Радимов считает Семака лучшим тренером РПЛ: «Четыре года подряд – чемпионы с отрывом. Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»?»
Владислав Радимов назвал лучшего тренера осенней части Мир РПЛ.
«Семак — без вариантов. Многие считают, что он выезжает за счет игроков? Да, четыре года подряд (иронично). Самим‑то не смешно?
Вы знаете, очень сложно таких игроков удержать! Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»? Четыре года подряд – чемпионы, и каждый раз – с отрывом», — сказал экс-игрок сборной России.
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Его Семак безумно хотел после тюрьмы в составе видеть, но на его мнение положили болт.