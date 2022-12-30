Радимов считает Семака лучшим тренером РПЛ: «Четыре года подряд – чемпионы с отрывом. Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»?»

назвал лучшего тренера осенней части Мир .

« — без вариантов. Многие считают, что он выезжает за счет игроков? Да, четыре года подряд (иронично). Самим‑то не смешно?

Вы знаете, очень сложно таких игроков удержать! Вы видели хоть какие‑то скандалы в « »? Четыре года подряд – чемпионы, и каждый раз – с отрывом», — сказал экс-игрок сборной России.

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