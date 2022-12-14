Галлас о возобновлении АПЛ: «У игроков нет времени на восстановление после ЧМ. Хватит ли у них сил тренироваться, постоянно думая о неудаче?»

раскритиковал за отсутствие перерыва после .

«Проблема в том, что игроки должны сразу возвращаться в свои клубы, а времени на восстановление нет. Я не знаю, как они будут справляться с разочарованием от вылета с чемпионата мира. Это будет очень тяжело. Хватит ли у игроков энергии тренироваться, думая о том, что они потерпели неудачу, когда могли выиграть?

У Англии была сильная команда, и они могли бы победить – игрокам будет трудно забыть это чувство.

Я не знаю, как клубы помогут игрокам. Но им нужно будет найти решение, потому что Премьер-лига возвращается в Boxing Day. Я не ожидаю, что футболисты, игравшие в четвертьфинале, будут играть в первом же матче. Я думаю, клубы должны дать им отдохнуть и позволить вернуться в январе», – сказал бывший игрок и в интервью Genting Casino.

Первые матчи АПЛ после перерыва на ЧМ-2022 пройдут 26 декабря.

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