Роман Широков: «Роналду – европейский король эпохи, Месси – мировой»

Теги ПСЖ Роман Широков Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Роман Широков высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или Марадона?

– Выбирать не надо, потому что каждый игрок своего поколения. Это же и Пеле касается.

Сейчас было противостояние в рамках этой эпохи – Месси или Роналду. Португалец играл за счет великолепной физики, которую поддерживал на протяжении 20 лет. Но как только скорость ушла, стало тяжело. А Месси умный игрок, делает все за счет техники.

Ответ же – Месси или Роналду – наверное, можно дать такой: Роналду – европейский король эпохи, Месси – мировой.

В последний год Криштиану сбавляет, надо потихоньку заканчивать. Но большому игроку трудно принять, что он уже не тот.

Следующее противостояние – Мбаппе и Холанд. Но француз к голам добавляет передачи, Холанд же чистый завершитель, – заявил экс-полузащитник сборной России и клубов Мир РПЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные