок, забивший на чемпионате мира за сборную Англии. В-четвертых, я первый чернокожий капитан, поднявший кубок на «Уэмбли».

В-пятых, я первый чернокожий англоговорящий игрок, забивший в финале Лиги чемпионов. В-шестых, я провел два десятилетия и более 500 матчей в Премьер-лиге. 

В-седьмых, я выступал против расизма в футболе здесь и за рубежом. В-восьмых, я единственный английский игрок, сыгравший за сборную Англии в шести турнирах подряд. В-девятых, я попал в символическую сборную чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и в символическую сборную чемпионата Европы 2004 года, так что на одном этапе я был одним из лучших защитников в мире – сколько англичан могут это сказать?

У меня также была благотворительная организация под названием Kids Goes Live, которая приглашала школьников из малообеспеченных семей смотреть спортивные события в прямом эфире! Я бросаю вызов любому, кто говорит, что я этого не заслуживаю! Тишины не будет!» – сказал бывший защитник «Арсенала» и «Тоттенхэма» GB News.

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19 комментариев

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yarmuck
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Даже Роналду так себя не хвалит((
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Yerkebulan
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Фанаты Тоттенхема другого мнения
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dreamstep
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>> я первый чернокожий англоговорящий игрок, забивший в финале Лиги чемпионов.
И после этого, если он считает это достижением, как африканцы могут говорить о расизме когда это преподносится достижением?
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Pixel 7 Pro.
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Многовато ноет
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Дмитрий Дубровский
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Даже странно, что он без награды.
Сол реально был одним из лучших защитников своего времени.
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Winterburn
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Ответ Кирилл
В общем, суть его речи можно сократить в несколько раз: «я во многом первый чернокожий английский футболист да еще и выступающий против расизма».
Он далеко не первый чернокожий Английский футболист, но он действительно был очень крутым футболистом. Да и после завершения карьеры вовсе не потерялся в общественном пространстве
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Джеймс Обиора
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Так ты ради признания занимался благотворительностью? какой стыд..
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Kassetchik
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Великий игрок, зря только из Арсенала ушёл
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Rule1
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Сол Кэмпбелл ты легенда и без всяких признаний !
Я хз что там за 4 футболистки,но ты в любом случая ЛЕГЕНДА - Арсенала,Англии и Мирового футбола в целом
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окечуква
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Надоели конечно эти постоянные упоминания расизма, а вообще-то Сол прав. Звания и регалии эти кому там только не раздают, а он все-таки настоящая легенда английского футбола.
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Mechel**
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Ты работал в индустрии развлечений и платил высокие налоги. На этом все твои заслуги заканчиваются.
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Aleksandr Dubovik
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Культовая личность для англичан
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С 2009 года здесь
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Нормально разложил,по полочкам,расистам со спорца не осилить этот текст
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Schiaff1no
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Во-первых я черный, во-вторых я черный, в-третьих расизм, в-остальных Арсенал.
Старина Сол действительно легенда, но звучит странно, будто это все он ради звания "сэра" делал
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HoratioH
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Я первый чернокожий игрок, который где-то там забивал и выступал против расизма
А с чего бы тебе давать орден? Только за то, что ты чернокожий?
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АРТУР АЛИЕВ
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Кстати, заслужил.
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Кирилл
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В общем, суть его речи можно сократить в несколько раз: «я во многом первый чернокожий английский футболист да еще и выступающий против расизма».
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Галым Нуркеев
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Когда чернокожие англичане постоянно говорят о расизме- это тоже расизм. Эта тема если честно ,так достала
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Babayeff
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Имеет право…
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