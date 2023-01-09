«Семак своим же футболистам мешает расти, забивает их. Первым на лавку сядет Чистяков». Канищев о Ренане в «Зените»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Канищев Дмитрий Чистяков Роберт Ренан Футбол

Александр Канищев раскритиковал Сергея Семака за работу с игроками в «Зените».

«Я считаю, что там вполне достойная центральная линия обороны. Ошибки случаются у всех и всегда.

Если Ренан приедет, то будет идеально, ведь есть еще Родригао. Алипа недавно подписали в окончательном виде. Не надо забывать про Чистякова.

Видимо, Семак хочет серьезной конкуренции в линии обороны для тренировочного процесса. Но, с моей точки зрения, он своим же футболистам мешает расти, забивает их.

Первым сейчас на лавку сядет Чистяков и окажется там без игровой практики, без всего. Ни в сборную, никуда!

Свою голову Семаку, Медведеву или еще кому-из тех, кто в клубе занимается селекционной политикой, не приставишь. Менеджеры часто не знают, с какого угла подойти к мячу и мало понимают в футболе. Но рулят!

В любом случае все происходящее выглядит, мягко говоря, крайне странным», – сказал экс-футболист «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга близок к подписанию защитника «Коринтианс» Роберта Ренана в рамках обмена на форварда Юри Алберто.

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11 комментариев

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НоНсенс
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Канищев, вот был бы у тебя нескончаемый халявный мешок денег, и вдруг тебе захотелось натурального мяса, фруктов, овощей......чтобы ты делал? В поте лица растил это на огороде? Или съездил к ближайшему фермеру, и купил?🤣🤣🤣
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Ковид 07.10.52
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Последний честный ветеран питерского футбола..., а то все прикормленные рассказывают о величии работы газовых типов
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SMART789
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ахахаха сайт агрессивной озлобленной школоты и маразматиков
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xomamb
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А зачем бабломешку кого то растить, воспитывать, чтобы лет через десять двадцать одни из немногих заиграл?
если он сегодня может купить любого футболиста, не напрягаясь?
Бабло, как известно, всегда побеждает.
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tapocheg
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Когда уже дадут возможность скрыть из ленты всех этих Канищевых, Кавазашвили и прочих Журовых? Или я не шарю и можно забанить тег?
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Baobabb forever
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пфф.
я еще со времен Петржелы не помню своих вменяемых ЦЗ в Зените.
а тогда вообще не до жиру было, "мальчичеки" с чехами по полу бегали
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Юрий Кечко
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Ответ Svobodu Mne
Так ты договаривай, мысли по коменту не читаю
Прости пожалуйста
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Svobodu Mne
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Ответ Юрий Кечко
Я про рпл вообще в целом
Так ты договаривай, мысли по коменту не читаю
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Юрий Кечко
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Ответ Svobodu Mne
За 16 лет в зените было мало защитников легов? В лучшем случае 50на50 было
Я про рпл вообще в целом
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Svobodu Mne
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Ответ Юрий Кечко
Ну да , пусть гавно но своё родное ))) За 16 лет лимита много смотрю выросло , наверно легионеры виноваты )))) которых кстати на позиции цз не было почти никогда
За 16 лет в зените было мало защитников легов? В лучшем случае 50на50 было
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Юрий Кечко
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Ну да , пусть гавно но своё родное )))
За 16 лет лимита много смотрю выросло , наверно легионеры виноваты )))) которых кстати на позиции цз не было почти никогда
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