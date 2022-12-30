Пеп Гвардиола: «Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечны»

высказался о Пеле.

Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

– Вы равнялись на Пеле?

– Я никогда не изображал из себя Пеле, честное слово! Никогда не видел, как он играет. Я еще не родился, когда он выступал. Но это как хороший фильм. Пеле создал наследие, благодаря которому мы все еще говорим о нем, так бывает с хорошим фильмом, книгой. Он был очень хорош.

Пеле, , , Месси, Беккенбауэр, – эти игроки будут вечны. Они сделали много вещей на протяжении многих лет, такие футболисты делают наш работу лучше, – сказал тренер « ».

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