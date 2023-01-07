Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он был готов тренировать только Францию

отклонил предложения возглавить ряд сборных.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на L’Equipe, француз отказал сборным , и .

Отмечается, что если он и был готов работать со сборной, то только с Францией.

Напомним, Зидан остается без работы с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

Наопним, Дидье Дешам ранее продлил контракт со сборной Франции до 2026 года.