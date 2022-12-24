Сунесс считает Месси величайшим игроком в истории, Пеле – 2-м, Марадону – 3-м, Роналду – 4-м, Беста – 5-м

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Грэм Сунесс назвал 5 величайших игроков всех времен.

На первое место экс–игрок «Ливерпуля» поставил Лионеля Месси.

«Месси – мой номер один.

«На втором месте – Пеле. В детстве я видел его только по телевизору. Но все люди моего поколения помнят его в этой легендарной желтой футболке. Он обладал силой, скоростью и техникой.

На третьем месте – Диего Марадона. Я играл против него во время отрезка своей карьеры в Италии. Когда ты находишься на поле вблизи и видишь, как он контролирует мяч и прекрасно видит все остальное, это просто захватывает дух. И ты понимал, что абсолютно ничего не можешь с ним поделать.

На четвертом месте – Криштиану Роналду. С некоторой натяжкой он может претендовать и на звание лучшего в истории. Как и у Месси, у него есть стабильность. Но сейчас ему нужно быть осторожнее с защитой своего наследия.

Он должен взять себя в руки и понять, что рискует навредить тому, как его запомнят. По сути, он не может спокойно уйти со сцены, с достоинством приняв то, что его карьера подходит к концу. Он должен это сделать, потому что его карьера достойна чествования.

Наконец, Джордж Бест. В случае с Джорджем речь идет о том, что могло бы быть. Просто интересно, в другое время и при наличии большей помощи и лучшей осведомленности о психическом здоровье, насколько дальше и дольше мог бы развиваться его талант. Но какой же это игрок.

Если бы он играл сегодня, с лучшими полями и меньшей жестокостью по отношению к талантливым игрокам, он бы вошел в список как величайший», – сказал Сунесс.

Грэм Сунесс: «Месси не нужно было выигрывать ЧМ, чтобы считаться величайшим. Он остался бы лучшим, даже если бы Аргентина не вышла из группы»

Сунесс о жесте Мартинеса с наградой у паха: «Выглядел как вульгарный клоун. Неужели кто-то считает это смешным? Опозорил себя и Аргентину»

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40 комментариев

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Alexsangr
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Ответ Вероника Иванова
Словосочетание "голы в ОФИЦИАЛЬНЫХ матчах" тебе ни о чем не говорят?
А кто эти официальные матчи опрелелял?😂
ФИФА за Пеле признает 1285 голов.
Точка.
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Alexsangr
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Ответ Вероника Иванова
Да, считай его лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ну так лучший бомбардир не равно лучший игрок.
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Вероника Иванова
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Ответ Лысый шарлатан 2.0
Месси 1, Р9 2, Кройфф 3, Марадона 29, Кринж 48
Любит
Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА

ПХАХАХАХАХ
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Вероника Иванова
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Ответ Alexsangr
На счет лучшего бомбардира в истории тоже сомнительно ибо ни Пеле ни ФИФА не отказались от 1285 голов.
Словосочетание "голы в ОФИЦИАЛЬНЫХ матчах" тебе ни о чем не говорят?
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Вероника Иванова
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Ответ Alexsangr
Клозе забил больше всех на ЧМ, его что теперь лучшим считать?
Да, считай его лучшим бомбардиром в истории ЧМ
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#SharkTeam
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Ответ Alexsangr
На счет лучшего бомбардира в истории тоже сомнительно ибо ни Пеле ни ФИФА не отказались от 1285 голов.
Голы Пеле как раз сомнительны в таком количестве. Мы же сейчас не считаем голы в межсезонье
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Alexsangr
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Ответ Вероника Иванова
Всего лишь лучший бомбардир в истории футбола и лучший игрок в истории главного футбольного клубного турнира
На счет лучшего бомбардира в истории тоже сомнительно ибо ни Пеле ни ФИФА не отказались от 1285 голов.
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Alexsangr
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Ответ Вероника Иванова
Плес назови, кто больше забил голов в официальных матчах и у кого буквально все рекорды ЛЧ
Клозе забил больше всех на ЧМ, его что теперь лучшим считать?
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#SharkTeam
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Ответ Mikel Dominator Arteta
И ни одного защитника или вратаря. Такие топы — абсолютный бред, т.к. люди в основном пихают атакующих игроков, игнорируя другие позиции. Всё упирается в статистику. Точно можно сказать одно — Месси лучший атакующий футболист в истории. Ему вообще нет конкуренции, если брать общие показатели нападающего — скиллы и статистика. Ну и бонусом у него идёт его феноменальная стабильность.
Атакующие скиллы самые сложные в футболе. На каком основании в топе должен быть игрок, который хотя бы не умеет бить по чужим воротам?
Плюс как правило должны быть выдающиеся природные данные. Не говоря уже о чувстве гола
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Роналду даже с большой натяжкой не входит в тройку лучших.
Там даже после ботокса натяжка не такая уж и большая🤓
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Under
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Ответ Mikel Dominator Arteta
Марадона чисто как футболист по совокупности скиллов, статистики, титулов и наград даже в десятку лучших вряд ли входит, лол.
Чисто по приколу, как мерили скиллы Марадоны и остальных?
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Вероника Иванова
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Ответ Stormbringer
По версии Вероники Ивановой разве что)
Плес назови, кто больше забил голов в официальных матчах и у кого буквально все рекорды ЛЧ
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Stormbringer
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Ответ Вероника Иванова
Всего лишь лучший бомбардир в истории футбола и лучший игрок в истории главного футбольного клубного турнира
По версии Вероники Ивановой разве что)
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Человек, который так долго держал запредельный уровень точно среди лучших в истории. А вот все эти бесты и зубастики ниже минимум на ступень
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Mikel Dominator Arteta
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Ответ demchuk79
Месси 1 Марадона 2 Пеле 3 потом по вкусу каждого 😉
Марадона чисто как футболист по совокупности скиллов, статистики, титулов и наград даже в десятку лучших вряд ли входит, лол.
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Лысый шарлатан 2.0
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Ответ demchuk79
Месси 1 Марадона 2 Пеле 3 потом по вкусу каждого 😉
Месси 1, Р9 2, Кройфф 3, Марадона 29, Кринж 48
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Under
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Ответ Кукич
Условный Иньеста, Хави, Модрич намного лучше Беста
А может быть Вава или Гарринча?
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Under
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Ответ corazón blanco
Бест конечно был неплох, но он даже не войдёт в пятёрку лучших своего времени, не говоря уже на данный момент, при всем к нему уважении.
Чисто любопытства ради, сколько футбола того времени вы видели?
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demchuk79
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Месси 1 Марадона 2 Пеле 3 потом по вкусу каждого 😉
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Вероника Иванова
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Мало того, что комменты теперь выглядят абсолютно ублюдски, так теперь стабильно весь топ комментов всегда из месиботов 😂
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Вероника Иванова
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Ну понятно, Роналду запорол финал карьеры, ведь всем известно, что футболистов обычно судят по тому, как они играли в 37 лет. Интересно, когда Марадону выгнали из наполи из-за кокаинового скандала, он на тот момент хотя бы в 100 входил по версии тогдашних глоров? 🤔
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Кукич
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Условный Иньеста, Хави, Модрич намного лучше Беста
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Кукич
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Какой Бест на 5 месте!!!!!!?????Зидан, Роналдо бразильский, Платини и т.д. больше заслуживают
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Вероника Иванова
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Ответ Iamliam
Роналду выдающийся игрок и многого достиг, но есть в футболе люди, которые были созданы для футбола и для великих побед в нем. И чтобы конкурировать с ними, Роналду нужно было выигрывать ЧМ. Без него он так и останется очень крутым футболистом с выдающимися достижениями.
Всего лишь лучший бомбардир в истории футбола и лучший игрок в истории главного футбольного клубного турнира
+5
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Зизуха
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Мой сосед также считает
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