«У Семака получилось бы хорошо работать в «МЮ». Он бы нашел общий язык со всеми». Канчельскис о тренере «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Сергей Семак смог бы успешно работать с «Манчестер Юнайтед».

«В «Зените» Семак выиграл все, хочется посмотреть на него в другой команде. Со временем у него точно будут предложения, он может оказаться в любой команде после всех его чемпионств в нашей стране, ведь за ним следят в мире, в этом я не сомневаюсь.

«Манчестер Юнайтед»? Я бы хотел на него посмотреть там, буду рад. Это будет великолепно, там футбол в стране – номер один! Нельзя ничего отрицать, ведь у Сергея есть задатки на успех — в Питере у него каждый футболист — звезда.

В Англии он тоже нашел бы общий язык со всеми. Ему главное туда попасть, а это возможно, почему бы и нет? Нельзя говорить «нет», надо верить!

Уверен, у него получилось бы хорошо работать в «МЮ», как-то не сомневаюсь в этом», — сказал экс-хавбек «МЮ» и сборной России.

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15 комментариев

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ɔculpa
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Ответ benjamin92
У кого-то праздники продолжаются )
Так у Канчельскиса они круглый год.
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За красно-синий флаг....
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Андрей ну не смеши народ! Хватит...
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porosenochek
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Этому столику больше не наливать...
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ryy
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Под капельницу надо после НГ
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Jeicob Harlon
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Ответ Гриша
Спортс превратился в дайджест умалишённых.
Публикуют всё что приходит в голову тугадумам
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benjamin92
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У кого-то праздники продолжаются )
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Дэни Леви Де Лаурентис
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Подозреваю, что если бы он говорил на зту тему дней 5 назад, то совсем другая риторика была бы.
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0mertas626
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Ответ Гриша
Спортс превратился в дайджест умалишённых.
С комментариями других пациентов :)
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ТТД Бубнова
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Ответ Александр Жердин
Ну сейчас прибегут поклонники "вяликого и мягучего" и расскажут всем, что Семак - физрук, и никогда у него ничего не выйдет. Правда при этом забывая, что Семак регулярно размазывает их клуб по футбольной арене.
Простой вопрос, раз Семак такой топ, почему его никуда, никогда не зовут?
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Гриша
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corazón blanco
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У такого монстра тренерского цеха, как Жозе не все получилось, не говоря уже о Мойесе и Ван Гале, а то у Семака бы все получилось, забавно)
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Александр Жердин
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Ну сейчас прибегут поклонники "вяликого и мягучего" и расскажут всем, что Семак - физрук, и никогда у него ничего не выйдет. Правда при этом забывая, что Семак регулярно размазывает их клуб по футбольной арене.
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Алексей Кучин
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ХАХАХАХАХАХ
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Andry 72
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Там сейчас и Т.Хаг прекрасно работает
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ВЕЧНЫЙ
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С командой U-15 разве что
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