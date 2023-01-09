Аршавин о том, почему игроки академии не играют в основе «Зенита»: «Никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Вторая лига Зенит-2 первенство молодежных команд Россия Зенит мол Зенит U-19 Футбол

Андрей Аршавин высказался об отсутствии в основе «Зенита» собственных воспитанников.

«Почему молодые футболисты академии не играют в основе «Зенита»? Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды.

Есть ли в клубе молодежь, способная заиграть в основе? Да», — сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию в эфире «СБГ Шоу».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бродяга-симпатяга
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kilo_gilo
в нынешнем Зените молодые таланты уровня Кержа и Шавы не заиграли бы - это факт, причем факт, скорее, печальный
Шава бы пробился а вот Кержаков вряд ли, тут соглашусь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kilo_gilo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
в нынешнем Зените молодые таланты уровня Кержа и Шавы не заиграли бы - это факт, причем факт, скорее, печальный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Николай Корягин
Ждать сколько? До 25?
у нас и в 27 лет это перспективный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAXIMum1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодых ставят в состав от безысходности, что бы заткнуть брешь в составе. Или могут играть в командах, которые не за что не борются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пирс Морган
К сожалению, на результаты команды смотрят не по количеству выпущенных воспитанников, а на медали и трофеи. У тренера нет таких задач и не будет.
У каждого тренера каждого топ-клуба есть задача заигрывать молодых воспитанников по одной единственной причине - ДЕНЬГИ.
Если свой молодой закрепится в основе - это оправдает вложения в его подготовку и сэкономит деньги, что не придется тратить на покупку готового игрока извне.
Если молодой не потянет в итоге уровень перовой команды, его можно будет максимально выгодно продать, именно после 20-30 выходов за основную команду, а не просто из-за нарезки моментов за вторые команды или молодежки.

Ещё раз - это прямая задача, которую спортивный и генеральный директора ставят тренерскому штабу.

Поэтому ТАМ всегда появляются молодые в топ-клубах. Иногда по три-пять человек за сезон. Иногда вообще никто не закрепляется -все уходят. Иногда остаются.
Редко молодых заигрывают в кубах-лифтах. Потому что вопросы выживания лучше решают максимально опытные составы.

А у нас всё с ног на голову, потому что ДЕНЬГИ клубы не зарабатывают, а получают.
А должно быть так:
Сергей Богданович, у нас тут академия, понимаешь, там несколько сотен ребят разных возрастов. Нам бы троих-четверых оттуда продать за хорошие деньги, ну или хотя бы сэкономьте нам пять-шесть миллионов, и заиграйте своего на какой-то из позиций.

Но, куда там...
Поэтому и не появляются свои Маунты, Эланги, Фодены и прочие.
Сразу из молодежки в аренду в команду лифт к хреновому, как правило, тренеру.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
</c/>
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
сказки от шавы для детей, ни один воспитанник зенита в нормальном клубе не заиграет, сейчас самый качественный играет в Ростове Глебов, да и то не факт, что Глебов воспитанник...
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
К сожалению, на результаты команды смотрят не по количеству выпущенных воспитанников, а на медали и трофеи. У тренера нет таких задач и не будет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Корягин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждать сколько? До 25?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий