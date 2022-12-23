Роман Широков: «Роналду – европейский король эпохи, Месси – мировой»
Роман Широков высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
– Месси или Марадона?
– Выбирать не надо, потому что каждый игрок своего поколения. Это же и Пеле касается.
Сейчас было противостояние в рамках этой эпохи – Месси или Роналду. Португалец играл за счет великолепной физики, которую поддерживал на протяжении 20 лет. Но как только скорость ушла, стало тяжело. А Месси умный игрок, делает все за счет техники.
Ответ же – Месси или Роналду – наверное, можно дать такой: Роналду – европейский король эпохи, Месси – мировой.
В последний год Криштиану сбавляет, надо потихоньку заканчивать. Но большому игроку трудно принять, что он уже не тот.
Следующее противостояние – Мбаппе и Холанд. Но француз к голам добавляет передачи, Холанд же чистый завершитель, – заявил экс-полузащитник сборной России и клубов Мир РПЛ.
Комментарии