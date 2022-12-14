«Магуайр уйдет из «МЮ». Он достаточно хорош для «Тоттенхэма», но не для «Арсенала». Маккойст о Харри
Алли Маккойст уверен в трансфере капитана «МЮ» Харри Магуайра.
«Я уверен, что он сменит команду. Я не думаю, что он может уйти, я думаю, что он уйдет.
Он хочет играть, но, кажется, нет никаких гарантий, что он вернется в состав «Манчестер Юнайтед». Уж точно не тогда, когда есть Варан и Мартинес.
Навскидку я бы сказал, что он достаточно хорош для «Тоттенхэма». «Арсенал»? Пожалуй, не на данном этапе.
Но Магуайр – один из лучших игроков Англии на ЧМ-2022», – сказал экс-форвард «Рейнджерс» .
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии