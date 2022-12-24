Сунесс считает Месси величайшим игроком в истории, Пеле – 2-м, Марадону – 3-м, Роналду – 4-м, Беста – 5-м

Грэм Сунесс назвал 5 величайших игроков всех времен.

На первое место экс–игрок «Ливерпуля» поставил .

«Месси – мой номер один.

«На втором месте – . В детстве я видел его только по телевизору. Но все люди моего поколения помнят его в этой легендарной желтой футболке. Он обладал силой, скоростью и техникой.

На третьем месте – . Я играл против него во время отрезка своей карьеры в Италии. Когда ты находишься на поле вблизи и видишь, как он контролирует мяч и прекрасно видит все остальное, это просто захватывает дух. И ты понимал, что абсолютно ничего не можешь с ним поделать.

На четвертом месте – . С некоторой натяжкой он может претендовать и на звание лучшего в истории. Как и у Месси, у него есть стабильность. Но сейчас ему нужно быть осторожнее с защитой своего наследия.

Он должен взять себя в руки и понять, что рискует навредить тому, как его запомнят. По сути, он не может спокойно уйти со сцены, с достоинством приняв то, что его карьера подходит к концу. Он должен это сделать, потому что его карьера достойна чествования.

Наконец, . В случае с Джорджем речь идет о том, что могло бы быть. Просто интересно, в другое время и при наличии большей помощи и лучшей осведомленности о психическом здоровье, насколько дальше и дольше мог бы развиваться его талант. Но какой же это игрок.

Если бы он играл сегодня, с лучшими полями и меньшей жестокостью по отношению к талантливым игрокам, он бы вошел в список как величайший», – сказал Сунесс.

Грэм Сунесс: «Месси не нужно было выигрывать ЧМ, чтобы считаться величайшим. Он остался бы лучшим, даже если бы Аргентина не вышла из группы»

Сунесс о жесте Мартинеса с наградой у паха: «Выглядел как вульгарный клоун. Неужели кто-то считает это смешным? Опозорил себя и Аргентину»