«Магуайр уйдет из «МЮ». Он достаточно хорош для «Тоттенхэма», но не для «Арсенала». Маккойст о Харри

Алли Маккойст уверен в трансфере капитана «МЮ» Харри Магуайра.

«Я уверен, что он сменит команду. Я не думаю, что он может уйти, я думаю, что он уйдет.

Он хочет играть, но, кажется, нет никаких гарантий, что он вернется в состав . Уж точно не тогда, когда есть Варан и Мартинес.

Навскидку я бы сказал, что он достаточно хорош для . ? Пожалуй, не на данном этапе.

Но Магуайр – один из лучших игроков на », – сказал экс-форвард «Рейнджерс» .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