Макелеле о Месси и Роналду: «Сложный вопрос, это как выбор между Марадоной и Пеле. Не могу назвать одного»
Клод Макелеле не смог выбрать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Я думаю, это сложный вопрос. Примерно как выбирать между Марадоной и Пеле. Разная культура, разный футбол… Месси родился с этим талантом.
Оба игрока – прекрасный пример для детей. Не могу выбрать одного», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
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Пару лет назад:
"Кришти выиграл Евро а у Месси ничего".
Месси выигрывает КА и ЧМ.
Пару месяцев назад:
"Кришти в лучшей лиге мира а Месси в фермер лиге".
Клубника едет в АЭ.
Как же судьба смеётся над этими клоунами
Месси родился с этим талантом - ему всё досталось от Бога/рандомно/по вселенскому распределению [выбрать нужное]. Сам он тут не причём, и усилия прилагать ему не приходится.
Всю неделю Лео как Емеля лежит на печи, лишь на пару часов выходит погонять мяч на поле, и снова возвращается домой балдеть.