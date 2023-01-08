Фаны «Ман Сити» скандировали кричалки про «мальчиков по вызову» в адрес «Челси»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии происшествия болельщики Футбольная ассоциация Англии Футбол

Болельщики «Манчестер Сити» позволили себе оскорбительное поведение.

Во время матча с «Челси» (4:0), прошедшего в рамках Кубка Англии, фанаты «горожан» скандировали кричалки, содержавшие выражение «мальчики по вызову». Заряды были адресованы болельщикам лондонской команды.

На инцидент отреагировали в Футбольной ассоциации (FA). Его будут расследовать совместно с представителями «Манчестер Сити» и соответствующих органов власти.

«Мы решительно осуждаем использование понятия «мальчик по вызову» и полны решимости искоренить это.

Мы твердо выступаем против всех форм дискриминации и стремимся к тому, чтобы наша игра была для всех безопасной средой, по-настоящему принимающей разнообразие и бросающей вызов проявлениям ненависти как на поле, так и за его пределами», – описал ситуацию представитель FA.

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22 комментария

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Alxx3xx
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Ответ Инженер Управляющий
Челси 2 ЛЧ + 2 ЛЕ, МанСити *шум ветра в пустоте"
Полегчало?
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Chistian Jadson
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Напомнить им что-ли сколько ЛЧ они выиграли ???
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DolJun
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болел ман сити победа в лч забила сильнее, чем местных кулес)
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Инженер Управляющий
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это база, все правильно. Челси исторически рентбойс и всегда ими останутся
Челси 2 ЛЧ + 2 ЛЕ, МанСити *шум ветра в пустоте"
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Акира_1
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Ответ rigobersong
Причем тут финал ЛЧ, это орут практически на всех стадионах и недавно персонально даже Лэмпарду досталось:) Вы скорее всего не осознаете, как в самой Англии относятся к Челси, там все над этим клубом угорают:)
Не так как над королями рычагов 😅
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anti4ex
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В матче МЮ - Эвертон в адрес Лэмпарда та же кричалка была!
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mcivsche
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серьезные люди, ничем не лучше местных лампонюхов
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benjamin92
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Челси пора домой, в чемпионшип
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Beybit Dosaev
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Ответ rigobersong
Причем тут финал ЛЧ, это орут практически на всех стадионах и недавно персонально даже Лэмпарду досталось:) Вы скорее всего не осознаете, как в самой Англии относятся к Челси, там все над этим клубом угорают:)
дада как будто в Англии ты живёшь
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*MVP*
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они еще сканидровали про "Стерлинга на 10 месте в таблице". это все в отчет на речовки фанатов Челси "покажите ваши европейские кубки")
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rigobersong
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Ответ Акира_1
Логично, обида за финал ЛЧ навсегда. 😀
Причем тут финал ЛЧ, это орут практически на всех стадионах и недавно персонально даже Лэмпарду досталось:) Вы скорее всего не осознаете, как в самой Англии относятся к Челси, там все над этим клубом угорают:)
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GuruFutbola
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не фанат Челси, но эти рентбои лишили Сити кубка ЛЧ 🤣
Походу ты один из них, раз прибегаешь защищать
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Тен мать его Хаг
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это база, все правильно. Челси исторически рентбойс и всегда ими останутся
Кто-то сидит на DTF я вижу
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rigobersong
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это база, все правильно. Челси исторически рентбойс и всегда ими останутся
Неудивительно, судя по поведению некоторых поклонников Челси на данном сайте, можно уверенно сказать, что так оно и есть:)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ GuruFutbola
По факту Ничего нового не открыли
Не фанат Челси, но эти рентбои лишили Сити кубка ЛЧ 🤣
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Donald J. Trump
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Жду участия одного белорусского фаната Челси в акции поддерки клуба - Я/МЫ Рентбои.
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Акира_1
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Логично, обида за финал ЛЧ навсегда. 😀
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Goro Prince
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Так классика мало того что жигало так еще и пенсионного возраста
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GuruFutbola
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По факту
Ничего нового не открыли
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Streetbor
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правильно кричать не мальчик по вызову, а команда))
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Гегенпрессинг Рангника
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Это база, все правильно. Челси исторически рентбойс и всегда ими останутся
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Барсик Юрана
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Адекватно
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