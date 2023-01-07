Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он был готов тренировать только Францию

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Зинедин Зидан отклонил предложения возглавить ряд сборных.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на L’Equipe, француз отказал сборным Бразилии, Португалии и США.

Отмечается, что если он и был готов работать со сборной, то только с Францией.

Напомним, Зидан остается без работы с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

Наопним, Дидье Дешам ранее продлил контракт со сборной Франции до 2026 года.

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33 комментария

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Я Гражданин Мира
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Ответ vzi
Ненормально приходить на живое место. Быть на паузе и ждать окончания контракта - без проблем.
Ха ха ха
Так это практически то же самое.
Если Зидан действительно хочет вместе Дешам то тогда я уверен что он хотел что французы вообще провалились.
У вас есть другие варианты ?
Пожалуйста!
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kupezz
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Ответ TiGra
Короче Зидан похоже очень боится, как сейчас говорят, фак-апнуться, поэтому хочет четко возглавить сильнейшую сборную мира по составу.
Такая же мысля пролетела, хотелось бы увидеть его уровень в другом клубе, пусть тоже топовом, но другом. Есть например звёздный ПСЖ, вот если бы он и с ним ЛЧ взял, тогда да, можно уже его возносить и ему нос от предложений ворочить. А сейчас, вот реально не понимаю, как можно отказать Бразилии или Португалии? Там же просто целый звездный вагон и маленькая тележка с талантами.
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Simbad
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Ответ los merengues
Хорошая аналитика, спасибо. Где можно вас почитать, а то Лукомский опопсел.
По существу есть что сказать?
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Simbad
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Ответ carlitosway
ну да кому запомнятся 3 рекордные подряд победы в лч, а капелло по вашему тоже не топ тренер, очередной хомячок🤡 со спортса
И? Много об этом вспоминают кроме болельщиков Реала? Может его Реал тотально доминировал над соперниками, требл выиграл, что-то новое в футбол привнёс? Сколько при нем Реал чемпионств в Испании выиграл?
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vzi
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Ответ Я Гражданин Мира
Но когда были и есть он их игнорировал. Но нельзя же так откровенно ждать увольнения человека. Это не делает ему честью.
Ненормально приходить на живое место.
Быть на паузе и ждать окончания контракта - без проблем.
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Nazis auf Speed
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Зидан просто физрук. Ему надо составы "stacked" из большого количества звёзд ибо по другому он не может. Бьюсь об заклад, если он возьмётся за какого-нибудь средняка, плюс минус выше среднего, то сразу обосрется и будет болтаться на дне таблицы местного чемпионата))
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Я Гражданин Мира
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Ответ vzi
У Дешама контракт заканчивался. Он ждал решения федерации. Продлили - вернётся в клубный футбол. Не продлили бы - он не брал клуб под это дело. Но сейчас среди клубов под Зидана вариантов нет.
Но когда были и есть он их игнорировал.
Но нельзя же так откровенно ждать увольнения человека.
Это не делает ему честью.
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Я Гражданин Мира
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Ответ BananaMantana
Что отвратительного? Помимо просто рабочего места и интереса денежного(в чем Зидан не нуждается анализируя эту новость), есть интерес, а возможно и мечта вести сборную вперед к титулам. Дешам на это не способен, он думал, что просто не мешать этой сборной будет достаточно - но нет. Прокатило один раз, а потенциал куда шире. Могли быть условным РеалМ и защитить титул чемпиона, а в третий раз и вовсе порвать всем шаблоны и затащить еще раз. Короче говоря, каждый через свою призму пропустил эту новость
Я вед написал там что при всем уважение к зидану.
То что вы говарите что при Дешама, Франция выступает плоха вы явно блефуете.
Это явно не так !
Так я никогда за Франции не болел и не собираюсь болеть, мне всё равно что с ними будет происходить.
Но я повторяю такой уважаемый человек всеми поклонниками футбола как Зидан ведёт себя мягко говаря не красиво.
Это моё мнение и причём я так думаю с того дня когда это информация стало достоянием общество.
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los merengues
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Ответ Simbad
А он никогда таковым и не был. Кому запомнился его Реал? Никому. Чистый прагматик, а-ля Капелло, которого увольняли после чемпионств за неинтересную игру команды. Вот Зидан это примерно то же самое. Да, идеально распоряжается теми ресурсами, что у него есть, но выше этого прыгнуть не способен.
Хорошая аналитика, спасибо. Где можно вас почитать, а то Лукомский опопсел.
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carlitosway
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Ответ Simbad
А он никогда таковым и не был. Кому запомнился его Реал? Никому. Чистый прагматик, а-ля Капелло, которого увольняли после чемпионств за неинтересную игру команды. Вот Зидан это примерно то же самое. Да, идеально распоряжается теми ресурсами, что у него есть, но выше этого прыгнуть не способен.
ну да кому запомнятся 3 рекордные подряд победы в лч, а капелло по вашему тоже не топ тренер, очередной хомячок🤡 со спортса
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vzi
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Ответ Я Гражданин Мира
И только дурак может так с нетерпением ждать когда уволить его коллегу Это очень не красиво!
У Дешама контракт заканчивался. Он ждал решения федерации. Продлили - вернётся в клубный футбол. Не продлили бы - он не брал клуб под это дело.
Но сейчас среди клубов под Зидана вариантов нет.
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Жэд Кэлэд
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Ответ Pitkin
Зизу лучше пока потренироваться с какими другими сборными, чем ждать когда Дешам уйдёт. У Дешама три финала подряд - ЧМ, ЧЕ и снова ЧМ. Кто его уберёт? Таких успехов подряд и каждые два года кажись только Юп Дерваль со сборной ФРГ добивался. И ещё Гельмут Шён. По три финала подряд.
Так у него не три финала подряд.
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BananaMantana
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Ответ TiGra
Короче Зидан похоже очень боится, как сейчас говорят, фак-апнуться, поэтому хочет четко возглавить сильнейшую сборную мира по составу.
Как же осектантились нормальные адекватные в прошлом люди
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Тюменец
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Возможно и отказывал потому, что не знал до конца позиции по Дешаму. Сейчас все ясно. Можно и рассмотреть.
С бразильцами, мне кажется, мог бы рискнуть. Состав вполне себе боевой, плюс за 4 года кто-то выстрелит из молодежи.
В Европе, мне кажется, мог бы с Бельгией поработать, но она уже на излете своего цикла и требует перестройки, а это, не его тема.
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BananaMantana
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Ответ Я Гражданин Мира
Если Зидан действительно ждал когда уволить Дешама ,тогда мне его очень жалко . При всем уважение к Зидану это проста отвратительно.
Что отвратительного? Помимо просто рабочего места и интереса денежного(в чем Зидан не нуждается анализируя эту новость), есть интерес, а возможно и мечта вести сборную вперед к титулам. Дешам на это не способен, он думал, что просто не мешать этой сборной будет достаточно - но нет. Прокатило один раз, а потенциал куда шире. Могли быть условным РеалМ и защитить титул чемпиона, а в третий раз и вовсе порвать всем шаблоны и затащить еще раз.

