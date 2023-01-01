Николай Левников: «Решение РФС дало надежду, что мы останемся в УЕФА. И для наших футболистов будет звучать гимн ЛЧ»

выразил надежду на возвращение российских клубов в Лигу чемпионов.

«Если связывать уходящий год с той сферой деятельностью, которой мы занимаемся – судейством, футболом – то надо сказать, конечно, что он был грустный и непродуктивный.

То, что было на протяжении моей жизни, с 1992 года – встречи на футбольных полях с лучшими игроками, тренерами в качестве судьи, потом в качестве инспектора и в качестве инструктора – исчезло в один момент. И я очень надеюсь, что в 2023 году мы, хоть не сразу, но вернемся туда, где мы были. Причем были заслуженно.

Решение РФС отложить вступление в Азиатскую конфедерацию футбола дает надежду на то, что мы останемся в Европе. И для наших футболистов, судей, функционеров будет звучать гимн иги чемпионов.

Мы будем участниками большого праздника. Всем любителям футбола хочу этого пожелать», – сказал главный национальный инструктор Судейского комитета РФС.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать