Радимов считает Семака лучшим тренером РПЛ: «Четыре года подряд – чемпионы с отрывом. Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»?»

Теги Зенит Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов назвал лучшего тренера осенней части Мир РПЛ.

«Семак — без вариантов. Многие считают, что он выезжает за счет игроков? Да, четыре года подряд (иронично). Самим‑то не смешно?

Вы знаете, очень сложно таких игроков удержать! Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»? Четыре года подряд – чемпионы, и каждый раз – с отрывом», — сказал экс-игрок сборной России.

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10 комментариев

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Конь Педаль
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С таким баблом из Газпрома чемпиона можно сделать из Факела, Торпедо итд Семак как тренер себя показал на еврокубках 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 При равных составах и без помощи судей!
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Фарит Абдрашитов
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Булан уже начал провожать старый год.
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mmbjpdhncv
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Ответ Арсений Элин
Вы чуть парня не затравили,за одну ошибку обвинив чуть ли не в придательстве! Это норма?
Ты не понимаешь, это другое ))
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Мансур Абдрахимов
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Семак молодец.футболисты тоже.Медведева скинуть и будет норм
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Мансур Абдрахимов
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Мостовой и рукоблут))
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Vićtor Diaź
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Ответ mmbjpdhncv
Чистяков передает привет
Да кокорин тоже передает
Его Семак безумно хотел после тюрьмы в составе видеть, но на его мнение положили болт.
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psycho killer
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Хватит уже про зенит писать, у нас в стране пропаганда зенита запрещена
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Andry 72
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Ответ Арсений Элин
Вы чуть парня не затравили,за одну ошибку обвинив чуть ли не в придательстве! Это норма?
Пусть возьмёт условно,тот же Ростов, и хотя б в призы вывел
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Арсений Элин
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Вы чуть парня не затравили,за одну ошибку обвинив чуть ли не в придательстве! Это норма?
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mmbjpdhncv
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Чистяков передает привет
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