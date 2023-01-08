Поттер про 0:4: «Ман Сити» – худший соперник, когда дела не очень. Они создают впечатление, что ты не стараешься»
Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.
«Это, наверное, худший соперник, с которым можно играть, когда дела идут не очень хорошо. Они могут создать впечатление, что ты не стараешься.
У меня нет ощущения плохого отношения к делу, и я думаю, что в раздевалке есть поддержка», – сказал тренер «Челси».
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