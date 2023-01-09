Аршавин о том, почему игроки академии не играют в основе «Зенита»: «Никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды»
Андрей Аршавин высказался об отсутствии в основе «Зенита» собственных воспитанников.
«Почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»? Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды.
Есть ли в клубе молодежь, способная заиграть в основе? Да», — сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию в эфире «СБГ Шоу».
Если свой молодой закрепится в основе - это оправдает вложения в его подготовку и сэкономит деньги, что не придется тратить на покупку готового игрока извне.
Если молодой не потянет в итоге уровень перовой команды, его можно будет максимально выгодно продать, именно после 20-30 выходов за основную команду, а не просто из-за нарезки моментов за вторые команды или молодежки.
Ещё раз - это прямая задача, которую спортивный и генеральный директора ставят тренерскому штабу.
Поэтому ТАМ всегда появляются молодые в топ-клубах. Иногда по три-пять человек за сезон. Иногда вообще никто не закрепляется -все уходят. Иногда остаются.
Редко молодых заигрывают в кубах-лифтах. Потому что вопросы выживания лучше решают максимально опытные составы.
А у нас всё с ног на голову, потому что ДЕНЬГИ клубы не зарабатывают, а получают.
А должно быть так:
Сергей Богданович, у нас тут академия, понимаешь, там несколько сотен ребят разных возрастов. Нам бы троих-четверых оттуда продать за хорошие деньги, ну или хотя бы сэкономьте нам пять-шесть миллионов, и заиграйте своего на какой-то из позиций.
Но, куда там...
Поэтому и не появляются свои Маунты, Эланги, Фодены и прочие.
Сразу из молодежки в аренду в команду лифт к хреновому, как правило, тренеру.