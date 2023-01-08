Поттер про 0:4: «Ман Сити» – худший соперник, когда дела не очень. Они создают впечатление, что ты не стараешься»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.

«Это, наверное, худший соперник, с которым можно играть, когда дела идут не очень хорошо. Они могут создать впечатление, что ты не стараешься.

У меня нет ощущения плохого отношения к делу, и я думаю, что в раздевалке есть поддержка», – сказал тренер «Челси».

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26 комментариев

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Светлов
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Febos_
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Извинился бы перед болельщиков за все , за игру, за поражение, за отсутствие желание выиграть или хотя бы борьбы чтобы не было стыдно сказать что отдали всё на поле. Ничего нет , просто пустое место как тренер
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Светлов
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Ответ Iamliam
Поттер: "игра Сити это какаято магия"
Обыкновенное чудо!
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Его Величество Златан
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Чего стоило ожидать от тренера , который и в брайтоне играл в непонятно во что, но там то понятно, уровень футболистов, но здесь...
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Светлов
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Хосеп любитель тактики
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инок
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Что создавалось при Абрамовиче годами, очень быстро рушится при Боэли. Печально на это смотреть...
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Born is the King
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Ответ skytent1
Забивать некому нападающего центрального надо а они покупают Энцо Фернандеса
Опять этот бред про нападающего. Как нападающий может забивать если команда банально не может доставить до атаки мяч? Нет выхода из под прессинга , контратак или комбинаций
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احمد الي
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Для Сити как обычно до финала всяких середняков подают)
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Jan Paskel
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Ответ Marcus-light
Кроме шуток, не в матчах с Сити сейчас надо проверять Поттера. Проблема как раз в том, что Челси не выигрывает в остальных матчах
Так его и в других матчах уже как следует проверили
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Пако
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Что-то маловнятное пролепетал Поттер ..
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Marcus-light
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Ответ skytent1
Забивать некому нападающего центрального надо а они покупают Энцо Фернандеса
Они бы и рады, но где его найдешь. И так бросаются на всё что плохо лежит. Кстати, свежий Фофана был топовый форвард по меркам норвежских колхозов. Интересно посмотреть в АПЛ
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احمد الي
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Челси официально середняк апл, Брайтон посолиднее
Согласен
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mcivsche
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верим в Поттера, что еще остается ...
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porosenochek
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Грэм Поттер и потерянная раздевалка
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Гегенпрессинг Рангника
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Челси официально середняк апл, Брайтон посолиднее
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skytent1
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Ответ Marcus-light
Кроме шуток, не в матчах с Сити сейчас надо проверять Поттера. Проблема как раз в том, что Челси не выигрывает в остальных матчах
Забивать некому нападающего центрального надо а они покупают Энцо Фернандеса
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DolJun
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результат закономерен, пепке опять легкого соперника в кубке проплатили. но пропускать от бруска фодена - это слишком
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EminenceGrise
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Дела часто идут не очень, когда тренер не соответствует.
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benjamin92
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Команда со второго места выиграла у команды с десятого, ничего неожиданного
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Marcus-light
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Кроме шуток, не в матчах с Сити сейчас надо проверять Поттера. Проблема как раз в том, что Челси не выигрывает в остальных матчах
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Iamliam
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Поттер: "игра Сити это какаято магия"
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mansur_axe
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После матча с Челси, МЮ в ночь тактику обсуждают 🤣🤣🤣
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Semkah
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Главное, чтобы не только Поттер так думал
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GuruFutbola
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Надеемся ты будешь тренировать вечно))
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Малойкин Александр
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Мистер Поттер - вы попали)))
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