Массимо Каррера: «Верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Переход в Азию не пойдет на пользу»
Массимо Каррера оценил решение РФС создать рабочую группу по вопросу перехода в АФК.
«Я считаю, что РФС принял верное решение — это дает надежду, что вопрос скоро решится. Убежден, что переход в АФК [Азиатскую конфедерацию футбола] не пойдет на пользу российскому футболу.
Я верю, что Россия рано или поздно вернется в еврокубки. Думаю, это возможно», — сказал бывший главный тренер «Спартака».
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