Пеп про 4:0 с «Челси»: «Ман Сити» был хорош от начала до конца. Играли против отличной команды»
Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (4:0) в Кубке Англии.
Благодаря этой победы «Ман Сити» вышел в 1/16 финала.
«Мы были действительно хороши с первой минуты и до конца. Мы провели очень интенсивную игру против отличной команды», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Напомнить о 7:1?
Вот и сиди молча)
Тут глумятся над синебусом с 10
Конечно Челси сейчас ни то, что отличной... даже хорошей командой не назовешь. Ужасная форма...
безвольным Челси