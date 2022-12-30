Пеп Гвардиола: «Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечны»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Франц Беккенбауэр Диего Марадона Пеле Йохан Кройфф Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о Пеле.

Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.

– Вы равнялись на Пеле?

– Я никогда не изображал из себя Пеле, честное слово! Никогда не видел, как он играет. Я еще не родился, когда он выступал. Но это как хороший фильм. Пеле создал наследие, благодаря которому мы все еще говорим о нем, так бывает с хорошим фильмом, книгой. Он был очень хорош.

Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Криштиану Роналду – эти игроки будут вечны. Они сделали много вещей на протяжении многих лет, такие футболисты делают наш работу лучше, – сказал тренер «Манчестер Сити».

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34 комментария

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Franco
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Я думаю ошибка комментариев в том, что пеп вовсе не имел ввиду ни свой список лучших, ни тем более ранжир кто кого круче, просто перечислил часть фамилий внёсших вклад в футбол. В этом плане никаких вопросов к Кр нет)
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Айтуар Куат
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Роналду лишний в этой компании
Кто ты и кто Пэп?
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Holy Diver
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>Роналду
После этого в комментариях спортса начался сущий кошмар.
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Zidane 21
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Роналдо, Мальдини, Платини, Баджо, ван Бастен, Яшин, Роналдиньо.
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DolJun
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Ответ Inside 88 LW
Ну а почему человек с 5 ЗМ недостоин быть в этом списке? Он внес невероятный вклад. Говорю как местный кулес. То, что сейчас он превратился в... Это другой разговор.
я и не против, но твое мнение как бы не типично для местного кулес, только и всего
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stryder
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Все признают, что Роналду - легенда футбола
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Muhammad Juraev
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А Хвича хвалил Месси?Если не хвалил, то не надо нам втирать о нём!
Это же главный трофей!
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Дьяков Евгений
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Лысый шарлатан забыл про другого лысого шарлатана, а ещё про зубастика, Платини
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Barsa! bolshe chem klub
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Пеп походу так и не взлюбил Роналдиньо...
Не добавить в этот список его, это мягко говоря, смешно
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nobrainnopain
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После первых двух обычно не продолжают, остальные массовка на их фоне
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Радость Ди Мария
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Ответ Inside 88 LW
Ну а почему человек с 5 ЗМ недостоин быть в этом списке? Он внес невероятный вклад. Говорю как местный кулес. То, что сейчас он превратился в... Это другой разговор.
Разговор всегда один. Иначе нет цельности. Или ты забыл про позорный сговор замыкателя, Перца и Блаттера, когда у Рибери требловый ЗМ-2013 украли?
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Радость Ди Мария
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Ответ ГОЛИБ Хошимов
Туда Рональдиньо и Роналдо
Верно. И никакого гламура, ворующего голы.
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Гегенпрессинг Рангника
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Роналду лишний в этой компании
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Радость Ди Мария
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Ответ rigobersong
Походу Пеп перепутал настоящего Роналдо с португальской подделкой:)
Аха. Криштибои как лютуют. Это прерасно)).
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ГОЛИБ Хошимов
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Туда Рональдиньо и Роналдо
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mediaboss22
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Ответ Илья Бодров
Комментарий удален модератором
илюша, бедняжка , этот негодяй Лео до какого состояния тебя довёл. кошмары по ночам ? депрессия? разрыв мышц очка и теперь сидеть не можешь ? ментальные травмы опасная штука, тебе бы в каком нибудь учреждении отдохнуть , уютном таком , с мягкими стенами. и с другими отдыхающими там общий язык найдёшь быстро
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Илья Бодров
Комментарий удален модератором
Ты понятия не имеешь, какой тогда был футбол. Наверняка даже хайлайтов не видел.
Поэтому и осознавать ничего не можешь.
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Inside 88 LW
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Ответ DolJun
подстава для местных кулес: либо пепка лицемер, либо роналду он реально ставит вровень всем, кого перечислил
Ну а почему человек с 5 ЗМ недостоин быть в этом списке?
Он внес невероятный вклад. Говорю как местный кулес. То, что сейчас он превратился в... Это другой разговор.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Радость Ди Мария
/ Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Криштиану Роналду – эти игроки будут вечны / РоналдО. Пеп ошибся с одной буквой. Бывает. Нельзя дельфина-замыкателя в ряд с великими ставить.
На ихнем оба пишутся одинаково )
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rigobersong
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Походу Пеп перепутал настоящего Роналдо с португальской подделкой:)
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Харен Брогг
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Ответ Илья Бодров
Комментарий удален модератором
Только создал аккаунт и снова покидаешь нас?😔 Ох уже эти неугомонные хейтеры)
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mr kovalsky
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Ответ Радость Ди Мария
/ Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Криштиану Роналду – эти игроки будут вечны / РоналдО. Пеп ошибся с одной буквой. Бывает. Нельзя дельфина-замыкателя в ряд с великими ставить.
Криштиану Роналдо?
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Радость Ди Мария
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/ Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Криштиану Роналду – эти игроки будут вечны /

РоналдО. Пеп ошибся с одной буквой. Бывает. Нельзя дельфина-замыкателя в ряд с великими ставить.
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VERBLYUD
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Ответ Oleg
Без хейта: он и Кройфф не чемпионы мира.
Кройф хотя бы в финале играл, а этот кринж провалил все 5/5 турниров
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DolJun
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подстава для местных кулес: либо пепка лицемер, либо роналду он реально ставит вровень всем, кого перечислил
+9
-10
-1
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