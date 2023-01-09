Аршавин о том, почему игроки академии не играют в основе «Зенита»: «Никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды»

высказался об отсутствии в основе « » собственных воспитанников.

«Почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»? Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды.

Есть ли в клубе молодежь, способная заиграть в основе? Да», — сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию в эфире «СБГ Шоу».