Пеп про 4:0 с «Челси»: «Ман Сити» был хорош от начала до конца. Играли против отличной команды»

прокомментировал победу над «Челси» (4:0) в Кубке Англии.

Благодаря этой победы « » вышел в 1/16 финала.

«Мы были действительно хороши с первой минуты и до конца. Мы провели очень интенсивную игру против отличной команды», – сказал тренер «Манчестер Сити».