Короче говоря, каждый через свою призму пропустил эту новость
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Simbad
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Ответ Брулин
Если честно, не вижу в нем гениального тренера.
А он никогда таковым и не был. Кому запомнился его Реал? Никому. Чистый прагматик, а-ля Капелло, которого увольняли после чемпионств за неинтересную игру команды. Вот Зидан это примерно то же самое. Да, идеально распоряжается теми ресурсами, что у него есть, но выше этого прыгнуть не способен.
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Pitkin
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Зизу лучше пока потренироваться с какими другими сборными, чем ждать когда Дешам уйдёт. У Дешама три финала подряд - ЧМ, ЧЕ и снова ЧМ. Кто его уберёт? Таких успехов подряд и каждые два года кажись только Юп Дерваль со сборной ФРГ добивался. И ещё Гельмут Шён. По три финала подряд.
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deimon7.7
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Было бы интересно посмотреть на Португалию под его руководством. Думаю вынес бы Дешама в очном противостоянии.
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Брулин
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Если честно, не вижу в нем гениального тренера.
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Noob Saibot
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В ПСЖ пускай пока идет
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Пробивной вратарь
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Бразилию честь тренировать. Не порядочно так то.
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Я Гражданин Мира
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Если Зидан действительно ждал когда уволить Дешама ,тогда мне его очень жалко .
При всем уважение к Зидану это проста отвратительно.
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Я Гражданин Мира
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Ответ mancunian82
Только дурак не захочет возглавит французов. Пусть ждёт, может произойдёт чудо)
И только дурак может так с нетерпением ждать когда уволить его коллегу
Это очень не красиво!
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TiGra
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Короче Зидан похоже очень боится, как сейчас говорят, фак-апнуться, поэтому хочет четко возглавить сильнейшую сборную мира по составу.
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Mikel Dominator Arteta
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Было бы прикольно, если бы Зидан за всю карьеру тренировал только Реал и Францию (когда-нибудь он точно её возглавит, я уверен). Но и без работы сидеть нельзя.
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