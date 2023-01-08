Фанаты «Челси» скандировали «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Томми Тухель» на матче с «Ман Сити»
Фанаты «Челси» недовольны текущим положением команды.
На матче Кубка Англии с «Ман Сити» (0:4) они скандировали «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Томми Тухель» на стадионе в Манчестере.
Напомним, «Челси» был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 млрд фунтов.
Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля и назначить Грэма Поттера.
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