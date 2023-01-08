Десайи получил иск о признании его отцом 8-летней девочки. Суд признал его отцом другой дочери в 2016-м, хотя Марсель 4 раза отказывался от теста

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Бразильянка требует признать Марселя Десайи отцом ее 8-летней дочери.

Бывшая спутница победителя ЧМ-1998 и Евро-2000 в составе сборной Франции Косма Батиста де Алькантара в минувшем году инициировала судебное разбирательство, чтобы экс-футболист был признан отцом девочки.

Бразильянку и Десайи ранее связывали отношения. Косма и Марсель впервые встретились в 2010-м во время ужина в ресторане с общими друзьями. На тот момент французу было 42 года, он тогда еще официально состоял в браке с Виржини Десайи – в этом союзе у супругов родилось четверо детей.

Как сообщается, Косма сперва отказывались от ухаживаний бывшего футболиста, но спустя несколько месяцев она уступила, это произошло в результате их встречи в ночном клубе Keur Samba в районе Елисейских Полей. 26-летняя бразильянка полагала, что если она быстро разведется, то и Десайи поступит так же.

«Я была наивна. Я видела в нем своего защитника. Теперь у меня такое чувство, что он использовал меня как вещь и бросил, когда больше не хотел этого», – делится воспоминаниями Косма. Как отмечается в материале Le Parisien, в телефоне женщины хранятся десятки фотографий с дочерью и Десайи.

Косма забеременела в 2013 году. Бывший футболист не присутствовал при рождении девочки 20 марта 2014 года.

«Оглядываясь назад, я думаю, что это было сделано для того, чтобы не признавать ее…» – с сожалением говорит Косма.

Теперь бывшая спутница Десайи через суд требует, чтобы француз признал отцовство и поддерживал ребенка. Слушание должно состояться в ближайшие месяцы.

«Учитывая все доказательства, я не понимаю, как он мог отрицать это», – прокомментировала ситуацию Франсуаза Розелар-Вижье, адвокат Космы.

Десайи не первый раз попадает в ситуацию с иском о признании отцовства. В 2016 году Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс признал Марселя отцом 25-летней девушки Аиды Менди. До этого судебного решения Десайи четырежды отказывался пройти тест на отцовство. «Это торжество права над лицемерием. Господин Марсель Десайи пытался уклониться от своих отцовских обязанностей», – комментировал ту ситуацию адвокат молодой женщины Фредерик Казанова. Суд тогда обязал Десайи задним числом выплатить матери Аиды Менди алименты, которые она должна была получить за годы, предшествовавшие совершеннолетию дочери.

В годы своей клубной карьеры защитник выступал в Европе за «Нант», «Марсель», «Милан» и «Челси».

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7 комментариев

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fatei4
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Ответ Aleksandr Danilov
Как у людей это получается с одного раза? Некоторые годами пробуют и ничего. Но если это его ребёнок, то подло его не признать
Надо пробовать не годами, а в конкретные дни "женского месяца" когда зачатие возможно 🙂 а если годами приходится пробовать, то надо идти к врачу, а не пробовать 🙂
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Заяцволк
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Ответ Александр Елисеев
Просто не занимайся сексом, если не готов к тому, что может появиться ребенок, даже если был в презервативе, но что-то пошло не так.
Мне кто-то рассказывал, что если с рукой заниматься, то можно даже без презерватива, это безопасно, детей не будет. Ну хз, я как-то всё равно боюсь снимать, мало ли чего
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charly001
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Не успел все таки …..
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Aleksandr Danilov
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Как у людей это получается с одного раза? Некоторые годами пробуют и ничего. Но если это его ребёнок, то подло его не признать
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Александр Елисеев
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Ответ Циник Петербургский
Не спортивные новости, а скрытая реклама презервативов какая-то ;)
Просто не занимайся сексом, если не готов к тому, что может появиться ребенок, даже если был в презервативе, но что-то пошло не так.
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Циник Петербургский
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Не спортивные новости, а скрытая реклама презервативов какая-то ;)
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rigobersong
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А чего они от детей отказываются, неужели с такими доходами сложно ребенку своему помочь, что у ЭтоО история была, что у Десайи теперь:) Вот Рональдиньо и Неймар классные ребята, и с бывшими своими нормально общаются, и никаких терок за алименты нет:)
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