«Семак своим же футболистам мешает расти, забивает их. Первым на лавку сядет Чистяков». Канищев о Ренане в «Зените»
Александр Канищев раскритиковал Сергея Семака за работу с игроками в «Зените».
«Я считаю, что там вполне достойная центральная линия обороны. Ошибки случаются у всех и всегда.
Если Ренан приедет, то будет идеально, ведь есть еще Родригао. Алипа недавно подписали в окончательном виде. Не надо забывать про Чистякова.
Видимо, Семак хочет серьезной конкуренции в линии обороны для тренировочного процесса. Но, с моей точки зрения, он своим же футболистам мешает расти, забивает их.
Первым сейчас на лавку сядет Чистяков и окажется там без игровой практики, без всего. Ни в сборную, никуда!
Свою голову Семаку, Медведеву или еще кому-из тех, кто в клубе занимается селекционной политикой, не приставишь. Менеджеры часто не знают, с какого угла подойти к мячу и мало понимают в футболе. Но рулят!
В любом случае все происходящее выглядит, мягко говоря, крайне странным», – сказал экс-футболист «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию защитника «Коринтианс» Роберта Ренана в рамках обмена на форварда Юри Алберто.
если он сегодня может купить любого футболиста, не напрягаясь?
Бабло, как известно, всегда побеждает.
я еще со времен Петржелы не помню своих вменяемых ЦЗ в Зените.
а тогда вообще не до жиру было, "мальчичеки" с чехами по полу бегали
За 16 лет лимита много смотрю выросло , наверно легионеры виноваты )))) которых кстати на позиции цз не было почти никогда