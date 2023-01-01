Николай Левников: «Решение РФС дало надежду, что мы останемся в УЕФА. И для наших футболистов будет звучать гимн ЛЧ»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА РФС Николай Левников Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Николай Левников выразил надежду на возвращение российских клубов в Лигу чемпионов.

«Если связывать уходящий год с той сферой деятельностью, которой мы занимаемся – судейством, футболом – то надо сказать, конечно, что он был грустный и непродуктивный.

То, что было на протяжении моей жизни, с 1992 года – встречи на футбольных полях с лучшими игроками, тренерами в качестве судьи, потом в качестве инспектора и в качестве инструктора – исчезло в один момент. И я очень надеюсь, что в 2023 году мы, хоть не сразу, но вернемся туда, где мы были. Причем были заслуженно.

Решение РФС отложить вступление в Азиатскую конфедерацию футбола дает надежду на то, что мы останемся в Европе. И для наших футболистов, судей, функционеров будет звучать гимн Лиги чемпионов.

Мы будем участниками большого праздника. Всем любителям футбола хочу этого пожелать», – сказал главный национальный инструктор Судейского комитета РФС.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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21 комментарий

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Остап Бендер
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Ага, в азиатских еврокубках...
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Красная стрела
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Ответ Богдан Трач
зачем поддерживать уничтожение государства которое даже в теории никак тебе не сможет навредить:? шиза какая-то
Мы видим, как не может навредить😂 при поддержки запада, с таким количеством пушечного мяса, укры очень боеспособны.
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Богдан Трач
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Ответ Я Антиспартаковец
Нет, это не война за территорию, это война за уничтожение украинского государства. И это не бред. Это как раз то, что стоит поддержать.
зачем поддерживать уничтожение государства которое даже в теории никак тебе не сможет навредить:? шиза какая-то
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СИ
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Н Левников конечно авторитетный среди нашего и мирового судейства , но в данном случае нужно думать не о своих интересах а об интересах всей страны. Нужно слушать гимн великой страны России. И мое ощущение- то как рфс до сих пор не решил вопрос переходим - не переходим, мы окажемся ни в Европе ни в Азии.
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Виталик Украинский
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Переход в Азию, похоже инициатива Спартака и Промеса.
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Svobodu Mne
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Ответ Le_Mogul
Комментарий удален модератором
Одно удивляет 50(20?) миллионов , терпят решения одного человека. Или действительно этого комика большинство поддерживает
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Я Антиспартаковец
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Ответ Богдан Трач
с другой стороны война за территорию при том что у тебя и так самая большая страна в мире - полнейший бред
Нет, это не война за территорию, это война за уничтожение украинского государства. И это не бред. Это как раз то, что стоит поддержать.
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Карл_Иваныч
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Ответ Я Антиспартаковец
Война неизбежный процесс. Борьба за мир ради мира - это лицемерие
Победа важнее - чтобы не спорить в стиле "кто кого сборет".
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Богдан Трач
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Ответ Я Антиспартаковец
Война неизбежный процесс. Борьба за мир ради мира - это лицемерие
с другой стороны война за территорию при том что у тебя и так самая большая страна в мире - полнейший бред
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Insan
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Ответ Pelerin
Мир важнее
Желательно весь)))
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Пако
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К сожалению, от решений РФС мало зависит будет ли Россия участвовать в турнирах УЕФА или только числиться там.
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Dinamik1
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А для нас гимн ЛЧ будет звучать по телевизору он это хотел сказать.
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-= Masteryuga =-
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Будет ли звучать гимн лч, зависит совсем не от рфс...
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Insan
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Ответ Le_Mogul
Комментарий удален модератором
Ну… часть из этих 140-ка миллионов этого одного поддерживает. Причём, после начала СВО число поддерживающих увеличилось, как ни странно. И ещё система этого государства так устроена, что все кто при оружии находятся в несколько привелигированном положении и, соответственно, они первыми будут гасить тех, кто открыто выступит против этого одного.
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Я Антиспартаковец
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Ответ Pelerin
Мир важнее
Война неизбежный процесс. Борьба за мир ради мира - это лицемерие
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Le_Mogul
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Pelerin
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Ответ Я Антиспартаковец
Война важнее этих околофутбольных манипуляций
Мир важнее
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Evil_Alastar
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Ну черёд 3-5 лет мб. Сомневаюсь что раньше…Спасибо ввп
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FilinMD
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Гимн ЛЧ для российских клубов? Полезнее было бы забыть об этом вообще и работать над внутренним футболом
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Insan
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Просто, не могу представить себе, что российские клубы будут участвовать в азиатских кубках😱 сюр какой-то
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Я Антиспартаковец
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Война важнее этих околофутбольных манипуляций
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Ovsyankin
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Будет звучать гимн, но они его уже не услышат (с).
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