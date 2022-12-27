Макелеле о Месси и Роналду: «Сложный вопрос, это как выбор между Марадоной и Пеле. Не могу назвать одного»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Клод Макелеле Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Футбол

Клод Макелеле не смог выбрать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Я думаю, это сложный вопрос. Примерно как выбирать между Марадоной и Пеле. Разная культура, разный футбол… Месси родился с этим талантом.

Оба игрока – прекрасный пример для детей. Не могу выбрать одного», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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10 комментариев

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Marcus-light
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Ответ corazón
Классическая мантра. Месси родился с этим талантом - ему всё досталось от Бога/рандомно/по вселенскому распределению [выбрать нужное]. Сам он тут не причём, и усилия прилагать ему не приходится. Всю неделю Лео как Емеля лежит на печи, лишь на пару часов выходит погонять мяч на поле, и снова возвращается домой балдеть.
Макелеле сказал про талант. Это факт, который нельзя отрицать. Как Марадона, Пеле или Зидан - даже в 60 лет после недельной пьянки он будет бить по углам ворот. У Роналду, как давно уже видно, таланта нет. Как только он перестаёт что-то по-настоящему отрабатывать (дрибблинг, удары со штрафных, пасы, удары головой) - он сразу похож на российского футболиста.
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Великий Алонсо
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У Месси сложнее отнять мяч, путается у мужиков под ногами со своим ростом 1.6 метра.
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rookie84
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Дружище, как Вы там? Сектору нелегко, я полагаю
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predMBAPPE
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Так Рунальда его тоже не теряет, у него тоже мяч невозможно отнять, потому что он сам его отдаёт сопернику
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predMBAPPE
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Ох уж эти обиженные аргентинцы😁💪🏻
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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psycho killer
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Или как между Кокориным и Кокориным 😶
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Флоренти́но Пéрес
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Судьба не щадит глоров Клубники.

Пару лет назад:
"Кришти выиграл Евро а у Месси ничего".
Месси выигрывает КА и ЧМ.

Пару месяцев назад:
"Кришти в лучшей лиге мира а Месси в фермер лиге".
Клубника едет в АЭ.

Как же судьба смеётся над этими клоунами
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atomio
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Ответ corazón
Классическая мантра. Месси родился с этим талантом - ему всё досталось от Бога/рандомно/по вселенскому распределению [выбрать нужное]. Сам он тут не причём, и усилия прилагать ему не приходится. Всю неделю Лео как Емеля лежит на печи, лишь на пару часов выходит погонять мяч на поле, и снова возвращается домой балдеть.
причем еще в перерывах курит, а по вечерам все по клубарэ расхаживает
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corazón
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Классическая мантра.
Месси родился с этим талантом - ему всё досталось от Бога/рандомно/по вселенскому распределению [выбрать нужное]. Сам он тут не причём, и усилия прилагать ему не приходится.
Всю неделю Лео как Емеля лежит на печи, лишь на пару часов выходит погонять мяч на поле, и снова возвращается домой балдеть.
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Мохнатый55
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Это выбор между лучшим в истории и очень хорошим бомбардиром.
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