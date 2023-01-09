«Семак своим же футболистам мешает расти, забивает их. Первым на лавку сядет Чистяков». Канищев о Ренане в «Зените»

Александр Канищев раскритиковал за работу с игроками в «Зените».

«Я считаю, что там вполне достойная центральная линия обороны. Ошибки случаются у всех и всегда.

Если Ренан приедет, то будет идеально, ведь есть еще Родригао. Алипа недавно подписали в окончательном виде. Не надо забывать про Чистякова.

Видимо, Семак хочет серьезной конкуренции в линии обороны для тренировочного процесса. Но, с моей точки зрения, он своим же футболистам мешает расти, забивает их.

Первым сейчас на лавку сядет Чистяков и окажется там без игровой практики, без всего. Ни в сборную, никуда!

Свою голову Семаку, Медведеву или еще кому-из тех, кто в клубе занимается селекционной политикой, не приставишь. Менеджеры часто не знают, с какого угла подойти к мячу и мало понимают в футболе. Но рулят!

В любом случае все происходящее выглядит, мягко говоря, крайне странным», – сказал экс-футболист « ».

Клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию защитника «Коринтианс» в рамках обмена на форварда Юри Алберто.