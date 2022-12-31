Массимо Каррера: «Верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Переход в Азию не пойдет на пользу»

оценил решение создать рабочую группу по вопросу перехода в АФК.

«Я считаю, что РФС принял верное решение — это дает надежду, что вопрос скоро решится. Убежден, что переход в АФК [Азиатскую конфедерацию футбола] не пойдет на пользу российскому футболу.

Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно», — сказал бывший главный тренер «Спартака».

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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