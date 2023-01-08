Фаны «Ман Сити» скандировали кричалки про «мальчиков по вызову» в адрес «Челси»
Болельщики «Манчестер Сити» позволили себе оскорбительное поведение.
Во время матча с «Челси» (4:0), прошедшего в рамках Кубка Англии, фанаты «горожан» скандировали кричалки, содержавшие выражение «мальчики по вызову». Заряды были адресованы болельщикам лондонской команды.
На инцидент отреагировали в Футбольной ассоциации (FA). Его будут расследовать совместно с представителями «Манчестер Сити» и соответствующих органов власти.
«Мы решительно осуждаем использование понятия «мальчик по вызову» и полны решимости искоренить это.
Мы твердо выступаем против всех форм дискриминации и стремимся к тому, чтобы наша игра была для всех безопасной средой, по-настоящему принимающей разнообразие и бросающей вызов проявлениям ненависти как на поле, так и за его пределами», – описал ситуацию представитель FA.
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