Фанаты «Челси» скандировали «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Томми Тухель» на матче с «Ман Сити»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Роман Абрамович Томас Тухель Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Фанаты «Челси» недовольны текущим положением команды.

На матче Кубка Англии с «Ман Сити» (0:4) они скандировали «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Томми Тухель» на стадионе в Манчестере.

Напомним, «Челси» был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 млрд фунтов.

Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля и назначить Грэма Поттера.

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71 комментарий

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Илья Владимирович
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У вас ничего этого уже нет и не будет больше... проснитесь
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генгбенг
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Абрамович такой няшка, народную любовь за деньги не купишь
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Aleus Marcus
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Ответ Иван Новиков
Фантомные боли.
вернулись туда, где были до Абрамовича
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Marcus-light
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Ответ Эльданиз Гусейнов
Когда Поттера назначили на пост главного тренера Челси, я сразу написал здесь что Челси пропадёт с этим тренеришкам, потому что не когда в Британии не была хорошей тренера в топ клубов, кроме Алекс Ферегсона конечно, и ту он не Английский тренер , из Шотландия. Короче Челси с этом тренером середняк будит 100% и точка.
Эдди Хау на каком там месте?
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Adeen
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Ответ Эльданиз Гусейнов
Если ты узнаешь сколько книг у меня дома, ты столько книг во сне не видел.
Большая коллекция яой-комиксов? Хотя... и с фурри тоже? Я прав?)
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Madcomposer
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Ответ bulldozer
Собственно, Роман Абрамович был главной фигурой в Челси все эти годы. Менялся костяк, тренеры вообще менялись, как перчатки. Абрамович для Челси был как САФ для Юнайтед. И без него сейчас Челси движется к тому, чтобы стать обычным середняком типа Эвертона, увы.
Что за хрень про Эвертон. Они движутся к МЮ последних десятка лет.
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Ramin Mamedov
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Ответ Акира_1
Надеюсь фанаты Челси наконец начнут акции на Стэмфорде против Боэли и Поттера. Только вместе могут победить это зло.👍
Смешно, как будто не при Абрамовиче команда занимала десятое место в чемпионате?)
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Kirkoroff
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Ответ tfs
Боэли за полгода развалил топ-клуб, который Абрамович и Ко создавали на протяжении 15 лет...
Так пока рано говорить, но при нынешнем тренере Челси точно просел.
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Romeo Yankovich
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Ответ tfs
Боэли за полгода развалил топ-клуб, который Абрамович и Ко создавали на протяжении 15 лет...
Ты так сказал, будто за эти годы не было спадов. Видимо уже многие забыли нижнюю часть таблицы до парика
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Джейме Ланнистер
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Ответ Reece_Jamess
We’ve got super Tommy Tuchel, He knows exactly what we need, Thiago at the back, Timo in attack, Chelsea are gonna win the Champions League!
Будете петь вместе с Ноттингемом в чемпионшипе
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Эльданиз Гусейнов
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Ответ Изат Касымов
Он тебя подкалывает А ты всерьез воспринимаешь Лучше книгу почитай
Если ты узнаешь сколько книг у меня дома, ты столько книг во сне не видел.
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Эльданиз Гусейнов
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Ответ Изат Касымов
Он тебя подкалывает А ты всерьез воспринимаешь Лучше книгу почитай
Я же тебя ответил иди лучше кукурузы охраняй у себя в огороде ☝🤣🤣🤣🤣🤣
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Roman_ello
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Ответ bulldozer
Собственно, Роман Абрамович был главной фигурой в Челси все эти годы. Менялся костяк, тренеры вообще менялись, как перчатки. Абрамович для Челси был как САФ для Юнайтед. И без него сейчас Челси движется к тому, чтобы стать обычным середняком типа Эвертона, увы.
Скорее как Кристал Пэлас
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Artuom Batishev
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Ответ Serg Oleov
При Моуриньо Челси однажды напомни на каком месте финишировал?)
На каком? В худшие сезоны Моура увольняли по ходу сезона... а значит финишировали они уже не с Моуром.
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Эльданиз Гусейнов
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Ответ Изат Касымов
Он тебя подкалывает А ты всерьез воспринимаешь Лучше книгу почитай
Если ты у меня увидишь сколько книг дома, у тебя в стране столько нету .🤣 мне как под как под кайфом так и пишу, стебаюсь иди лучше кукурузы у себя в огороде охраняй. ☝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Last avenger
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Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!
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Simbad
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Ответ mediaboss22
как же так , ведь добрые , прогрессивные , демократичные американцы, у которых все капиталы заработаны честным путём , сменили злобного русского олигарха, который нажил свои факин мани воровством и кровью. чем же они недовольны ? ведь именно этого хотели их власти , которые представляют как раз интересы народа, в том числе болельщиков Челси
А причём здесь злые американцы? Боэли купил то, что заставили отдать Абрамовича британские власти. Поэтому по факту, Челси свинью подложили сами британцы, а не американцы.
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mcivsche
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на бис можно?
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KeriLLo
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Типичные фанаты Челси в Англии, как поддержать команду так молчат, даже Моуриньо в своё время жаловался на это.
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бек саидов
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Как приятно смотреть на старую добрую челси. И владелец подходящий , и тренер соответствует статусу. И схема очень кстати , 4-4-3.
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Hrenus Cazzius
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не того Поттера Челси подписал. Этот - не волшебник.
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Изат Касымов
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Ответ Эльданиз Гусейнов
Хотя бы правильно сам пиши☝ ашибок 🤣 ошибок если что. Разговаривать 🤣🤣🤣
Он тебя подкалывает
А ты всерьез воспринимаешь
Лучше книгу почитай
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Растиньяк
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Могут орать сколько угодно, но клуб уже стал мойкой денег для американского клоуна; перспектив никаких. Фаны мю не дадут соврать
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David Avagyan
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Ответ Breadslicer88
Типичная судьба клуба однодневки, ман сити через пару лет тоже будут скандировать "арабы нефть арабы нефть"
Клуб однодневка?Ты явно перепутол таблетки.
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Мыкола
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А у этих тупых горлопанов не возникает вопроса, как так получилось, что клуб оказался в руках нынешнего клоуна? Кто это отжал у прошлого владельца? А. Точно. Там же святая неприкосновенность частной собственности. Наверное, я переоцениваю умственные способности "нерабов" из цивилизованных стран)))
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