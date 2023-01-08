Десайи получил иск о признании его отцом 8-летней девочки. Суд признал его отцом другой дочери в 2016-м, хотя Марсель 4 раза отказывался от теста

Бразильянка требует признать отцом ее 8-летней дочери.

Бывшая спутница победителя ЧМ-1998 и Евро-2000 в составе сборной Франции Косма Батиста де Алькантара в минувшем году инициировала судебное разбирательство, чтобы экс-футболист был признан отцом девочки.

Бразильянку и Десайи ранее связывали отношения. Косма и Марсель впервые встретились в 2010-м во время ужина в ресторане с общими друзьями. На тот момент французу было 42 года, он тогда еще официально состоял в браке с Виржини Десайи – в этом союзе у супругов родилось четверо детей.

Как сообщается, Косма сперва отказывались от ухаживаний бывшего футболиста, но спустя несколько месяцев она уступила, это произошло в результате их встречи в ночном клубе Keur Samba в районе Елисейских Полей. 26-летняя бразильянка полагала, что если она быстро разведется, то и Десайи поступит так же.

«Я была наивна. Я видела в нем своего защитника. Теперь у меня такое чувство, что он использовал меня как вещь и бросил, когда больше не хотел этого», – делится воспоминаниями Косма. Как отмечается в материале Le Parisien, в телефоне женщины хранятся десятки фотографий с дочерью и Десайи.

Косма забеременела в 2013 году. Бывший футболист не присутствовал при рождении девочки 20 марта 2014 года.

«Оглядываясь назад, я думаю, что это было сделано для того, чтобы не признавать ее…» – с сожалением говорит Косма.

Теперь бывшая спутница Десайи через суд требует, чтобы француз признал отцовство и поддерживал ребенка. Слушание должно состояться в ближайшие месяцы.

«Учитывая все доказательства, я не понимаю, как он мог отрицать это», – прокомментировала ситуацию Франсуаза Розелар-Вижье, адвокат Космы.

Десайи не первый раз попадает в ситуацию с иском о признании отцовства. В 2016 году Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс признал Марселя отцом 25-летней девушки Аиды Менди. До этого судебного решения Десайи четырежды отказывался пройти тест на отцовство. «Это торжество права над лицемерием. Господин Марсель Десайи пытался уклониться от своих отцовских обязанностей», – комментировал ту ситуацию адвокат молодой женщины Фредерик Казанова. Суд тогда обязал Десайи задним числом выплатить матери Аиды Менди алименты, которые она должна была получить за годы, предшествовавшие совершеннолетию дочери.

В годы своей клубной карьеры защитник выступал в Европе за « », «Марсель», « » и « ».