Макелеле о Месси и Роналду: «Сложный вопрос, это как выбор между Марадоной и Пеле. Не могу назвать одного»

Клод Макелеле не смог выбрать между и .

«Я думаю, это сложный вопрос. Примерно как выбирать между и . Разная культура, разный футбол… Месси родился с этим талантом.

Оба игрока – прекрасный пример для детей. Не могу выбрать одного», – сказал бывший полузащитник сборной .

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