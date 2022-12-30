Пеп Гвардиола: «Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечны»
Пеп Гвардиола высказался о Пеле.
Пеле скончался вчера, 29 декабря. Ему было 82 года.
– Вы равнялись на Пеле?
– Я никогда не изображал из себя Пеле, честное слово! Никогда не видел, как он играет. Я еще не родился, когда он выступал. Но это как хороший фильм. Пеле создал наследие, благодаря которому мы все еще говорим о нем, так бывает с хорошим фильмом, книгой. Он был очень хорош.
Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Криштиану Роналду – эти игроки будут вечны. Они сделали много вещей на протяжении многих лет, такие футболисты делают наш работу лучше, – сказал тренер «Манчестер Сити».
Легендарная жизнь Пеле: от первого гола за сборную до дружбы с Марадоной
Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ
«Он превратил футбол в искусство и развлечение». Неймар, Роналду, Месси, Мбаппе, Холанд, Макрон, Обама и другие прощаются с Пеле
Легендарность Пеле – в одном редком фото
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
После этого в комментариях спортса начался сущий кошмар.
Это же главный трофей!
Не добавить в этот список его, это мягко говоря, смешно
Поэтому и осознавать ничего не можешь.
Он внес невероятный вклад. Говорю как местный кулес. То, что сейчас он превратился в... Это другой разговор.
РоналдО. Пеп ошибся с одной буквой. Бывает. Нельзя дельфина-замыкателя в ряд с великими ставить.