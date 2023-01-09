«У Семака получилось бы хорошо работать в «МЮ». Он бы нашел общий язык со всеми». Канчельскис о тренере «Зенита»

считает, что смог бы успешно работать с «Манчестер Юнайтед».

«В « » Семак выиграл все, хочется посмотреть на него в другой команде. Со временем у него точно будут предложения, он может оказаться в любой команде после всех его чемпионств в нашей стране, ведь за ним следят в мире, в этом я не сомневаюсь.

«Манчестер Юнайтед»? Я бы хотел на него посмотреть там, буду рад. Это будет великолепно, там футбол в стране – номер один! Нельзя ничего отрицать, ведь у Сергея есть задатки на успех — в Питере у него каждый футболист — звезда.

В Англии он тоже нашел бы общий язык со всеми. Ему главное туда попасть, а это возможно, почему бы и нет? Нельзя говорить «нет», надо верить!

Уверен, у него получилось бы хорошо работать в «МЮ», как-то не сомневаюсь в этом», — сказал экс-хавбек «МЮ» и сборной России.