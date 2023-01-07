Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он был готов тренировать только Францию
Зинедин Зидан отклонил предложения возглавить ряд сборных.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на L’Equipe, француз отказал сборным Бразилии, Португалии и США.
Отмечается, что если он и был готов работать со сборной, то только с Францией.
Напомним, Зидан остается без работы с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.
Наопним, Дидье Дешам ранее продлил контракт со сборной Франции до 2026 года.
Так это практически то же самое.
Если Зидан действительно хочет вместе Дешам то тогда я уверен что он хотел что французы вообще провалились.
У вас есть другие варианты ?
Пожалуйста!
Быть на паузе и ждать окончания контракта - без проблем.
Но нельзя же так откровенно ждать увольнения человека.
Это не делает ему честью.
То что вы говарите что при Дешама, Франция выступает плоха вы явно блефуете.
Это явно не так !
Так я никогда за Франции не болел и не собираюсь болеть, мне всё равно что с ними будет происходить.
Но я повторяю такой уважаемый человек всеми поклонниками футбола как Зидан ведёт себя мягко говаря не красиво.
Это моё мнение и причём я так думаю с того дня когда это информация стало достоянием общество.
Но сейчас среди клубов под Зидана вариантов нет.
С бразильцами, мне кажется, мог бы рискнуть. Состав вполне себе боевой, плюс за 4 года кто-то выстрелит из молодежи.
В Европе, мне кажется, мог бы с Бельгией поработать, но она уже на излете своего цикла и требует перестройки, а это, не его тема.
Короче говоря, каждый через свою призму пропустил эту новость
При всем уважение к Зидану это проста отвратительно.
Это очень не красиво!