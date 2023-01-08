Болельщики «Манчестер Сити» позволили себе оскорбительное поведение.

Во время матча с « » (4:0), прошедшего в рамках Кубка Англии, фанаты «горожан» скандировали кричалки, содержавшие выражение «мальчики по вызову». Заряды были адресованы болельщикам лондонской команды.

На инцидент отреагировали в . Его будут расследовать совместно с представителями « » и соответствующих органов власти.

«Мы решительно осуждаем использование понятия «мальчик по вызову» и полны решимости искоренить это.

Мы твердо выступаем против всех форм дискриминации и стремимся к тому, чтобы наша игра была для всех безопасной средой, по-настоящему принимающей разнообразие и бросающей вызов проявлениям ненависти как на поле, так и за его пределами», – описал ситуацию представитель FA.