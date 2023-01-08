Пеп про 4:0 с «Челси»: «Ман Сити» был хорош от начала до конца. Играли против отличной команды»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (4:0) в Кубке Англии.

Благодаря этой победы «Ман Сити» вышел в 1/16 финала.

«Мы были действительно хороши с первой минуты и до конца. Мы провели очень интенсивную игру против отличной команды», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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33 комментария

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6tspey7tb5
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Ответ Светлов
Так ведь ты прав, получилось!
Сыграли отменно. Даже без основных составов. Пеп как художник, всегда хочет добавить ещё мазок, хотя уже картина шедевральна.
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Светлов
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Ответ benjamin92
Опять Пепу в кубке подкинули слабый клуб
Потеряли сильных
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Febos_
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Ну конечно же лысый не хочет чтобы поттера уволили, он самый удобный соперник для шарлатана . И минус Челси с таким бесхребетным тренером
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Светлов
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Ответ Пирс Морган
Устроил шоу для первого состава
Первые всегда первые!
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DolJun
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Ответ Born is the King
Ты фанат реала или Баварии?
норм ты отпинал рычажного
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Светлов
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Ответ 6tspey7tb5
В уме Гений думает. Вот не на мудрил и получилось))))
Так ведь ты прав, получилось!
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Светлов
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Опять тактику поменял.
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GuruFutbola
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Ответ Born is the King
Ты фанат реала или Баварии?
Баварии
Напомнить о 7:1?
Вот и сиди молча)
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Born is the King
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Ответ GuruFutbola
Я понимаю, что у тебя плохое настроение после того как хозяин Пеп выбросил синебус из двух турниров, но не нужно свою злость проецировать на фанатов топ клубов
Ты фанат реала или Баварии?
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GuruFutbola
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Ответ Born is the King
Так кому какая разница, что Каталонская Миа Халифа первая в Лалиге , когда ее можно снимают в ЛЧ и ЛЕ все кому не лень))
Я понимаю, что у тебя плохое настроение после того как хозяин Пеп выбросил синебус из двух турниров, но не нужно свою злость проецировать на фанатов топ клубов
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Train67
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Лучшая игра Сити с сезоне.
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Born is the King
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Ответ GuruFutbola
Ты ошибся веткой, друг, Барселону на 1 месте в Примере тут не обсуждают. Тут глумятся над синебусом с 10
Так кому какая разница, что Каталонская Миа Халифа первая в Лалиге , когда ее можно снимают в ЛЧ и ЛЕ все кому не лень))
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6tspey7tb5
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В уме Гений думает. Вот не на мудрил и получилось))))
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GuruFutbola
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Ответ Born is the King
Так я же про каталонских циркачей, которые смешат всех в ЛЧ и ЛЕ))
Ты ошибся веткой, друг, Барселону на 1 месте в Примере тут не обсуждают.
Тут глумятся над синебусом с 10
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Акира_1
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Ответ GuruFutbola
Причем тут бавария? Новость о циркачах же
Циркачи пока только каталонске фанбои, которые не одной новости Челси не пропускает.
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Born is the King
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Ответ GuruFutbola
Причем тут бавария? Новость о циркачах же
Так я же про каталонских циркачей, которые смешат всех в ЛЧ и ЛЕ))
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crazy_elky
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Ответ Alexandr Donskoy
Гвардиола один из лучших тренеров в мире
Так его еще никто не унижал.
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GuruFutbola
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Ответ Born is the King
Если Бавария не знает куда сунуть, то каталонская Миа Халифа от футбола всегда готова отдаться))
Причем тут бавария? Новость о циркачах же
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احمد الي
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Челси как-то даже жалко стало
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DolJun
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Ответ Пирс Морган
Устроил шоу для первого состава
тоже удивился что физрук выпустил почти весь первый состав против переломанного челси в кубке
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QWertY
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Поттеру не унывать. Возьмет реванш у Пепа в игре квидич😉
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Born is the King
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Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Если Бавария не знает куда сунуть, то каталонская Миа Халифа от футбола всегда готова отдаться))
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Artuom Batishev
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Ответ Акира_1
"Против отличной команды" Хорошо троллит Поттера. Странно, что не добавил про надо дать время 👍
Или троллит, или: "если себя не похвалишь - никто не похвалит..."

Конечно Челси сейчас ни то, что отличной... даже хорошей командой не назовешь. Ужасная форма...
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Пирс Морган
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Устроил шоу для первого состава
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инок
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Молодцы Сити! С победой вас в кубковой игре над
безвольным Челси
+6
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